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Все про:Австрия (397) Лавров (1563) шпионаж (736) Кнайсль Карин (11)

 Подход Австрии к шпионскому скандалу основывается на четких фактах, - Кнайсль ответила на претензии Лаврова

Правительство Австрии реагирует на инцидент с разоблачением экс-полковника австрийской армии, который шпионил для российской разведки, основываясь на четких фактах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль "Австрийскому агентству прессы" (АРА), комментируя телефонный разговор в субботу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Подход австрийского правительства основана на четких фактах", - заявила Кнайсль, комментируя претензии со стороны Лаврова относительно использования "мегафонной дипломатии" официальной Веной в деле экс-полковника-шпиона.

По её словам, речь идет об уголовном преступлении, которое требовало задействования органов уголовного преследования и информирования общественности.

"Мы ожидаем полное сотрудничество со стороны российской стороны в расследования инцидента", - добавила Кнайсль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский акт шпионажа дает повод Австрии сменить курс и отдалиться от Путина, - Der Standard

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя шпионский скандал в Австрии, выразил возмущение, что австрийская сторона не проинформировала россиян заблаговременно через налаженные каналы диалога. По его словам, западные партнеры "взяли за правило не прибегать к традиционной дипломатии с соблюдением всех правил приличия, а к мегафонной, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Швейцарии разрешили уголовное преследование двух подозреваемых в шпионаже на Россию

Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..

В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096264
 
   
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Вот для чего были свадебные танцульки: чтобы ей было неудобно обвинять кремль !
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"...Ты все пела? Это дело:так поди же,попляши"...(с)
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Всё дело в том,что Хуйло не с теми связался,сын уборщицы наперёд разучился просчитывать,это не Крым с Донбассом,а Европа...и Норвегия ждёт когда Пуйло с газопроводами закончит?
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"Ми очікуємо повного співробітництва з боку російської сторони в розслідування інциденту"



Ви або дiйсно тупі або вмикаєте тупого. Щас расея все кине і різко кинеться допомагати розслідуванню
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я знову ж, в 2376-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Путина вообще дешевле завалить своим - он потерял и форму, и лицо.
Не давать ему красную кнопку, пусть глотает красные таблетки "старичок".
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Идиоты успели насрать даже тем,кто был к ним терпим )) - Зер гут.
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гебельси пукіна закликають ЛЮДСТВО жити за крімінально-фашистськими "панятіямі" що притаманні ж.камуняцькій=фашистській мішпусі пукіна... Підхід Австрії до шпигунського скандалу ґрунтується на чітких фактах, - Кнайсль відповіла на претензії Лаврова - Цензор.НЕТ 580 а в відповідь отрмують сраною-лопатою-по-хуцпатим-мармизам Підхід Австрії до шпигунського скандалу ґрунтується на чітких фактах, - Кнайсль відповіла на претензії Лаврова - Цензор.НЕТ 33 і це ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ
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В чём сенсация? Все прекрасно знают, что в каждой стране (и в Рашке, и в США, и в Австрии, и в Японии, и в Китае) работают иностранные разведки. Это очевиднейшая очевидность (с) Иногда попадаются - тоже рутина.
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Ха, сначала танцульки (с кровым бандюганом), а теперь тёрки!
Отвечать на лошадиное ржание из МИДовского стойла паРаши - себя не уважать!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодход Австрии к шпионскому скандалу основывается на четких фактах, - Кнайсль ответила на претензии Лаврова
 
 
 
 
 
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