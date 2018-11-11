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 НАТО заявил о непризнании выборов в "ДНР/ЛНР" и призвал Россию вывести свои войска с Донбасса

НАТО не признает выборы, проходящие на оккупированных российско-террористическими войсками территориях Луганской и Донецкой областей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Североатлантического альянса.

"НАТО не признает объявленные 11 ноября выборы в самопровозглашенной и непризнанной "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликт", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно-признанных границах".

При этом Альянс вновь призвал Россию "вывести свои войска и прекратить всякую поддержку вооруженным группам в Донецкой и Луганской областях Украины".

"Мы призываем к полной реализации Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем Нормандский формат и усилия Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ

Источник: https://censor.net.ua/n3096279
 
   
 Топ комментарии
 
...животное, из лугандона "комментируешь"? НАТО заявил о непризнании выборов в "ДНР/ЛНР" и призвал Россию вывести свои войска с Донбасса - Цензор.НЕТ 8246
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У доди коленки мясистее, чем у бриджит макро, капрон не промах
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Призывы для рахи не авторитет. А вот боли не любит никто.
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...животное, из лугандона "комментируешь"? НАТО заявил о непризнании выборов в "ДНР/ЛНР" и призвал Россию вывести свои войска с Донбасса - Цензор.НЕТ 8246
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тогда у хероев не было бы сегодня выборов,буфета,красных флагов и гармошки..
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Теперь расскажи, что у "украинских карателей" есть артиллерийские снаряды, которые могут облетать здания и разрушать с противоположной стороны.
Ты думаешь, быдло лишнехромосомное, что у "хероев" память короткая на ваших распятых мальчиков и снаряды-бумеранги?
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Я ему напоминаю его великодуховность и сракальность...
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Вообще-то заявила, бо НАТО это девочка - North Atlantic treaty organization
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Уже вижу колонны кацапов, покидающих долбас
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А затем НАТО пригрозил, что если РФ не одумается, то НАТО озабоченно встанет, будет ходить, волноваться и даже переживать.
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Ната призывает, засраха кладет, ната накладывает, засраха кладет еще больше, а все это вместе, как цирк, вызывает обоюдные воздыхания и пяцот семьдесят девятое серьезное предупреждение
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Сурков все новые методы легитимизации лугандонии придумывает. Хитер, чеченец перекрашенный.
Украина должна ответить закрытием пунктов пропуска и остановкой выплат украинских пенсий. Пусть долболуганцев кормит нацистская Рассея, которую они к себе в гости У нас ребята гибнут, а мы кормим эту шушеру..
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лидеры государств и какое-то хуйло

НАТО заявило про невизнання виборів у "ДНР/ЛНР" і закликало Росію вивести свої війська з Донбасу - Цензор.НЕТ 3872
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Знакомое место. Вроде школа №46 г.Макаковки.
Впрочем какая разница... К любой школе очереди овощей за овощами.
НАТО заявило про невизнання виборів у "ДНР/ЛНР" і закликало Росію вивести свої війська з Донбасу - Цензор.НЕТ 6615
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО заявил о непризнании выборов в "ДНР/ЛНР" и призвал Россию вывести свои войска с Донбасса
 
 
 
 
 
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