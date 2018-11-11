EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  1209  89
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1171) взрыв (4148) Полторак (1022) склад (24)

 После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак

Более 75 военных привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов ВСУ за последние три года.

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал министр обороны Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все в полном объеме стоит огромных денег.

Однако есть и другая проблема - после увольнений и расследований в настоящее время существует не только недостаток средств для охраны режимных объектов, но и недостаток кадров, которые согласились бы взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В июле в рамках учений спецназ ВСУ беспрепятственно проник на территорию арсенала возле Ични, установил "закладку" и спокойно покинул территорию части, - Бутусов

"После тех событий, которые происходили у нас, начиная со Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе - более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности . Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - рассказал Полторак.

Напоминаем, в результате пожара на артиллерийском складе в Сватово (Луганская обл.) в феврале 2016 года, 4 военнослужащих погибли, 16 были ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ущерб в Калиновке на порядок меньше, чем в Балаклее, - журналист

23 марта 2017 года на военных складах возле г.Балаклея возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

На территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября 2017 года начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

Также на Цензор.НЕТ: Потери боеприпасов на складах под Ичней составили 95%. СПИСОК

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Читайте: Потери на взорванных складах в три раза превышают расход боеприпасов за время пяти лет войны с РФ, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3096283
 
 
 Топ комментарии
 
Ну.... не для всех все так мрачно))))
После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 2971После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 5901
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
фотка показова - півторак) - вже в цивільному параді))) - цивільний міністр - вічне правління!! После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 7435
 показать весь комментарий
 
 
там кое что другое нужно "скинуть"...желательно в твердой валюте.
 показать весь комментарий
 
 
Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы.
 показать весь комментарий
 
 
Когда я служил ДМБ 1989 такого как хочу не хочу не было... был приказ... которй надо выполнить и за тем если не нравиться обжаловать.🤔
 показать весь комментарий
 
Поддерживаю. ДМБ1991. Тогда для военных (и офицеров) был приказ и никто не спрашивал мнения. А тут херня какая-то. Полторака гнать сраной метлой.
 показать весь комментарий
 
"После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет" - "хочу, не хочу" становится основным принципом украинской армии. Сука, нет в армии слов "хочу, не хочу". Иначе это не армия.
 показать весь комментарий
 
генерашек много - авось будет только польза
интересно на каких войнах они наполучали свои чины и ордена?
 показать весь комментарий
 
 
может мы чего не знаем? И они по ночам воюют, чтобы нам мирно спалось После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 9484
 показать весь комментарий
 
 
аха ну да = помощника депутаны как-то показывали фото
увешан висюотками как елка новогодняя
а на войне-то и не был никогда!!!! После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 3111
видимо получил как тая пасека с лугандону - за выслугу чужих лет
 показать весь комментарий
 
 
Курва...а скільки ж взагалі генералів в Україні ???
 показать весь комментарий
 
 
Америка отдыхает)) мы обогнали всех.
 показать весь комментарий
 
 
Назначте меня) я готов)

Та да - каждый второй в ЗСУ- бригадный генерал?
А если капелланов в ЗСУ приобщить - то и воевать некому ...
 показать весь комментарий
 
 
В Україні десь близько 130 генералів.
 показать весь комментарий
 
 
Задачка для знатоков победившей революции: Угадайте, кто из этих двоих посылал мусорню на Майдан, а кто бегал писать заявы в милицию на майдановцев.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, той, що зліва, у Харкові весною 2014 командував вінницьким спецназом «Ягуар», при штурмі Харківської адміністрації очищуючи її від сепаратистів, пакував бєлгородьких « іхтамнєтов».
Той, що зправа, влітку 2014 став Президентом України, при якому, всі мріїї рашки про: «новоросію, рускій мір, «х@хли ви пріпалзьотє к нам на калєнях», накрились 3,14159265zдою мєдним тазом.
После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 6765
 показать весь комментарий
 
достатньо подивитись на власників активів в Україні, щоб зрозуміти, що так званий "рузкій мір" нікуди не зник та почуває себе відмінно..
 показать весь комментарий
 
 
Або ж читаючи, тут пости багатьох дописувачів, особливо борців з «порохоботами»...

