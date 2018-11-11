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 Румыния не признает "выборы" на оккупированном Донбассе

Румыния не признает незаконные "выборы", которые 11 ноября проходят в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявили в посольстве Румынии в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua

"Министерство иностранных дел Румынии не признает легитимность так называемых выборов от 11 ноября 2018 года в контролируемых сепаратистами районах Донецкой и Луганской областей на территории Украины, и решительно осуждает их проведение, что существенно противоречит конституционному строю Украины и взятым на себя обязательствам в рамках Минских соглашений, согласованного формата, который направлен на мирное урегулирование конфликта", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС считает "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и не признает их, - Могерини

"МИД Румынии еще раз подтверждает свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает любые попытки игнорировать международные нормы и подрывать усилия, направленные на достижение мира на востоке Украины", - говорится в документе.

Внешнеполитическое ведомство Румынии также призвало ответственные стороны присоединиться к диалогу для преодоления кризиса на востоке Украины.

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Напомним, Россия назначила "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" на 11 ноября вопреки протестам Украины и предупреждениям международного сообщества.

Источник: https://censor.net.ua/n3096294
 
 
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Зачем это признает-не признает? Этими заявлениями они уже признают существование этих образований! Просто игнор!
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Много вниманиия. Достаточно наисать один раз, что НИКТО не признает это дурное шоу.
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Зачем это признает-не признает? Этими заявлениями они уже признают существование этих образований! Просто игнор!
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так доигнорились с Крымом и Донбассом, дальше будут игнорить всю Украину проигнорят
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"Так называемые "народные республики" не имеют места в Минских соглашениях и являются нелегитимными органами, поддерживаемыми российской военной мощью, и созданы Россией для управления украинской территории, которую она контролирует силой", - заявил спецпредставитель Госдепа США.

Источник: https://censor.net.ua/n3096295
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С Румынией нам дружить надо! -- очень.
У них нефти -- хоть залейся, а у нас газа -- хоть удавись...
...от поэтому западным жирным котам и выгодно -- шоб мы с коррупцией боролись и воевали...
...а мы так и делаем...
Тут нет плохих и хороших -- тут гражданская и социальная Культура. -- которых нет, ни у румын, ни у нас. + Бабло, которого -
Шо делать? ...не искать, хто виноват...*)
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Польша не признаёт, Румыния не признаёт...
Вот, русофобия, вот это вот, мы вот, а кто против, так вот это вот!... Румыния не признает "выборы" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 4685
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Это мощно! Ведь без этого заявления цыган точно бы признали
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Много вниманиия. Достаточно наисать один раз, что НИКТО не признает это дурное шоу.
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