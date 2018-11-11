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 Скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова

Заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова, которая играла в театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, скончалась после продолжительной болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице театра в Facebook.

"После тяжелой болезни ушла из жизни актриса театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова", - говорится в сообщении.

Прощание с Юлей Волчковой состоится в понедельник 12 ноября.
11:00 - 12:00 – в фойе Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
13:00 – в церкви св. Вознесения, что на Байковом кладбище.
14:00 – в крематории.

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким.

Скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3096265
 
 
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