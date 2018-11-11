 В Австрии разоблачен еще один шпион, передававший секретные документы России, - Kronen Zeitung

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", австрийская газета Kronen Zeitung сообщила об еще одном подозреваемом в шпионаже на Россию.
Им оказался сотрудник контрразведки, подозреваемый в передаче в Москву секретных документов. Под подозрением оказался сотрудник федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, расследование в отношении которого велось около года.
В отличие от другого российского шпиона, этот сотрудник имел доступ к секретным документам и передавал их своим кураторам в Москву, утверждает издание.
Работника контрразведки обвиняют в разглашении гостайны. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..
В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.
шпилеры всегда имеют партнера -
"Мы с Тамарой ходим парой"
проблема окружения отрядов добровольцев в херовом взаимодействии! и над этим уже давно и успешно работают!
"отсутствие реальных реформ"? ты в какой стране живёшь, зрадоферма?
проблема "топовых сепаров" в том, что для их посадки, в любой цивилизованной стране, нужны доказательства!! то что эти люди неприятные в общении - в цивилизованных странах не считается доказательством
Весной же , Жюлька- сказочная героиня, единственная , кто обладает в этом мире волшебной палочкой , да как махнёт этой палкой...
Изоляция медленно, но неумолимо приближается.
А тут действующий "контрик", да ещё и из отдела по защите Конституции и борьбе с терроризмом...
ви звідки, джо ?
он украл добровольные пожертвования, и потратил на красивую жизнь..
так что иди ты.. лесом со своим Бубенчиком!
fedjka> Тобто, - любить вся гітлєрівська коаліція?
позорный прёоб войны за полгода до победы?
Але краще не будемо. Бо так Україна може втратити Генеральний штаб ВСУ, половину Парламенту, Генпрокурора і половину СБУ. А хто Україну тоді боронитиме?
Видимо не так танцевал бабушку, что она дедушку мочит.
А, і ми прогодуємо напіврозумний москальський контингент, адєсітов / дамбасітов, і не тому, що вони такі вумні, просто ми добрі, і собак просто так не вбиваємо, а москалям - до собак, як кувирком з Говерли, далеко і неправильно.