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Все про:Германия (3205) убийство (5072) неонацизм (56) военнослужащие (3946)

 Заговор военных с целью политических убийств раскрыли в Германии

Военные бундесвера и спецназа Германии готовили заговор с целью политических убийств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом сообщает Focus.

По данным полиции, группировка обсуждала убийство главы фракции Левые в бундестаге Дитмар Барч, главы МИД Германии Хайко Мааса, лидера партии Зеленые Клаудии Рот и бывшего президента Йоахима Гаук.

Также сообщается, что у членов группы были секретные запасы оружия и топлива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии ужесточили законодательство о предоставлении убежища

По данным издания, сообщником членов группировки оказался 42-летний сотрудник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования.

Мужчине уже предъявили обвинения. Дело рассмотрит суд Кельна.

Издание называет заговорщиков неонацистами, поскольку они обсуждали нападения на руководителей объединений иммигрантов. Всего в группировке состояли около 200 человек, отмечает Daily Mail.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава и Берлин имеют похожие взгляды на агрессию РФ в Украину, - заявление Меркель и Моравецкого

Источник: https://censor.net.ua/n3096270
 
 
 Топ комментарии
 
Булоб дивно, якби їх там не було.
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А російських коштів не знайшли?
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каци фінансують понад 200 рухів різного напрямку по усьому світу..ліві, праві, сепаратистські, релігійні..
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каци фінансують понад 200 рухів різного напрямку по усьому світу..ліві, праві, сепаратистські, релігійні..
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Аби дестабілізація. Бардак і срач - сенс існування московської орди.
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А шо, нужны обязательно мацкальские гроши шоб до некоторых фрицов дошло шо с их Дойчляндии лепят "мультикультурное" государство?
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Всемирный съезд неонацистов в Санкт-Петербурге. Фото.
Mar. 23rd, 2015 at 1:00 PM

Очень меня удивляет реакция блогосферы и СМИ на состоявшийся вчера в культурном сердце России, т.е. в Санкт-Петербурге всемирный съезд неонацистов. Вернее, удивляет меня не реакция, а отсутствие всякой реакции на данное мероприятие. Где гневные пассажи Соловьевых с Киселевыми и Стрижак, в адрес того, что в Питере совершенно легально проходят подобные мероприятия?

22 марта в Петербурге прошел «Международный русский консервативный форум», на который съехались представители ведущих неонацистских и ультраправых партий из 11 стран Европы: Италии, Греции, Швеции, и тд. и тп., и главное - из России. Россия на съезде была представлена, в т.ч. и лидерами Украинского ополчения, рьяно воюющими с украинским фашизмом. Например, вот этим вот замечательным человеком:

Нацисты в Питер в этот день съехались отовсюду. Не было только нацистов... из Украины. Да-да... как так, от самой фашистской страны мира не пригласили ни одного фашиста? В то время, как самая анти-фашисткая страна мира, была не просто представлена на мероприятии вполне объемно, но даже стала организатором

Хотя, нет. Кое-кто на мероприятии с Украинской стороны был - некая Виктория Шилова, лидер Правой Социалистической партии. Но она была, как не странно, из типичного антифашисткого региона - из Днепропетровска.
...
https://hueviebin1.livejournal.com/150663.html
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Навіщо вбивати якихось пішаків.
Хіба це відомі та впливові люди ? Можливо я і помиляюсь.
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Думаю там суть не в убийстве реально решающих людей, а просто в создании атмосферы запугивания от убийств публичных людей... А если есть влияние на СМИ то и от убийства завхоза при Бундестаге можно создать массовую панику в массах...
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Невідомі, та не впливові, не помиляєтесь. Там ще про іммігрантів є. Мабуть дістали німців ті біженці, якщо вже військові надумали фізичне знищення іммігрантських лідерів, та тіх, хто їм співчуває.
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не все согласны с политкорректностью, "позитивной дискриминацией" и прочими левацкими идейками..? однозначно хвашисты..
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А кого надо, по твоему, убивать, чтобы не назвали "хвашистом"?
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Зачем тогда перевираешь?