 показать весь комментарий
 
А ви зараз пишете звідки?
З «Кієвской Народной Рєспублікі», чи може з «Харьковской - ХНР »?
 показать весь комментарий
 
Я спрашивал за время Майдана, а не твои фантазии, что винницким Ягуаром командовал начальник местного мусорского училища и о том как вы нарисовали победу основателю рыгья и министру Януковича
 показать весь комментарий
 
 
Чы то Полторак на Майдане, чы то Офшорник перед бульдозером
 показать весь комментарий
 
Вот что то мне подсказывает, что наказали не тех генералов, что надо.)
 показать весь комментарий
 
 
Не хотят занимать должности не оттого, что стали наказывать, а оттого, что не верят в управляемость и работоспособность ведомства в целом. Полторак как всегда недопонимает элементарного.
 показать весь комментарий
 
 
20 генералов (минимум) отвечали за 5 складов. А скоко их всего?
 показать весь комментарий
 
 
Брешет как собака. Никто не хочет, потому что уже воровать нечего, все украли, остатки взорвали.
Как он там говорил, "нет перспектив"
 показать весь комментарий
 
 
сейчас никто не хочет занимать эти должности . Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса

Поки не карали, нікого проблеми фінансового ресурсу не лякали...
 показать весь комментарий
 
 
Причина отказов в ином. Там уже и стырить нечего После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 5279
 показать весь комментарий
 
 
Поплачь еще.22 бездельника не хотят работать.Разжалуй в рядовые и на передок.Там их быстро приземлят.
 показать весь комментарий
 
 
С генерал майора на генерал лейтенанта?
 показать весь комментарий
 
 
Не може такого бути.. що немає бажаючих..
Отже це несправжні генерали.
 показать весь комментарий
 
а с каких делов офицеров нужно уговаривать что то сделать? дать приказ и все. Как нам говорил наш палкан - "дали тебе приказ выдвинуться на позицию в такое то время - сделай, а иначе трибунал"
 показать весь комментарий
 
 
Так с лейтенантами поступают, а не с генералами...
 показать весь комментарий
 
 
теперь никто не хочет занимать эти должности - это как понять, что есть должности где можно хрен валять и не чего не делать, но быть генералом при кабинете, странное признание однако получается.
 показать весь комментарий
 
 
"никто не хочет ..."___________________________ВОТ ЭТО БЛ*ДЬ "АРМИЯ"...
 показать весь комментарий
 
 
и не говори - а они на добробаты гонят После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 2640
 показать весь комментарий
 
До чего гидотная эта коррупционная власть ! Этот мудила еще и жалуется.В то время как сам проеб*л эти склады. Создает безнадегу вокруг себя. А не решает проблему. Именно такие парашенке и нужны,
 показать весь комментарий
 
 
наказали медалями и ночным арестом с девочками и вискарём.
 показать весь комментарий
 
 
ещё и участием в УБД с девочками и вискарем в бане После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 2507
 показать весь комментарий
 
Тю. А сократить должности этих 20 генералов? Никто и не заметит.
 показать весь комментарий
 
 
а слово "приказ" в армии неизвестно? надо уговаривать как малолетку?
 показать весь комментарий
 
 
Бред какойто...а слово "приказ" им видоме? Пилочки они получать хотят, а. склады сторожит нехай баба Клава?
 показать весь комментарий
 
 
сегодня отмечаем в Латвие день Лачплесиса, сто лет назад выписали звиздюлин тем кто хотел захватить Ригу и через неделю провосглосили свободную Латвию, 100 лет - и отдовая честь погибшим зажигаем свечки, чтоб согреть их души.

После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 5126
 показать весь комментарий
 
 
Первое!
Полный список уволенных и тех кому предлагали!
Страна должна знать своих "героев"...

