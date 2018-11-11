 "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении украинской части Трехсторонней контактной группы, которую вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обнародовала на своей странице в Facebook.
"Своими действиями Россия в который раз грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права и законодательство Украины. Одновременно, как сторона и подписант Минских договоренностей, Российская Федерация в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним. ....Ми требуем немедленного внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - говорится в заявлении.
Отмечается, что РФ в течение 2014-2018 годов не вывела свою технику с временно оккупированных территорий, продолжает спонсировать и поддерживать незаконные вооруженные формирования технически и финансово, а также заблокировала процесс освобождения политзаключенных Кремля, заложников и поиск пропавших без вести на оккупированных ею территориях. Российская Федерация отказывается обсуждать вопрос возвращения под украинский контроль украинско-российской части границы, чем все эти годы значительно усложняет работу подгрупп в Минске.
"Игнорируя консолидированную позицию мирового сообщества и международных организаций относительно нелегитимного характера отмеченных псевдовыборов и непризнание их результатов, Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе. Псевдовыборы - это провокация, направленная на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", - считают представители Украины в ТКГ.
По их мнению, результаты этих "выборов" являются юридически ничтожными и не могут быть признаны цивилизованным миром. При этом ответственность за последствия этих "выборов" должны нести все причастные к их организации.
"Вся ответственность за разрушительные последствия так называемых внеочередных выборов для последующей имплементации Минских договоренностей полностью возлагается на Российскую Федерацию. Со своей стороны, Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - говорится в заявлении.
Навіть санкції повводили не надто дієві.
https://www.bbc.com/russian/news-45264881
Санкционная война Запада и России: как все началось и к чему привело
https://nv.ua/world/geopolitics/sanktsionnaja-vojna-zapada-i-rossii-vse-podrobnosti-2490908.html
Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США
https://www.segodnya.ua/world/usa/vashington-zamorozil-sotni-millionov-dollarov-rossiyskih-aktivov-v-shtatah-minfin-ssha-1164565.html
...
Гласность в СССР показала - что на самом деле думают люди...
тут же вся ваша компанія 4 роки кричала про "вбивчі санкції які розвалюють РФ" , а тепер виявляється що "санкції повводили не надто дієві.."
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что после рукопожатия Трамп похлопал российского президента по плечу.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5be80b619a794754dd6aa3cf?from=newsfeed
Пусть пока рашка побудет буферной зоной.
Столтенберг только в конце августа 2015 года заявил, что если бы в Грузии они отреагировали правильно, то в Украине ничего бы не произошло.
Теперь почитай нынешнее заявление НАТО
11.11.18 13:11 НАТО заявил о непризнании выборов в "ДНР/ЛНР" и призвал Россию вывести свои войска с Донбасса
https://censor.net.ua/news/3096279/nato_zayavil_o_nepriznanii_vyborov_v_dnrlnr_i_prizval_rossiyu_vyvesti_svoi_voyiska_s_donbassa
Они бы тогда не за 17 часов, а за 17 секунд обо всем договорились.
Все остальное это просто бла-бла-бла, не им же в окопах сидеть и головы друг другу вышибать.
Чи в нас армія крутіша за американську ?
Можна з іншого боку зайти: чи помінявся склад противника, що АТО перейменували?
думаєте, там люди дурніші за вас ?
а зараз вони вже не згідні на АТО? Їм ССО подавай? Хто ж там такий ініціативний, цікаово...Мабуть фрау...
І давайте вже без зайвої бравади.
2. сидять у вр, бо туди їх обрав народ, який їздить в рф на заробітки.
3. це вже питання не до мене, винні офіційно не названі, тобто про покарання ми теж не знаємо.
4.командування змінилось, підпорядкування, це вже військові штучкі.
5. зазвичай хамлять, коли не впевнені у власній правоті.
І боронь Боже з корупцією боротись. Бо путєн точно нападе (в 1248 раз)
і да, путін вже напав, не помітили ?
до речі - у вересні 2018 закон "про особливий статус" ОРДЛО було знову продовжено ВР ...тихо і спокійно
"Сегодня политическая ситуация в мире коренным образом изменилась - страны Запада также признали РФ своим основным противником, и теперь внешнеполитическое положение Украины стало неизмеримо более прочным. Сегодня у Украины новые шансы, чтобы проводить более решительные шаги по интеграции в ЕС и НАТО", - подчеркнул он.
Бутусов добавил, что впервые с 2014 года Запад произвел системные антироссийские действия, и отдельные комплименты европейских политиков в адрес президента РФ Владимира Путина не изменят этого решения.
"Россия официально признана врагом, который осуществляет против стран Запада враждебные агрессивные действия, против Великобритании - страны НАТО. И почву для принятия Западом такого решения создали именно война в Украине и наше сопротивление. Это политическое решение означает, что теперь снятие экономических санкций с РФ в результате войны в Украине невозможно", - заверил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/butusov-pobeda-v-voyne-s-rf-uzhe-ne-predstavlyaetsya-utopiey-eto-uzhe-chetko-ponyatnaya-i-dostizhimaya-strategiya-238441.html"
Ты всё ещё мечтаешь отменить санкции, прошу прощения - Минские соглашения?
а сейчас дело принципа..куйло не может показать слабость..
минскихроссийских соглашений.
Всё, что делает кремль на протяжении по крайней мере последних 15-ти лет, он делает не приходя в сознание, находясь в состоянии комы.
Портрет нации в великолепном клипе на песню гениального Юрия Шевчука (ДДТ).
Путин едет по стране на серебряном коне!
Путин всем людЯм поможет - дай ему здоровье, боже!
Всех бандитов перебьёт, работягам он нальёт!
Путин едет по стране, а мы по-прежнему в г*вне…