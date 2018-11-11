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 За сутки погибли два украинских воина, еще двое ранены, наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 10 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, погибли два украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"Оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, который установлен оккупантами, 2 военнослужащих Объединенных Сил погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в сводке.

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Как отмечается, наемники РФ обстреляли украинские оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.

Кроме того, из минометов калибра 82 и 120-мм незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. 82-мм минометы захватчики применили и у Новотошковского. Но наибольшую огневую активность НВФ проявили у Марьинки, обстреляв силы ООС трижды в течение суток.

По данным украинской разведки, один террорист уничтожен и восемь ранены.

"11 ноября огневой активности врага на линии соприкосновения не зафиксировано", - добавили в штабе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096262
 
 
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За сутки погибли два украинских воина, еще двое ранены, наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6524
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та что ж это такое?
третий день...по два наших Ангела уходит...
третий день беда по Украине бродит..
співчуття родинам
горіть у пеклі москалі ..(с)
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І тут ні сліз, ні відчаю не треба,
І тут не треба страху і ниття -
Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки погибли два украинских воина, еще двое ранены, наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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