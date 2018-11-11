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 Наемники РФ обстреляли контрольный пост воинов ООС и КПВВ "Марьинка", - Госпогранслужба

В субботу, 10 ноября, вечером в Донецкой области незаконные вооруженные формирования прицельным огнем из автоматов и пулеметов обстреляли контрольный пост военнослужащих Операции Объединенных Сил и КПВВ "Марьинка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы Украины.

"Вчера около 22.00 оккупанты в очередной раз открыли прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил в рамках гуманитарного дорожного коридора "Курахово-Донецк". В зоне поражения вновь оказался контрольный пост пограничников, находится перед КПВВ "Маринка". В результате обстрела никто не пострадал", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованном в воскресенье утром.

Отмечается, что 11 ноября все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись в штатном режиме в 7.00 согласно осеннему графику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники прицельно обстреляли КПВВ "Марьинка"

Пассажиро-транспортный поток остается на среднесуточном уровне и составляет около 35-40 тыс. человек ежедневно на всех КПВВ в пределах Луганской и Донецкой областей.

"За сутки через КПВВ последовало почти 35 тысяч человек и 4,7 тысяч транспортных средств", - сказано в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками фискальной службы из состава Объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" не допустили незаконное перемещение через линию соприкосновения товаров с одеждой и стоматологическим принадлежностями на более чем 200 тыс. грн. Товар изъяли сотрудники ГФС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через КПВВ "Марьинка" дважды пытались провезти крупные суммы наличных денег, - ГФС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3096267
 
 
 Топ комментарии
 
После каждого обстрела нужно закрывать переход через КПВВ минимум на месяц.
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Там в день контрабанды на сотни миллионов проходит. Петя тебе закроет золотую жилу
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А что он зря тысячи своих соевых магазинов на каждом углу пооткрывал за последние годы. Видишь как попер бизнесс у ПОПа во время войны и кризиса. Наверное все налоги платит кормилец наш.
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После каждого обстрела нужно закрывать переход через КПВВ минимум на месяц.
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Там в день контрабанды на сотни миллионов проходит. Петя тебе закроет золотую жилу
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Ето во-первых. А во-вторых люди спешат едут голосовать в ДНР. Как можно запретить человекам свободновыявляться. А те кто стреляет уже проголосовали и празднуют.
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Открыли в штатном режиме после обстрела - идиотизм...где уголовное дело, следствие и т.д. или тепловизор только статистом сегодня работает . Закрыть немедленно этот КПП.
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Так наемники или все таки росийские войска? Или Петя боится назвать своих торговых партньоров врагами?
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пэпа боится только одного - быть отогнанным от корыта..остальное нюансы..
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А что он зря тысячи своих соевых магазинов на каждом углу пооткрывал за последние годы. Видишь как попер бизнесс у ПОПа во время войны и кризиса. Наверное все налоги платит кормилец наш.
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Така тупа агресивна поведінка притаманна нині лише кацапам. Навчились у китайців часів Мао Цзе-дуна.
І тут мавпують.
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ну так закройте этот пункт пропуска из резервации месяца на 2 -3 .... пусть индейцы подумают надо стрелять след раз или нет? потщательнее с ними ребята.....
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Мне вот просто интересно когда мы будем читать такие новости : В ответ на обстрелы из стрелкового оружия по КПП или ВОПу силы ООС нанесли ответный удар из БМ 21 Град , квадрат с сепаратистами и регулярной армией РФ накрыт , их потери составляют 10 двухсотых и 20 трехсотых. Я понимаю , что раньше не хотели кацапов дразнить , ВСУ еще было не готово к серьезному локальному замесу , по тому что уже всем давно понятно , что Хуйло регулярку полномасштабно не двинет , бо без применения ЯО он просто всю свою армию тут и оставит , а кидать на нас ядреную бомбу так это то же самое , что самих себя бомбить.По тому отвечая на обстрелы превосходящими силами и средствами очень легко можно было бы отбить желание вообще стрелять в нашу сторону даже из рогатки .Кроме того , сегодня выборы в Дырке , а это значит , что Хуйло как всегда вытер свой зад очередным договором , просто туалетной бумагой в этот раз минский послужил , хотя согласно ему Дебальцево наше и сей час сил и средств у нас хватает , что бы его вернуть одновременно с Горловкой.
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А ты думал, что так запросто найти альтернативные рынки?
Десятилетиями завоёвывают какие-то рынки...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли контрольный пост воинов ООС и КПВВ "Марьинка", - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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