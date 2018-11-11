 "Выборами" на Донбассе Россия меняет своих марионеток, непосредственно задействованных в убийствах и пытках, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины написал на своей странице в Facebook.

"Хочу обратиться к тем украинцам, которые ныне вынуждены проживать на оккупированных территориях. Не отдавайте свой голос! Не принимайте участие в фейковых выборах! Россия в традиционной для себя манере делает это для того, чтобы сначала устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении законодательства, избрать уже назначенных ими следующих марионеток. Украина будет жестко противодействовать этому и принимать все меры для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами, с украинцами! Я хотел бы, чтобы это слышали также те, кто сейчас проживает на оккупированном Донбассе. Слава Украине!" - написал Порошенко, а также разместил видеообращение.

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