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Все про:море (294) Одесса (5225) смерть (5482) ГСЧС (1803)

 В Одессе погибла девушка, которую смыло с пирса волной, - ГСЧС

В Одессе спасатели достали из моря тело девушки, которую смыло волной с пирса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"11 ноября в 7:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Одессе на пляже "Чайка" (10 станция Большого Фонтана), девушку смыло с пирса в море. На место вызова прибыли сотрудники ГСЧС и с помощью спасательного багра достали тело утонувшей девушки", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод, персонал эвакуировали. ФОТОрепортаж

Личные данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3096289
 
 
 Топ комментарии
 
В прошлом году стою на тротуаре, жду жену. В этот момент ощущаю толчок в спину. Оглядываюсь - на тротуаре "коза малёваная" лежит, лет 16-ти, и матерится. В ушах - наушники, рядом "приспособа" для ", селфи", с тростью-телескопом. Спросил только: "Глаза тебе, "коза", дадены, чтобы видеть, куда идёшь, или только, чтобы в объектив пялиться?". Ушла... Но "кино" не кончилось... Подошла жена, да ещё и со спины, и говорит: "Нет, ну я понимаю, что ты ещё мужчина хоть куда... Могу понять, если у мужчины, после встречи с женщиной на воротнике след помады... Но, чтобы у мужчины вся спина была в косметике - первый раз вижу...».
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Приезжая. Наверное хотела селфи на фоне штормового моря сделать.
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Приезжая. Наверное хотела селфи на фоне штормового моря сделать.
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*Премию Дарвина* отменить невозможно ....!
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Подыхают и по более идиотским поступкам. Просто не повезло. Начни еще учить альпинистов или фристайлеров.
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Сообщающий позвонил и пошел дальше гулять с собачкой ?
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Может быть ее подруга позвонила. Ей тоже нужно было в штормовое море броситься и утонуть за компанию?
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А может это дворник был ? Который шел к орешнику за новою метлой...
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Да без разницы. Если на море был серьезный шторм - для того, чтобы в него броситься нужно иметь отличные навыки плавания и большую смелость. Для того, чтобы позвонить всего этого не нужно.
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Там на Чайці ніякого пірса нема, там є хвилеломи і моли. Крайній лівий мол контактує з відкритим морем (не захищеним хвилеломами). В шторм саме біля нього найжахливіше місце. Був там у вересні, шторм був не сильний, хвилі не змивали з того молу і то жахливо було, бо розумів, що якщо впасти в море, то хвилі тебе розіб'ють об цей же мол. Так що там не тільки подруга, а будь-хто непідготовлений міг теж загинути.
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это не лужа. ...пляжи, строения, причалы все смывается волнами ...это стихия
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Игорь Хирскл. Вам взагалі відомо. скільки гине людей рятуючи потопаючого на морі.

а коли море штормове.

В Тбілісі поліцейський втопився, рятуючи самовбивцю

У Тбілісі загинув співробітник патрульної поліції, який намагався врятувати молоду жінку.
Як повідомляє грузинська телекомпанія "Імеді", молода жінка зістрибнула в річку, намагаючись покінчити життя самогубством.
Співробітникам патрульної поліції вдалося врятувати жінку, але один з поліцейських втопився,
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Игореша. Сам то ты не прыгнешь Засцышь.А если не засцышь, то утопнешь.
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Посмотрите видео для примера здеесь... Во Франции огромные волны смыли туристов в море и это.... Алушта, шторм, трагедия и скажите: Ваши действия были бы сильнее стихии и силы волн? Вы решились бы спасать при таких обстоятельствах...?
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Для человека,чья душа открыта для других..Не существует красной линии,где сработает стоп. Он будет спасать не ради спасения,а ради того,чтобы не мучиться тем,что мог, но не сделал..Знаю людей,которые и за котенком в горящий дом прыгали. Да,они поступают не умно.Но мне они симпатичнее.
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Во избежании подобных случаев все пирсы и подступы в к воде оградить техническими средствами охраны (в том числе армированной колючей лентой Егоза), средства выделить из государственного и местных бюджетов в количестве 1600000 грн

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при морозце все оледенеет и оборвется...
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значит когда оттает таблички поставить..."купаться категорически запрещено, в воде колючая проволока"
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Море не любит идиотов ...не шутите с морем...😞соболезнования родным и близким...
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у нас тоже в Повоа немецкого мальчика смыло волной
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В прошлом году стою на тротуаре, жду жену. В этот момент ощущаю толчок в спину. Оглядываюсь - на тротуаре "коза малёваная" лежит, лет 16-ти, и матерится. В ушах - наушники, рядом "приспособа" для ", селфи", с тростью-телескопом. Спросил только: "Глаза тебе, "коза", дадены, чтобы видеть, куда идёшь, или только, чтобы в объектив пялиться?". Ушла... Но "кино" не кончилось... Подошла жена, да ещё и со спины, и говорит: "Нет, ну я понимаю, что ты ещё мужчина хоть куда... Могу понять, если у мужчины, после встречи с женщиной на воротнике след помады... Но, чтобы у мужчины вся спина была в косметике - первый раз вижу...».
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повезло тебе мужик - стока косметики даром В Одессе погибла девушка, которую смыло с пирса волной, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3823
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но шо она у тебя на спине фейсом делала - это загадка
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Не продумал мужик хохму до конца )) Мордой она никак не могла. Глаза то были.
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Селфи делала, с лёту перепутала гаджет со спиной.
Тоже мне бином Ньютона. В Одесі загинула дівчина, яку змило з пірса хвилею, - ДСНС - Цензор.НЕТ 302
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та да. в свое время бросали спасательные круги, сегодня спасательные багры. завтра спасительные топоры. )))
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Может, она, перед столкновением, в гаджет сказала: "Зацените, девки, какой клевый отпечаток я на спине того мужика оставлю!"
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походу еденомышленница тех кто сверху по поездам лазеет ...
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Спасибо олигархам строящим свои хоромы на берегах водоемов и тем самым спасающих самоубийц, вольных и невольных!
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Но как говорил мессир Воланд, беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен.

😇
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а если бы не спасательный багор - могла бы и жить.
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Вспомнился древний анекдот (правда, без летального исхода, но суть "доброго дела" в наличии):

Приходит пацан в школу со страшно распухшей до размера вареника губищей. Его спрашивают:
- Нихрена себе... Что случилось?
- Да на выходных с батей на лодке рыбачить плавали, ну мне на губу оса и села.
- Ого... И что, вот это так укусила?
- Не, не успела. Батя её веслом убил.
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надо пацану было на рыбалку с девушкой ехать, девушки с веслом помягчее, может, бьют )
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Жаль девушку, по своей неосторожности погибла царство ей небесное, соболезнование родным и бизким.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Одессе погибла девушка, которую смыло с пирса волной, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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