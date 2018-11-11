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 Работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода начнутся с января 2019 года, - КГГА

Работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода между улицами Довженко и Вадима Гетьмана в месте их пересечении с проспектом Победы в Киеве планируется начать в январе 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 г.", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

В 2018 году  уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул. Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул. Довженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"

В КГГА планируют, что работы по реконструкции Шулявского путепровода будут завершены в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3096281
 
 
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Да отложите еще на чуть-чуть и он сам скоро рухнет. Экономия на демонтаже то какая! А деньги спишите...
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Скажи спасибо "активистам" с больницы Павлова, которые своими дурацкими петициями два года блокируют работы.
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И главное, что судя по их проекту, и результат этого строительства будет похожим
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В окурат перед выборами сделают город не проездной
А после выборов скажут что деньги украли "папередники", и будет у нас ещё один недостроенный мост
Нахрена начинать то что не сможешь закончить?
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они не связывают будущее своих детей с этой страной..поэтому им безразличны проблемы аборигенов..
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А ведь есть выход. Если бы В Стране были настоящие политические партии, то общественность, через функционеров этих партий, протестовала бы против таких безответственных расходов бюджета города и безумных строительных проектов. Но у нас прикормленные депутаты и "партии" стоят сами у корыта. Выхода нет.
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