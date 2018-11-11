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 Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Донбасса

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk накануне совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе в преддверии предстоящих в воскресенье выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около восьми часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе накануне начала выборов глав и депутатов народных советов самопровозглашенных "ДНР" И "ЛНР".

При этом во время полета в воздушном пространстве над Донбассом американский разведчик несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

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На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника.

При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Американские стратегические беспилотники в последнее время регулярно совершают разведывательные полеты вблизи Донбасса и российских территорий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096263
 
 
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краще б ударний безпілотник попробували.....
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штук 5 и с самого утречка поди и выборов козлов не состоялось бы...
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Все видивився ? А яка від цього користь ?
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Когда он в воздухе, никто не знает он ударник или разведчик. Пусть у членистоногих очко играет, а вдруг навесят Дальний беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Донбасса - Цензор.НЕТ 738
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Американці не козломорді. Просто для залякування не запускали б.
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Жалко, что на его борту не было ядерной бомбы, которая....."она сорвалась с подвеса..."
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Высоко сижу, далеко гляжу.(С) А де ж хвалені кацапські РЕБи?))
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Это иностранная военная техника летает над территорией Украины? Ого. Но его могут так и сбить.Почему над Крымом и Донбассом не летает,это тоже Украина.
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