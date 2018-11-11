 После взрывов на складах боеприпасов наказали более 20 генералов, теперь никто не хочет занимать эти должности, - Полторак

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал министр обороны Степан Полторак, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все в полном объеме стоит огромных денег.

Однако есть и другая проблема - после увольнений и расследований в настоящее время существует не только недостаток средств для охраны режимных объектов, но и недостаток кадров, которые согласились бы взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

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"После тех событий, которые происходили у нас, начиная со Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе - более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности . Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - рассказал Полторак.

Напоминаем, в результате пожара на артиллерийском складе в Сватово (Луганская обл.) в феврале 2016 года, 4 военнослужащих погибли, 16 были ранены.



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23 марта 2017 года на военных складах возле г.Балаклея возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.



На территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября 2017 года начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов.

9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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