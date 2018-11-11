 Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир, - МИД Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.
"Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Одновременно, Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним", - говорится в заявлении.
В министерстве также отметили, что результаты этих псевдовыборов не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.
"Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ", - сказано в заявлении.
В МИД выразили возмущение, что РФ проигнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых выборов и призвало к их отмене.
"Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса", - говорится в заявлении.
Кроме того в ведомстве призывают международное сообщество усилить политическое и экономическое давления на Кремль, а также внедрить новые санкции против государства-агрессора и лиц, принимавших непосредственное участие в организации этих бутафорских "выборов".
"Свободное волеизявление".
Мол, там же живут наши люди...
- Тебя здесь не стояло!
- Куда, сука, прёшься без очереди?!
- Больше трёх в руки не давать!
Но не подумайте, что это кричат "желающие избрать"... Нет, это кричат "уже избравшие", в очередях за "халявными" овощами...