 Комбриг 72-й ОМБр Татусь рассказал подробности гибели воинов Юрия Олийныка и Романа Селихова 10 ноября на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге пресс-центра ООС рассказал командир бригады Руслан Татусь.

"Подразделения бригады выполняют боевые задачи в сложных условиях. Противник из состава 7-й мотострелковой бригады российско-оккупационных войск активно ведет разведку наших позиций и постоянно осуществляет огневое воздействие по позициям бригады. Среди арсенала оружия, которое применяют оккупанты - гранатометы различных типов, пулеметы, стрелковое оружие и запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение, а именно - минометы и артиллерия.

Неоднократно отмечена также деятельность ДРГ противника и огонь снайперских пар, которые выбирают позиции в промежутках между наблюдательными пунктами и скрыто пытаются приблизиться вплотную к позициям боевого охранения для эффективного ведения огня, особенно в ночное время.

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Деятельность одной такой снайперской пары была замечена накануне ночью вблизи одной из позиций боевого охранения, недалеко от населенного пункта Луганское. Огнем дежурных огневых средств ее деятельность удалось прекратить. Вреда огонь снайперской пары противника не принес, однако, для дальнейшего обеспечения безопасности выполнения боевых задач боевым охранением, мной было принято решение о прочесывании данного района впереди наших позиций.

Командир группы и личный состав имел боевой опыт и соответствующую подготовку. Их выход обеспечивался огнем обороняющегося батальона и огневыми средствами бригады. С группой прочесывания была установлена устойчивая связь. В ходе выдвижения группой были обнаружены две мины-ловушки, которые оккупанты установили на растяжку. Они, вероятно, были предназначены для прикрытия позиции снайпера.

Но, при дальнейшем продвижении, на отдалении около 700 метров от наших позиций противник привел в действие радиоуправляемый фугас, в результате чего Юрий Олийнык и Роман Селихов погибли на месте, еще двое бойцов группы получили ранения. Резервная группа в кратчайшие сроки прибыла на место. Погибшие и раненые были оперативно эвакуированы. Инженерное подразделение, под прикрытием огневой группы, обезвредило обнаруженные взрывные устройства и совершило необходимые меры по закрытию данного района.

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Старшина Юрий Олийнык и старший сержант Роман Селихов до последнего выполнили свой долг. На исполнение крайне сложного и опасного задания пошли лично, чтобы не подвергать опасности своих подчиненных. Их поступок всегда будет примером непоколебимой мужественности и героизма. Все бойцы группы представлены командованием Объединенных Сил к государственным наградам. Юрий Олийнык и Роман Селихов - посмертно", - рассказал комбриг.

О дате и времени захоронения воинов будет сообщено дополнительно.

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Роман Селихов.



Юрий Олийнык