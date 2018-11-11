 Система энергоменеджмента внедряется на Житомирщине, - Кабмин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Энергоменеджмент позволяет обеспечить эффективное управление энергоресурсами и уменьшить энергопотребление в бюджетных учреждениях на 5-8% без капиталовложений", - пояснил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и добавил, что благодаря энергоэффективной эксплуатации объектов можно достичь 20% экономии энергоресурсов.

Работа в этом направлении началась с подписания в декабре 2017 г. соответствующего Меморандума о партнерстве с Госэнергоэффективности.

До конца 2018 г. к системе энергомониторинга на Житомирщине планируется подключить первые 35 объектов здравоохранения и образования.

Сейчас энергомониторинг введен в 97 городах, в 13 регионах, в 46 районах, 9 объединенных территориальных общинах.

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