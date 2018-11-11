 В Одессе погибла девушка, которую смыло с пирса волной, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"11 ноября в 7:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Одессе на пляже "Чайка" (10 станция Большого Фонтана), девушку смыло с пирса в море. На место вызова прибыли сотрудники ГСЧС и с помощью спасательного багра достали тело утонувшей девушки", - говорится в сообщении.

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Личные данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.