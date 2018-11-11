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 Система энергоменеджмента внедряется на Житомирщине, - Кабмин

В сотрудничестве с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) местная власть Житомирской области разработала и утвердила Концепцию и Положение об энергетическом менеджменте объектов областного подчинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Энергоменеджмент позволяет обеспечить эффективное управление энергоресурсами и уменьшить энергопотребление в бюджетных учреждениях на 5-8% без капиталовложений", - пояснил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и добавил, что благодаря энергоэффективной эксплуатации объектов можно достичь 20% экономии энергоресурсов.

Работа в этом направлении началась с подписания в декабре 2017 г. соответствующего Меморандума о партнерстве с Госэнергоэффективности.

До конца 2018 г. к системе энергомониторинга на Житомирщине планируется подключить первые 35 объектов здравоохранения и образования.

Сейчас энергомониторинг введен в 97 городах, в 13 регионах, в 46 районах, 9 объединенных территориальных общинах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096266
 
   
 Топ комментарии
 
Агенство, опять агенство. Та сколько же этих контор дармоедов в стране？
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А если Нафтогаз отключит за долги экономия составит 110%
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пришло письмо вчера с коммунальных служб-мол поставьте масляный котел и на даху солнечные батареи. Такой абсурд, дах ведь многоэтажки а для котла с рисунка просто места в квартире нет. Лучше бы Северный свернули, а не ерундой занимались.
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"Прикрути" по-новому. Без капиталовложений. Все остальное требует денег, начиная с космических зарплат.
А если серьезно, то только автоматизация позволит немного экономить, то есть не чиновник должен прикрутить, а автоматизированная система, тогда будет толк.
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Агенство, опять агенство. Та сколько же этих контор дармоедов в стране？
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Проще говоря утром деньги - вечером газ, но теплее от этого не будет.
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А если Нафтогаз отключит за долги экономия составит 110%
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Чем более заумное название, тем дороже оно обходится населению
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без капиталовложений нельзя открыть даже то Агенство
поэтому...кто-то что-то не договаривает (впаривает по простому)
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Кривой Рог походу уже перевели на этот самый пресловутый "энергетический менеджмент" -ПОЛОВИНА(!) ГОРОДА СИДИТ БЕЗ ТЕПЛА!! ТУТ НАРОД УЖЕ СОБИРАЕТСЯ В КИЕВ ЕХАТЬ В "ГОСТИ" К ГРОЙСМАНУ И ПАРАШЕНКЕ - "ПОГРЕТЬСЯ"!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСистема энергоменеджмента внедряется на Житомирщине, - Кабмин
 
 
 
 
 
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