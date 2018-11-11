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 "Выборами" на Донбассе Россия меняет своих марионеток, непосредственно задействованных в убийствах и пытках, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах террористов. Таким образом российская власть меняет одних своих марионеток на других.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины написал на своей странице в Facebook.

"Хочу обратиться к тем украинцам, которые ныне вынуждены проживать на оккупированных территориях. Не отдавайте свой голос! Не принимайте участие в фейковых выборах! Россия в традиционной для себя манере делает это для того, чтобы сначала устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении законодательства, избрать уже назначенных ими следующих марионеток. Украина будет жестко противодействовать этому и принимать все меры для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами, с украинцами! Я хотел бы, чтобы это слышали также те, кто сейчас проживает на оккупированном Донбассе. Слава Украине!" - написал Порошенко, а также разместил видеообращение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096273
 
   
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Я ща блевану. ПОП говорит с такой мимикой что хочется самому побежать проголосовать против етой власти.
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Так его и послушали, судя по видео там с 8 утра толпы желающих сменить марионеток.)
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Проголосуют, а потом ты еще им и пенсию заплатишь.
Вернее, мы заплатим по твоей прихоти.
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А че без бумажки прочитать уже мозги не варят?
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Ці території втрачені надовго.
Українцям, які вважають себе громадянами нашої держави, бажано би покинути ордло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Выборами" на Донбассе Россия меняет своих марионеток, непосредственно задействованных в убийствах и пытках, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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