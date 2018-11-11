 В Одессе погибла девушка, которую смыло с пирса волной, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"11 ноября в 7:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Одессе на пляже "Чайка" (10 станция Большого Фонтана), девушку смыло с пирса в море. На место вызова прибыли сотрудники ГСЧС и с помощью спасательного багра достали тело утонувшей девушки", - говорится в сообщении.
Личные данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.
а коли море штормове.
В Тбілісі поліцейський втопився, рятуючи самовбивцю
У Тбілісі загинув співробітник патрульної поліції, який намагався врятувати молоду жінку.
Як повідомляє грузинська телекомпанія "Імеді", молода жінка зістрибнула в річку, намагаючись покінчити життя самогубством.
Співробітникам патрульної поліції вдалося врятувати жінку, але один з поліцейських втопився,
Тоже мне бином Ньютона.
😇
Приходит пацан в школу со страшно распухшей до размера вареника губищей. Его спрашивают:
- Нихрена себе... Что случилось?
- Да на выходных с батей на лодке рыбачить плавали, ну мне на губу оса и села.
- Ого... И что, вот это так укусила?
- Не, не успела. Батя её веслом убил.