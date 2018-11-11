EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  5789  94
Все про:Австрия (399) Россия (71056) шпионаж (736)

 В Австрии разоблачен еще один шпион, передававший секретные документы России, - Kronen Zeitung

В этот раз под подозрением оказался сотрудник федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. Расследование в отношении него велось около года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", австрийская газета Kronen Zeitung сообщила об еще одном подозреваемом в шпионаже на Россию.

Им оказался сотрудник контрразведки, подозреваемый в передаче в Москву секретных документов. Под подозрением оказался сотрудник федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, расследование в отношении которого велось около года.

В отличие от другого российского шпиона, этот сотрудник имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву, утверждает издание.

Работника контрразведки обвиняют в разглашении гостайны. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Швейцарии разрешили уголовное преследование двух подозреваемых в шпионаже на Россию

Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..

В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.

Читайте также: Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона

Источник: https://censor.net.ua/n3096274
 
   
 Топ комментарии
 
можно только представить сколько у нас кацапских кротов.. В Австрии разоблачен еще один шпион, передававший секретные документы России, - Kronen Zeitung - Цензор.НЕТ 5116
 показать весь комментарий
 
Ну фсё... Скобеева сегодня опустошит свой холодильник чтобы завтра на кривом эфире опустошить кишечник.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
можно только представить сколько у нас кацапских кротов..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да и в Австрии наверняка спилили только верхушку айсберга.
 показать весь комментарий
 
 
А я був в Іжевську одного разу. Більш за все мене вразив розташований не березі міського озера монумент присвячений 500річчю возз'єднання Удмуртії з Росією. У нас в Києві монумент присвячений 300річчю возз'єднання, там 500річчю возз'єднання. І я подумав, що росіяни вони всюди возз'єднуються, з усіма вони брати. Тут «трієдіний народ» росія, Україна, Білорусь, там - рускій і кітаєц братья навєк, коротше кажучи, народ-простітутка, кожному-давалка.
 показать весь комментарий
 
 
Як не дивно, але в Австрії люблять Путлєра так само, як любили Гітлєра...
 показать весь комментарий
 
австрияки правильно прикинули, что

шпилеры всегда имеют партнера -

"Мы с Тамарой ходим парой" В Австрии разоблачен еще один шпион, передававший секретные документы России, - Kronen Zeitung - Цензор.НЕТ 7507
 показать весь комментарий
 
 
песня есть такая про море : мооре-мооре.....
 показать весь комментарий
 
 
А теперь представь, что при таком количестве кротов-предателей Путину удалось забрать только Крым и часть Донбасса! Дай Бог, что бы Путин-идиот еще лет 20 руководил паРашей!
 показать весь комментарий
 
Не несите чушь! Если бы у нас было критического количество российских шпионов, то нам никогда не удалось бы остановить их там, где удалось! Уже давно существовала бы "новоросия" или что там москали понапридумывали
 показать весь комментарий
 
 
"котлы"? проблема твоих лично "котлов" - старческий маразм! тут уже ничего не поможет!
проблема окружения отрядов добровольцев в херовом взаимодействии! и над этим уже давно и успешно работают!
"отсутствие реальных реформ"? ты в какой стране живёшь, зрадоферма?
проблема "топовых сепаров" в том, что для их посадки, в любой цивилизованной стране, нужны доказательства!! то что эти люди неприятные в общении - в цивилизованных странах не считается доказательством
 показать весь комментарий
 
В своём детстве ты слишком много раз смотрел сказочные фильмы а-ля Хоттабыч, и-таки остался в том прекрасном мире сказки...

Весной же , Жюлька- сказочная героиня, единственная , кто обладает в этом мире волшебной палочкой , да как махнёт этой палкой...
 показать весь комментарий
 
А сколько же у нас в Украине этих рашистких прихвостней и во власти и чинуш и у военных (((
 показать весь комментарий
 
 
ну, то есть, вы хотите сказать, что большинство наших военных - предатели?
 показать весь комментарий
 
Ну фсё... Скобеева сегодня опустошит свой холодильник чтобы завтра на кривом эфире опустошить кишечник.
 показать весь комментарий
 
 
ведь когда танцевала с путиным оказывается на него и копала ))
 показать весь комментарий
 
 
а может это она его "танцевала" специально типа посмотреть поближе ))
 показать весь комментарий
 
Нет. Он, танцуя, диктовал ей очередное задание.
 показать весь комментарий
 
Он к сольной карьере в танцах уже давно готовился.
Изоляция медленно, но неумолимо приближается.
В Австрии разоблачен еще один шпион, передававший секретные документы России, - Kronen Zeitung - Цензор.НЕТ 8132
 показать весь комментарий
 
 
На то и расчёт... Рассеяне уже, в отношении "старого пердуна", экс-полковника, начали кампанию: "Фу, кипеж подняли... И что тут страшного? Что такого "секретного" мог этот дедок сдать? Таких "разведчиков в каждом "Военторге" - десяток на "трёшку"...".
А тут действующий "контрик", да ещё и из отдела по защите Конституции и борьбе с терроризмом...
 показать весь комментарий
 
 
Кнайсль вже мріяла про солодкий танок з путіним, але їй зіпсували плани. Все вона знала про путіна та його шпигунів, але ж так хотілося в росію В Австрии разоблачен еще один шпион, передававший секретные документы России, - Kronen Zeitung - Цензор.НЕТ 1194
 показать весь комментарий
 
 
Не виключено, а все інше це її гра на публіку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Іван бубенчик - народний президент!
 показать весь комментарий
 
До чого тут Бубенчик ?
ви звідки, джо ?
 показать весь комментарий
 
 
твой Бубенчик - тупой вор..
он украл добровольные пожертвования, и потратил на красивую жизнь..
так что иди ты.. лесом со своим Бубенчиком!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы, суки, везде своих навтыкали... Хорошо хоть у нас тихо..
 показать весь комментарий
 
