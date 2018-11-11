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 Польша предлагает ввести санкции против организаторов "выборов" на оккупированном Донбассе

Польша призвала Европейский союз ввести санкции против организаторов фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе.

Заявление с осуждением так называемых выборов и призывом к санкциям опубликовало Министерство иностранных дел Польши 11 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы призываем Европейский союз вместе с другими партнерами немедленно вместе отреагировать путем ужесточения имеющихся ограничительных мер, в частности запретить выдачу виз и заморозить активы лиц, ответственных за организацию так называемых выборов", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада осудила действия России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе

Также Польша отметила, что так называемые выборы "подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимы с Минским соглашениями".

В заявлении подтвердили свое непризнание голосования и подчеркнули, что "выборы" является частью политики российских властей.

Смотрите также: За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин. ВИДЕО

Напоминаем, 7 сентября российские наемники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3096293
 
   
 Топ комментарии
 
А організатор хто ? - росія.
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Ну, допуситм санкции против чепушилина. Он,шо по Европам ездит ? Или имеет недвижимость за границей ? Ему пофиг санкции. У него наличман в кормане и укрытие в рахе.
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Не...Он как положено Порошенко вписал
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Ну, допуситм санкции против чепушилина. Он,шо по Европам ездит ? Или имеет недвижимость за границей ? Ему пофиг санкции. У него наличман в кормане и укрытие в рахе.
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А он - организатор "выборов"?
Давай про что-нибудь другое, чтобы мы поняли, что "выборы" что-то незначительное по последствиям для паРаши...
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Ущемление русских в Узбекистане

https://www.youtube.com/watch?v=e_SIxeVGy0o
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Возни и осуждений опять на пол года
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Польша предлагает ввести санкции против организаторов "выборов" на оккупированном Донбассе == Польша покупает украинский уголь который Россия ворует на Донбассе и при этом говорить об санкциях? Лживо это и лицемерие
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Нужно ввести санкции против тех кто поднимает тарифы на газ в Украине .
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...так шо -- скоро паны перестанут пускать к нам фуры от организаторов "выборов" на оккупированном Донбассе ?
...свежо питание, да серится с трудом...
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Да, отключение этих "персон" от свифта резко поможет справедливости
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...Польща пропонує ввести санкції проти організаторів "виборів" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 245Этот Юноша курсант Ленинградского высшего Военно-Политического Училища имени Ю. В. Андропова, член КПСС, секретарь Партийной организации Дивизиона.
Как вы думаете Друзья, кто это?...
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Биография[править | править код]Родился 7 июля 1966 года в Богодухове.Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова (квалификации - офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения) в 1987 году и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность - юрист) в 2004 году.С августа 1983 года по сентябрь 1989 года проходил военную службу (в 1983-1987 годах - курсант Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО имени Ю. В. Андропова, в 1987-1989 годах - заместитель командира роты по политической части). Затем до февраля 1995 года работал учителем истории в средней школе № 27 в Виннице. С января 1995 года по декабрь 1998 года возглавлял Винницкий городской профсоюз работников образования и науки, после чего работал заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Винницкого горсовета до августа 1999 года. В августе - ноябре 1999 года - замглавы Винницкой ОГА, затем до июня 2000 года - заместитель городского головы Винницы. В июне 2000 года возглавил управление социальной защиты населения (с октября 2000 года - труда и социальной защиты населения) Замостянского района Винницы, где проработал до декабря 2005 года. С декабря 2005 года до 15 апреля 2016 года - заместитель городского головы Винницы по вопросам медицины и социальной сферы.
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Ггг. Одновременно реФФорматора спалили Польща пропонує ввести санкції проти організаторів "виборів" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 2795
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А чего ж его не кастрировали ? Тьфу ты , перепутал -не люстрировали ?
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Рас кучерявый--значит еврей. А рас еврей--значит Порошенко. А Порошенко--это Вальцман. Польща пропонує ввести санкції проти організаторів "виборів" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 1316
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логично Польща пропонує ввести санкції проти організаторів "виборів" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 2764 а, если вальцман, то диабетик Польща пропонує ввести санкції проти організаторів "виборів" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 2764
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Национальность- понятна, бо курчавость соответствующая. Хотя, я не считал Реву таким ярко-выраженным.
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Не. Запоминает. Кореш письмо домой пишет, упоминая что-то анти-партийное. Через часок, в Особом Отделе, будет письмишко-сигнал, от бдительного курсанта.
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Спасибо полякам!!!!! А наши хасиды в АП да сам, главный, свои вонючие и грязные яйца чешут!
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Ты из унитаза, что-ли, подглядывал и увидел - какие яйца?
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А Україна повинна ввести санкції против кожного навараса, що приймав участь в "референдумах" та "виборах" у ЛуганДоні: кримінальна відповідальність, анулювання пенсій, виплат, регресів; організаторам - громадянства, тощо!
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Конечно нужно. Чтобы понимали, что Мировой Закон нарушают.
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Царя не станет, а они за него будут расплачиваться. Репарации платить, платить семьям убиенных...
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Таких фейков с норисами можно много нарисовать.
Херня все это.
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Сначала получи такой бюллетень а потом моги.
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Там есть кому получить и кому написать...
И кому вбросить.
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Не...Он как положено Порошенко вписал
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Как ты хорошо обо мне подумал! Возьми с полки рошенку.
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Против организаторов...
А против "избирателей"?!
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А тебя удовлетворяет "демократия" на выборах или о "добровольное присоединение Крыма" под дулами автоматов?
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А расскажи про демократию в хуйлостане😂Ты на этом сайте даже тряпки своей стесняшься,казламордое😂🌷
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А ручка то, цвета запретного на их территории Польща пропонує ввести санкції проти організаторів "виборів" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 8966
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Нервничая и признавая или не признавая выборы в ордле уже признают само существование ордла! Только полный игнор и ерничание по этому поводу, но никаких озабоченностей!
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Что такое ОРДЛО? Это название не части Украины?
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Это упоротое не понимает что по Минским ОРДЛО нет.
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Если не признАют выборов, значит не признАют всяких избранных Чепушил, и следовательно всю эту резервацию.
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Это примерно как покойничку перед похоронами в "белые" тапки укладывать стельки.
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Организатор и финансисит выборов на окупированой части Донбасса является Путин и его подстилки...
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Поляки нарешті зрозуміли, звідки до них йде загроза. І це добре.
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Зачем эти витиеватые фразы: "санкции в отношении лиц, причастным к организации выборов на Донбассе"? Если организаторы - это путин, шойгу, сурков и т.д...
Главный организатор, например, в Париж попёрся сегодня...
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Шановні поляки, просто закрийте кордони для в'їзду і транзиту кацапів.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша предлагает ввести санкции против организаторов "выборов" на оккупированном Донбассе
 
 
 
 
 
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