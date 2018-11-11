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 Политика Украины
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 "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ

Так называемыми "выборами" на оккупированных территориях Донбасса Россия нарушает не только международные нормы, но и обязательства по Минским договоренностям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении украинской части Трехсторонней контактной группы, которую вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обнародовала на своей странице в Facebook.

"Своими действиями Россия в который раз грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права и законодательство Украины. Одновременно, как сторона и подписант Минских договоренностей, Российская Федерация в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним. ....Ми требуем немедленного внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что РФ в течение 2014-2018 годов не вывела свою технику с временно оккупированных территорий, продолжает спонсировать и поддерживать незаконные вооруженные формирования технически и финансово, а также заблокировала процесс освобождения политзаключенных Кремля, заложников и поиск пропавших без вести на оккупированных ею территориях. Российская Федерация отказывается обсуждать вопрос возвращения под украинский контроль украинско-российской части границы, чем все эти годы значительно усложняет работу подгрупп в Минске.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Выборами" на Донбассе Россия меняет своих марионеток, непосредственно задействованных в убийствах и пытках, - Порошенко. ВИДЕО

"Игнорируя консолидированную позицию мирового сообщества и международных организаций относительно нелегитимного характера отмеченных псевдовыборов и непризнание их результатов, Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе. Псевдовыборы - это провокация, направленная на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", - считают представители Украины в ТКГ.

По их мнению, результаты этих "выборов" являются юридически ничтожными и не могут быть признаны цивилизованным миром. При этом ответственность за последствия этих "выборов" должны нести все причастные к их организации.

"Вся ответственность за разрушительные последствия так называемых внеочередных выборов для последующей имплементации Минских договоренностей полностью возлагается на Российскую Федерацию. Со своей стороны, Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир, - МИД Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3096276
 
   
 Топ комментарии
 
дуже просто - у всьому світі , заручники і полонені , визволяються за допомогою Антитерористичної Операції ... до речі - як там , ця операція , себе зараз почуває ?
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от тобі і маєш ... "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ - Цензор.НЕТ 9150........... "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ - Цензор.НЕТ 3819
тут же вся ваша компанія 4 роки кричала про "вбивчі санкції які розвалюють РФ" , а тепер виявляється що "санкції повводили не надто дієві.." "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ - Цензор.НЕТ 9819
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Результат сотрудничества и показательное заламывание рук с возгласами о нарушениях минских российских соглашений.
"Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ - Цензор.НЕТ 2676
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Звісно. Бо їм все сходить з рук.
Навіть санкції повводили не надто дієві.
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Как санкции повлияли на российских олигархов? Отвечает минфин США

https://www.bbc.com/russian/news-45264881

Санкционная война Запада и России: как все началось и к чему привело

https://nv.ua/world/geopolitics/sanktsionnaja-vojna-zapada-i-rossii-vse-podrobnosti-2490908.html

Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США

https://www.segodnya.ua/world/usa/vashington-zamorozil-sotni-millionov-dollarov-rossiyskih-aktivov-v-shtatah-minfin-ssha-1164565.html

...
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на олігархів повпливали, але не так щоб аж надто
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На окружение Хуйла и на тех, кто имеет реальное влияние в паРаше?
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Идут изменения как и с СССР, телевизор не всегда будет побеждать холодильник...
Гласность в СССР показала - что на самом деле думают люди...
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от тобі і маєш ... "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ - Цензор.НЕТ 9150...........
тут же вся ваша компанія 4 роки кричала про "вбивчі санкції які розвалюють РФ" , а тепер виявляється що "санкції повводили не надто дієві.." "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ - Цензор.НЕТ 9819
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Яка ще компанія ? Не розповсюджуй під моїми коментами витвори своєї хворобливої уяви.
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Пуйлу все пофиг... оно пока не здохнет срать на весь мир будет...
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та хай би ср*ло, але ж воно людей вбиває..
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Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что после рукопожатия Трамп похлопал российского президента по плечу.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5be80b619a794754dd6aa3cf?from=newsfeed
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Цей жест має означати - "вєрной дорогой ідьотє таваріщі"?
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А ты рассчитывал на Урале встретиться с китайцами?
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а ти чекаєш доки вони самі , через східний кордон з РФ , до вас завітають ?! "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ - Цензор.НЕТ 496
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Если ты не заметил, то я обсуждаю ура-патриотизм...
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Нам еще китайцев не хватало для полного счастья.
Пусть пока рашка побудет буферной зоной.
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Что вместо Минских соглашений надо было делать?
Столтенберг только в конце августа 2015 года заявил, что если бы в Грузии они отреагировали правильно, то в Украине ничего бы не произошло.
Теперь почитай нынешнее заявление НАТО
11.11.18 13:11 НАТО заявил о непризнании выборов в "ДНР/ЛНР" и призвал Россию вывести свои войска с Донбасса

