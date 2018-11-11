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 Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями Российской Федерации по проведению 11 ноября псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Одновременно, Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним", - говорится в заявлении.

В министерстве также отметили, что результаты этих псевдовыборов не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы РФ пытаются обеспечить массовость на "выборах" на Донбассе, - Лисянский

"Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ", - сказано в заявлении.

В МИД выразили возмущение, что РФ проигнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых выборов и призвало к их отмене.

"Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса", - говорится в заявлении.

Кроме того в ведомстве призывают международное сообщество усилить политическое и экономическое давления на Кремль, а также внедрить новые санкции против государства-агрессора и лиц, принимавших непосредственное участие в организации этих бутафорских "выборов".

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Источник: https://censor.net.ua/n3096271
 
 
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В Австрии обнаружился еще один обвиняемый в шпионаже на Россию. Им оказался сотрудник контрразведки,подозреваемый в передаче в Москву секретных документов. - @Durevestnik
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В этой ситуации осталось только высказывать свое возмущение. "А Васька слушает, да ест".
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Твоя правда !! Сама велика психушка в світі , це Даунбас !!))
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Кто за музыку платит-тот её и заказывает не взирая на мнение окружающих.Те кто заказали эту "музыку" уже давно ложили на мнение цивилизованного мира.
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Петя, после выборов, сделает там свободную экономическую зону.
Мол, там же живут наши люди...
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Так якобы по умолчанию там уже Свободная Економическая Зона. Торговля с окупированными территориями идет а налоги не платятся да и документы никакие не оформляются, в том числе и на уголь и на газ и на електроенергию. Потому что в документах было бы указано печати ДНР. А ето уже признание окупации.
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А їм пофігу. Дехто каже що вже проголосував.
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Вибори в ордло визнають : росія, Бєларусь, Вірменія, Венесуела, Абхазія, КНДР...
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не..пепа абсолютно довіряє лукє.. не наговорюйте.. Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5676
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И разносятся над избирательными участками возмущённые вопли:
- Тебя здесь не стояло!
- Куда, сука, прёшься без очереди?!
- Больше трёх в руки не давать!
Но не подумайте, что это кричат "желающие избрать"... Нет, это кричат "уже избравшие", в очередях за "халявными" овощами...
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А помечу только "ПРОТЕСТ", а не разрыв всех отношений (в первую очередь ТОРГАШЕСКИХ и дипломатических) и возобновление наступательных военных действий по освобождению Украины от оккупации??? Хотя, о чём это мы живём в мире БАРЫГ, МЕЩАН и торжества фактического РАБСТВА, о каких ПРИНЦИПАХ может идти речь, когда главный принцип - БАБЛО!
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В них окремий світ- рускій мір, всі інші їм до одного місця.
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надо искать позитив)) эти выборы - это перепись колорадов для будущей депортации. но, если в Украине реально будет украинская власть.
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Вважаю, якщо вибори відбудуться, то на рашки це нові посилені санкції, а для орділо - припинення постачання води, електроенергії, газу та фінансування від України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир, - МИД Украины
 
 
 
 
 
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