Второе!
То есть, бигборды от Порошенко нам врут о реальной действительности в нашей Армии?
 показать весь комментарий
 
 
Более 20 штук генералов?... Боже , это же сколько на Украину генералов? На хрена столько? И всем есть работа по профилю? И все они заслужили свое звание в театре боевых действий? Не верю. А зарплата у них выше чем в генералитете , например , Германии ?
 показать весь комментарий
 
 
На Кубе самое высокое звание было у Фиделя Кастро,- майор.
 показать весь комментарий
 
 
аха заслужили - на паркете
первая же война показала все что они стоят
 показать весь комментарий
 
Не, ну может быть они хотят стать токарями, сантехниками, швеями-мотористами?
 показать весь комментарий
 
 
пусть подберет себе диванных адмиралов на цензоре, и умные и красивые и выбор велик))))
 показать весь комментарий
 
 
Полторак, а барыге складскому (даже в вонючем совке это была майорская должность- максимум подполковника давали перед пенсией) маршала присвоить не пробовали? Кто не в курсе- начиная с полковника без академии никак. На хрена академия начальнику склада? Тырить боеприпасы, топливо и всё, что плохо лежит, а также красить траву для Полторака они и без академии научились, а охранять склады этих баранов никакая академия не научит.
 показать весь комментарий
 
 
В рошеновской армии только так. Вот и Донбасс ни кто не хочет освобождать начиная с верховного - ждут призрачных миротворцев. А на Конституцию положили ещё в 2014, когда просто отдали Крым ху...лу, а потом под Иловайском и Луганском не заметили регулярных войск эрэфии.
 показать весь комментарий
 
Желающих нет?
Тогда нежелающих в отставку, с понижением в звании.
 показать весь комментарий
 
 
А понижение в звании, скажем с генерал майора до полковника, или до подполковника, на пенсию влияет очень существенно.
 показать весь комментарий
 
Не ну нормально . Платить кобелю по два миллион зарплаты как то находят. И платить миллионные премии в доларах тоже находяь. А для охраны складов денег как то нет
 показать весь комментарий
 
 
Наверное главная проблема-недостаток средств для охраны.Не плохо наверное наваривали.Раньше срочники охраняли склады.Нацгвардия пускай охраняет деньги ведь получают и экипированны по высшему разряду.
 показать весь комментарий
 
а шо вы хотели если к примеру штаб ВМС Украины по численности превышает численность самих ВМС! Там адмиралов около десятка если не более.
 показать весь комментарий
 
 
жесть...в воюющей стране никто из военных "не хочет" охранять военные склады...приплыли.
 показать весь комментарий
 
 
а что уже в армии не приказывают?Или выполняй приказ.... или в отставку,понижение в звании и на пенсию на общих основаниях ..Или так нельзя..бо они ханаралы?
 показать весь комментарий
 
 
Уберите этого клоуна ...это уже не смешно.
 показать весь комментарий
 
 
Наказано более 20 генералов. Вы этим сообщением дискредетируете страну.На фуя столько генералов? В армии бардак, а генералов, как собак,,,
 показать весь комментарий
 
 
А как наказали?🤔 В угол поставили? Поэтому и рвутся склады каждый год😡...
 показать весь комментарий
 
 
Патриотичный генералитет!
А зарплаты они получать хотят?
Всех нежелающих в отставку! Суки!
 показать весь комментарий
 
 
Отлично! Отказался принять должность и взять на себя ответственность - нахер с армии с лишением звания и пенсии....
 показать весь комментарий
 
 
думаю там таких мона 70% сделать
особенно кто не воевал После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 4868
 показать весь комментарий
 
 
Ну как это в армии? Хочу-нехочу....
Нет у нас высшего армейского звена!
Армия - народная.
Всех в отставку, к ебеням! После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак - Цензор.НЕТ 2357
 показать весь комментарий
 
 
Присяга только для солдат на передке?
Они - хернералы Присягу принимали!
Я в шоке!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак
 
 
 
 
 
 вверх