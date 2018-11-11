 Система энергоменеджмента внедряется на Житомирщине, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"Энергоменеджмент позволяет обеспечить эффективное управление энергоресурсами и уменьшить энергопотребление в бюджетных учреждениях на 5-8% без капиталовложений", - пояснил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и добавил, что благодаря энергоэффективной эксплуатации объектов можно достичь 20% экономии энергоресурсов.
Работа в этом направлении началась с подписания в декабре 2017 г. соответствующего Меморандума о партнерстве с Госэнергоэффективности.
До конца 2018 г. к системе энергомониторинга на Житомирщине планируется подключить первые 35 объектов здравоохранения и образования.
Сейчас энергомониторинг введен в 97 городах, в 13 регионах, в 46 районах, 9 объединенных территориальных общинах.
А если серьезно, то только автоматизация позволит немного экономить, то есть не чиновник должен прикрутить, а автоматизированная система, тогда будет толк.
поэтому...кто-то что-то не договаривает (впаривает по простому)