https://censor.net.ua/news/3096279/nato_zayavil_o_nepriznanii_vyborov_v_dnrlnr_i_prizval_rossiyu_vyvesti_svoi_voyiska_s_donbassa
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Моя бы воля, я бы этих... не в Минске, а в ДАПе или Дебальцево тогда собрал.
Они бы тогда не за 17 часов, а за 17 секунд обо всем договорились.
Все остальное это просто бла-бла-бла, не им же в окопах сидеть и головы друг другу вышибать.

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Ну и у кого так подгорает, что трет мои посты? "Кремль свідомо пішов на загострення ситуації на Донбасі" - заява української частини ТКГ - Цензор.НЕТ 8325
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об этом говорится в заявлении украинской части Трехсторонней контактной группы, которую вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обнародовала Источник: https://censor.net.ua/n3096276 - які можуть бути "контакти" з терористами - скільки ще буде тривати ця кривава клоунада ?
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заручників і полонених як без контактів визволяти ?
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дуже просто - у всьому світі , заручники і полонені , визволяються за допомогою Антитерористичної Операції ... до речі - як там , ця операція , себе зараз почуває ?
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Який ти розумний. Ну проведи АТО проти росії.
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Як міг і чим міг - так і проводив.
Чи в нас армія крутіша за американську ?
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А проти нас хто воює ? Хіба не армія сусідньої країни ? Плюс бойовики і криміналітет ?
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Ну, якщо в нас 4ри роки "АТО", значить воювали терористи. Термін "АТО" вводив не я, а влада. В тому числі і гідрант.
Можна з іншого боку зайти: чи помінявся склад противника, що АТО перейменували?
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на ато погодились міжнародні партнери, бо не хочуть війни, яка ще може бути.
думаєте, там люди дурніші за вас ?
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"там" люди думають в 1шу чергу про власну зону комфорту. Завтра вони погодяться, для прикладу, на федералізацію.
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до попреднього:
а зараз вони вже не згідні на АТО? Їм ССО подавай? Хто ж там такий ініціативний, цікаово...Мабуть фрау...
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Дійсно, вони думають про свою зону комфорту, в тому числі над вигодами, які їм дає співпраця з рашкою. А ми просимо їхньої допомоги, хоч якоїсь, бо самі не вистоїмо.
І давайте вже без зайвої бравади.
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1. справа в кількох мільйонах заробітчан.
2. сидять у вр, бо туди їх обрав народ, який їздить в рф на заробітки.
3. це вже питання не до мене, винні офіційно не названі, тобто про покарання ми теж не знаємо.
4.командування змінилось, підпорядкування, це вже військові штучкі.
5. зазвичай хамлять, коли не впевнені у власній правоті.
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Берется в заложники мертвечук,получает 20 лет,отправляется на холодную гору и глядишь переговоры про заложников,пойдут по другому.
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берем мертветчука і отримуємо вибухи в київському метро.
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Это вы признаете беспомощность шоколадного режима)))Ну да фсбу и мусоров,больше чем армии)))Респект.
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здаватись треба. бо будь-який спротив - вибухи. Правильно?
І боронь Боже з корупцією боротись. Бо путєн точно нападе (в 1248 раз)
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я не писала про здаватися.
і да, путін вже напав, не помітили ?
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та я-то помітив. А от влада тільки недавно зрозуміла.
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ну неправда ж.. скільки вже було зустрічей на вищих рівнях, доповідей, інтерв'ю, штати котрий рік поспіль закладають в свій бюджет військову допомогу Україні, а ви кажете влада щойно зрозуміла..
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ждём втюхивание Украине донбабве и луганды на условиях куйла..?
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5-й рік Кремль і Банкова терпляче чекають доки укранці до цього дозріють ...
до речі - у вересні 2018 закон "про особливий статус" ОРДЛО було знову продовжено ВР ...тихо і спокійно
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там була затравка про санкції..якщо не помиляюсь..
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только хотела написать, что всеми силами пытаются впихнуть невпихаемое.
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пэпа постарается..на радость куйлу..
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Минскими договоренностями можете подтереть попу))
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Это единственная польза от тех соглашений
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"Журналист отметил, что Украина в одиночку начала войну против российской агрессии в 2014 году.

