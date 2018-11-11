 Заговор военных с целью политических убийств раскрыли в Германии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом сообщает Focus.
По данным полиции, группировка обсуждала убийство главы фракции Левые в бундестаге Дитмар Барч, главы МИД Германии Хайко Мааса, лидера партии Зеленые Клаудии Рот и бывшего президента Йоахима Гаук.
Также сообщается, что у членов группы были секретные запасы оружия и топлива.
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По данным издания, сообщником членов группировки оказался 42-летний сотрудник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования.
Мужчине уже предъявили обвинения. Дело рассмотрит суд Кельна.
Издание называет заговорщиков неонацистами, поскольку они обсуждали нападения на руководителей объединений иммигрантов. Всего в группировке состояли около 200 человек, отмечает Daily Mail.
Mar. 23rd, 2015 at 1:00 PM
Очень меня удивляет реакция блогосферы и СМИ на состоявшийся вчера в культурном сердце России, т.е. в Санкт-Петербурге всемирный съезд неонацистов. Вернее, удивляет меня не реакция, а отсутствие всякой реакции на данное мероприятие. Где гневные пассажи Соловьевых с Киселевыми и Стрижак, в адрес того, что в Питере совершенно легально проходят подобные мероприятия?
22 марта в Петербурге прошел «Международный русский консервативный форум», на который съехались представители ведущих неонацистских и ультраправых партий из 11 стран Европы: Италии, Греции, Швеции, и тд. и тп., и главное - из России. Россия на съезде была представлена, в т.ч. и лидерами Украинского ополчения, рьяно воюющими с украинским фашизмом. Например, вот этим вот замечательным человеком:
Нацисты в Питер в этот день съехались отовсюду. Не было только нацистов... из Украины. Да-да... как так, от самой фашистской страны мира не пригласили ни одного фашиста? В то время, как самая анти-фашисткая страна мира, была не просто представлена на мероприятии вполне объемно, но даже стала организатором
Хотя, нет. Кое-кто на мероприятии с Украинской стороны был - некая Виктория Шилова, лидер Правой Социалистической партии. Но она была, как не странно, из типичного антифашисткого региона - из Днепропетровска.
...
https://hueviebin1.livejournal.com/150663.html
Хіба це відомі та впливові люди ? Можливо я і помиляюсь.
26.09.17 16:49 Новое правительство Германии не изменит отношения к "украинскому вопросу", - советник Меркель по вопросам внешней политики
"Председатель самих Зеленых Джем Оздемир напомнил, что и будучи в оппозиции Зеленые поддерживали курс предыдущего федерального правительства в политике в отношении Украины, что означает четкое следование антироссийским санкциям. Подчеркнув, что военного решения конфликта быть не может, он четко заявил, "что мы не будем молча наблюдать за тем, как Россия дестабилизирует Украину, и будем удерживать санкции до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства".
Источник: https://censor.net.ua/n456952 "
Ты не понял про то, что Зелёные активно поддерживают Украину?
Твоя мысль понятна.
Хотя ума даже в минусе, когда произносят Лолита, а не ДОР Лолита...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/11/11/2018/5be7e89f9a79474fbac9d3d4?from=main
Мировой Истории...за глаза хватило заговора 1923-го в Мюнхене...
(не хотелось бы...в спираль повторения истории вляпываться)
это примерно, как у нас дебилка Богатырева на должность секретаря СНБО при тупом Юще..