26.09.17 16:49 Новое правительство Германии не изменит отношения к "украинскому вопросу", - советник Меркель по вопросам внешней политики

"Председатель самих Зеленых Джем Оздемир напомнил, что и будучи в оппозиции Зеленые поддерживали курс предыдущего федерального правительства в политике в отношении Украины, что означает четкое следование антироссийским санкциям. Подчеркнув, что военного решения конфликта быть не может, он четко заявил, "что мы не будем молча наблюдать за тем, как Россия дестабилизирует Украину, и будем удерживать санкции до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства".
Источник: https://censor.net.ua/n456952 "
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и северный поток не будут строить и турбины кацам продавать..?
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Я тебе конкретно привёл пример - кого хотят убить...
Ты не понял про то, что Зелёные активно поддерживают Украину?
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активно нас никто не поддерживает..будем откровенны..
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Как должна выглядеть активная поддержка?
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Вода - мокрее, трава - зеленее, но при Лолите этого не будет...
Твоя мысль понятна.
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А ума не нужно, чтобы шарить при произнесении Лолита, барыга, шоколадный, порохоботы и пр.
Хотя ума даже в минусе, когда произносят Лолита, а не ДОР Лолита...
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Да уж логика.. "неонацисты", так как они обсуждали нападения на руководителей объединений иммигрантов Источник: https://censor.net.ua/n3096270 Они еще и женщину планировали убить - значит, сексисты? А если бы еще и евреев - антисемиты? Может они планировали убийства не по цвету кожи-национальности-полу, а по своим соображениям?
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Штанмайера не в списке. Неудивительно, Хуйло своих не убирает...
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Шрьодера теж нема, проте є колишній Президент Гаук. Тут і нинішнього мало хто знає, така собі номінальна посада. Нічого ніде не вирішує.
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В феврале 2017 редакторы английской Википедии признали Daily Mail ненадёжным источником и решили по возможности заменить 12000 ссылок, подтверждающих информацию, ссылками на другие издания[8].
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А що, престаріла фрау не потрапила в списки на ліквідацію? Мабудь,вона всіх влаштовує...
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Может потому, что она избрана большинством народа?
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Я чекав таке. Німеччина для німців. Занадто багато туди припхалось різних халявщиків. Але без допомоги крембля тут не обійшлося.
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чим більше у Європі халявщиків, тим вона слабша..це кацам тільки на руку..
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Дивно є колишній Президент Гаук. Тут і нинішнього мало хто знає, така собі номінальна посада. Нічого ніде не вирішує. Але нема ані Шрьодера, ані когось з прокацапської Альтернативи для Німеччини.
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вот до чего доводят бездумные потоки
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Если бы чёртова бабка-комсомолка фрау Меркель, хер "Штангельциркуль" и пенсионер (ГАЗПРОМа) Шрёдер были бы в этом списке, то я бы БЛАГОСЛОВИЛ бы таких "неофашистов"!
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Оказывается в Европе такое возможно.
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Kronen Zeitung, раскрывшая ранее информацию о работавшем на Москву отставном полковнике австрийской армии, рассказала о еще одном подозреваемом в рядах силовых структур. В шпионаже обвиняется сотрудник австрийской контрразведки

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/11/11/2018/5be7e89f9a79474fbac9d3d4?from=main
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Перед началом Второй Мировой военных в союзе уничтожали по похожим обвинениям.Оставить армию без спецназа это не плохой ход.
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Все ссылки ведут на срусь ресурсы. Немецкая пресса пока ни одним словом. Было в реале был бы не детский шум.
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А ещё они обсуждали, как оживить Гитлера и запилить Четвертый Рейх... Сюрреалисты, как Савченко....)))
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Шо то я в этом списке Меркель не наблюдаю. Заговор военных с целью политических убийств раскрыли в Германии - Цензор.НЕТ 643 Заговор военных с целью политических убийств раскрыли в Германии - Цензор.НЕТ 643
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ой, эти заговоры...в Германии
Мировой Истории...за глаза хватило заговора 1923-го в Мюнхене...
(не хотелось бы...в спираль повторения истории вляпываться)
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в Германии Министр Обороный бывшая врач гинеколог, тупая и недалека, специально разваливает вооруженные силы... естественно, в некоторых немцах проснулся тевноский дух, и решил покарать врагов Государства..
это примерно, как у нас дебилка Богатырева на должность секретаря СНБО при тупом Юще..
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Про це не пишуть жодні польські, німецькі чи англомовні джерела. У всякому разі, нічого знайти не вдалося.
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