"Сегодня политическая ситуация в мире коренным образом изменилась - страны Запада также признали РФ своим основным противником, и теперь внешнеполитическое положение Украины стало неизмеримо более прочным. Сегодня у Украины новые шансы, чтобы проводить более решительные шаги по интеграции в ЕС и НАТО", - подчеркнул он.
Бутусов добавил, что впервые с 2014 года Запад произвел системные антироссийские действия, и отдельные комплименты европейских политиков в адрес президента РФ Владимира Путина не изменят этого решения.
"Россия официально признана врагом, который осуществляет против стран Запада враждебные агрессивные действия, против Великобритании - страны НАТО. И почву для принятия Западом такого решения создали именно война в Украине и наше сопротивление. Это политическое решение означает, что теперь снятие экономических санкций с РФ в результате войны в Украине невозможно", - заверил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/butusov-pobeda-v-voyne-s-rf-uzhe-ne-predstavlyaetsya-utopiey-eto-uzhe-chetko-ponyatnaya-i-dostizhimaya-strategiya-238441.html"

Ты всё ещё мечтаешь отменить санкции, прошу прощения - Минские соглашения?
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Так и будет пока гопники у власти Украины. Почему не закрыть границу с так называемым лднр и не пускать их на территорию Украины за пенсиями ? Пускай Россия им платит
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Потому что под эту тему идет барыжничество с "торговыми партнерами".
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"Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе"---значит получит санкций по самые помидоры. Вазелин им всем в помощь. "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ - Цензор.НЕТ 6603
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))))) а интервью Насти Приходько вчера слышали? Как хорошо, что она именно тюльку выбрала)))))))))
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Как хорошо,что грановский с кононенком выбрали пэцю. Уж их то на 5 канале не будут провоцировать.
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А как тупорылую не провоцировать? Чем тупее значит тюлькин)))) или Порох в ее тупизне тоже виноват?
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всі такі заклопотані: засуджуємо, не робіть цього, так не можна! І тиждень ще будуть канючити про своє засудження. А от зробили ці козлища вибори, от що буде завтра??? Якщо це повністю мінські бісові угоди перекреслює, то може силовий тоді можна затсосувати??
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у відкритому протистоянні з кацапами українська армія довго не протримається..а вони попруться, якщо будуть активні наступальні дії з нашого боку..на жаль..
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насколько я знаю, тогда орду остановила холодная рука западных финансистов на кацапских гениталиях..
а сейчас дело принципа..куйло не может показать слабость..
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Результат сотрудничества и показательное заламывание рук с возгласами о нарушениях минских российских соглашений.

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Рашка дура. Будет трахаться до смерти )) Не чувствуя уже половых органов и в полусознании.
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Теперь будет "народно выбранное правительство Даунбаса" и Хуйло мечтает усадить эту банду и украинскую власть за стол переговоров... "Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ - Цензор.НЕТ 4529
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надо же, вот вопрос, а есть кто планирует встречатся с хуилом, не ну если кого там заруку захватит хуило и будет умолять - ну поговори сомной на камеру, ну чуть чуть : Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил, почему не планирует встречаться в Париже с российским презом - хуилом. По словам премьер-министра, он увидится с десятками мировых лидеров.
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"Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе".

Всё, что делает кремль на протяжении по крайней мере последних 15-ти лет, он делает не приходя в сознание, находясь в состоянии комы.
Портрет нации в великолепном клипе на песню гениального Юрия Шевчука (ДДТ).

Путин едет по стране на серебряном коне!
Путин всем людЯм поможет - дай ему здоровье, боже!
Всех бандитов перебьёт, работягам он нальёт!
Путин едет по стране, а мы по-прежнему в г*вне…
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"Зі свого боку, Україна і надалі докладатиме зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на основі мінських домовленостей" - Це все, що потрібно знати про цю злочинну, колаборантську владу.
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Пора рубить, лугандонцам, пенсии и закрывать пункты перехода. Раз проводят выборы, пусть их выбранные и кормят. Вполне, мне кацца, логично.
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Власть!!! отреагируйте как то, закройте все КПП, никакого товарооборота, люди если кому надо пусть едут, через территорию России... нужно полностью изолировать со стороны Украины эту территорию... люди которые проголосовали на выборах должны автоматически потерять гражданство Украины, с полным запретом в последствии принимать участие в любых выборах в Украине...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кремль сознательно пошел на обострение ситуации на Донбассе" - заявление украинской части ТКГ
 
 
 
 
 
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