 Подход Австрии к шпионскому скандалу основывается на четких фактах, - Кнайсль ответила на претензии Лаврова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль "Австрийскому агентству прессы" (АРА), комментируя телефонный разговор в субботу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Подход австрийского правительства основана на четких фактах", - заявила Кнайсль, комментируя претензии со стороны Лаврова относительно использования "мегафонной дипломатии" официальной Веной в деле экс-полковника-шпиона.

По её словам, речь идет об уголовном преступлении, которое требовало задействования органов уголовного преследования и информирования общественности.

"Мы ожидаем полное сотрудничество со стороны российской стороны в расследования инцидента", - добавила Кнайсль.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя шпионский скандал в Австрии, выразил возмущение, что австрийская сторона не проинформировала россиян заблаговременно через налаженные каналы диалога. По его словам, западные партнеры "взяли за правило не прибегать к традиционной дипломатии с соблюдением всех правил приличия, а к мегафонной, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..

В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.

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