Всегда,как вижу эту фотку,угараю.На ней, эта фройлен в профиль, похожа на Лайама Нисона в свадебном платье В Австрії викрито ще одного шпигуна, що передавав секретні документи Росії, - Kronen Zeitung - Цензор.НЕТ 6604
 показать весь комментарий
 
 
так, следуищие должны быть чехи, болгары или венгры - те тоже дружят с руснявыми.
 показать весь комментарий
 
 
Коли Лукашенко почне говорити про російських шпигунів у Білорусії?...там смертна кара, між іншим...в принципі можна в нас ловити русскіх, а в Білорусії їх будуть розстрілювати...
 показать весь комментарий
 
 
А чого тільки в нас??...ловити їх по всьому світу і на розстріл у Білорусію!
 показать весь комментарий
 
VPYL

fedjka> Тобто, - любить вся гітлєрівська коаліція?
 показать весь комментарий
 
Пора с кацапами разбираться Китаю отдельно и конкретно.
В Австрии разоблачен еще один шпион, передававший секретные документы России, - Kronen Zeitung - Цензор.НЕТ 2663
 показать весь комментарий
 
 
А заселять эти земли Китаю есть кем? В приграничных районах Китая-России китайцев живет не так уж и много..
 показать весь комментарий
 
вазеліном мають запасатися росіяни, це ж їхні д**пи прикривають верховного.
 показать весь комментарий
 
 
#историческаясправедливость... #роднаягавань...
 показать весь комментарий
 
 
Китай может теперь именно так и говорить и Хуйло поперёк ничего не сможет сказать.
 показать весь комментарий
 
 
Нда , схоже що певні служби в Osterreich не розділяють точку зору Кнайсліхи . Путєн впєрдє !
 показать весь комментарий
 
 
дорого обходятся дуракам заискивание перед хуйлом.
 показать весь комментарий
 
 
Який не дружній коп Московії і особисто її сцарю.
 показать весь комментарий
 
А шо теперь по этому поводу споют дуэтом унылый мустанг и манька-облигация? Или может уже в паре станцуют "Калинку-малинку"?
 показать весь комментарий
 
 
Прямо зараз хуйло у Парижі сидить через три стільця від Трампу та два стільця від Меркель, від з либою до них підкатив але вони зовсім не посміхались коли з ним віталися а навпаки.
 показать весь комментарий
 
 
кстати,а что там празднует нарасия?
позорный прёоб войны за полгода до победы?
 показать весь комментарий
 
когда ж в Украине начнут разоблачать мокшанских оборотней.
 показать весь комментарий
 
 
да твои пиляди (тимоха с грицацуевым и остальная кодла) уже дошатались, что эти оборотни тут осели как у себя дома! или они тут со вчерашнего дня?
 показать весь комментарий
 
покажите мои посты за "пилядей" и продолжим конструктивный разговор..
 показать весь комментарий
 
со зрадофермой априори не может быть никакого конструктивного разговора
 показать весь комментарий
 
постов нет, но всё равно зрадоферма.. В Австрії викрито ще одного шпигуна, що передавав секретні документи Росії, - Kronen Zeitung - Цензор.НЕТ 112 минстець уже набирает откровенных имбецилов..?
 показать весь комментарий
 
Глядика, и в Австрии контрразведчики бывают агентами Кремля. Правда их там разоблачают и судят...
 показать весь комментарий
 
 
Почему бы и нет? В Австрии тоже мого шпилей.
 показать весь комментарий
 
 
Орда умеет насрать на обеденный стол и делает это с удовольствием, не только посторонним или знакомым, но и близким дружбанам. Рашисты не считают это зазорным. Культурка такая. Дичь дикая, что с них взять?))
 показать весь комментарий
 
 
Може попросити німців нехай нам скажуть хто це така "Лоліта"?
Але краще не будемо. Бо так Україна може втратити Генеральний штаб ВСУ, половину Парламенту, Генпрокурора і половину СБУ. А хто Україну тоді боронитиме?
 показать весь комментарий
 
 
В Австрии разоблачен еще один шпион... Да их там сотни!
 показать весь комментарий
 
 
И, что, даже танцы с Кнайсль не помогли? В Австрії викрито ще одного шпигуна, що передавав секретні документи Росії, - Kronen Zeitung - Цензор.НЕТ 8547
Видимо не так танцевал бабушку, что она дедушку мочит.
 показать весь комментарий
 
 
У бабушки органы оказались посильнее, чем у дедушки. Во всех смыслах.
 показать весь комментарий
 
 
Фюрер-2 тоже мечтает начать с аншлюса Австрии? Кстати, Ева Браун увлекалась гимнастикой. Правда, Адольф свою псину не трахал и мальчикам пупы не целовал. А в остальном очень похожи...
 показать весь комментарий
 
 
А немцам нужно Шредера брать, пусть Меркель сдаёт.
 показать весь комментарий
 
 
Все було б смішно, якби не плаття молодої. Насправді воно не таке, бо воно таке (співчуваю всім хто бачив це знизу). Ми сміємося з Європи, бо 60% відсотків рускої вати в нас, і сміється з нас русовата, думаючи, що вона зозуля - щурі не літають.
А, і ми прогодуємо напіврозумний москальський контингент, адєсітов / дамбасітов, і не тому, що вони такі вумні, просто ми добрі, і собак просто так не вбиваємо, а москалям - до собак, як кувирком з Говерли, далеко і неправильно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Австрии разоблачен еще один шпион, передававший секретные документы России, - Kronen Zeitung
 
 
 
 
 
 вверх