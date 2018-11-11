 Работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода начнутся с января 2019 года, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 г.", - отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

В 2018 году уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул. Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул. Довженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-4 ноября в Киеве снесут Шулявский путепровод, движение закроют на 1,5 года: "В первые дни будет ад на дорогах", - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева"

В КГГА планируют, что работы по реконструкции Шулявского путепровода будут завершены в 2019 году.