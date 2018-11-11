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 Украинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира. ВИДЕО

Боксерский поединок за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью проходил в Манчестере.

Бой закончился нокаутом британца в восьмом раунде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

 

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"Поединок получился очень напряженным и на протяжении 7 раундов проходил в равной и напряженной борьбе, Беллью и Усик обменивались сильными ударами. При этом украинец спокойно выдерживал удары оппонента, который провел ряд боев в супертяжелом весе. Судьба боя решилась в 8-м раунде, когда Усику удалась "двойка" в самом начале 3-минутки, а в середине раунда украинец уже буквально избивал соперника, отправив того на канвас", - сообщает информагентство.

Таким образом, Усик защитил все пояса по четырем самым престижным версиям в мире бокса - WBC, WBA, IBF, WBO и журнала The Ring.

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Усика уже поздравили Федерация бокса Украины и Национальный олимпийский комитет.

Украинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира 01
Украинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира 02

Источник: https://censor.net.ua/n3096259
 
 
 Топ комментарии
 
Белью - это не Гассиев. Быстрый и с мощным ударом. Первую половину боя выигрывал по очкам. Но Усик раунд за раундом увеличивал скорость и давление и в 8-м раунде Белью дал слабинку и не успевал контратаковать, что хорошо у него получалось ранее. Это было достаточно, чтобы Усик опроверг мнения скептиков о слабом ударе. Нокаут получился достаточно жестоким.
И не забываем, что Белью два раза выигрывал нокаутом у Хея, который отпи...дил Валуева и которого Вова обыграл лишь по очкам...
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Красаучик.. Настоящий Чемп! С победой Чемпион!!
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Молодец!!!Хотя правый прямой от Белью заставил понервничать.
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Красаучик.. Настоящий Чемп! С победой Чемпион!!
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Уфф...
Смотрел и нервничал до последнего.
Белью много нашёл слабых мест над которыми надо поработать Усику.
Но слава Богу Усик таки подловил его - РЕСПЕКТ!!!
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Белью - это не Гассиев. Быстрый и с мощным ударом. Первую половину боя выигрывал по очкам. Но Усик раунд за раундом увеличивал скорость и давление и в 8-м раунде Белью дал слабинку и не успевал контратаковать, что хорошо у него получалось ранее. Это было достаточно, чтобы Усик опроверг мнения скептиков о слабом ударе. Нокаут получился достаточно жестоким.
И не забываем, что Белью два раза выигрывал нокаутом у Хея, который отпи...дил Валуева и которого Вова обыграл лишь по очкам...
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И что ты хотел сказать, кацапа? Завидуй молча. Украинский бокс на голову выше вашего скрепного.
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Да своего рождения ты был просто капелькой спермы и что?
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Так и Саня ж не мужиков не трогает. На плюху от Усика
заслужить надо
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Краще би у нас усі пишалися вченими.Бо людей які кулаками махають у нас достатньо.
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Не, ну таких как Усик почти и нет, он же не просто руками махает. Хотя, насчет "гордиться" согласен - он старался, победил, может гордиться собой, а не мы - мы к его победе никакого отношения не имеем.
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Maks Kolorto Достатньо у нас чемпіонів,а вчених мало.
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Абалдеть. Что за логика тупая. Украине нужны и ученые, и спортсмены.
Это только троллей у нас 'достатньо'
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ну Германия до их пор гордится Кличко.То почему бы Украине не гордится своими спортсменами. Это тоже национальное достояние.
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Много Усик пропускал. Обьективно в супертяжах ему нечего делать. А то что с ним сделает Джошуа даже представлять не хочется
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Ничего Джошуа с ним не сделает. Уайлдер куда опаснее.
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Чего все так острят лыжы но Джошика?Думаю с Уайлдером у Усика получился бы бой намного интересней
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Как спортсмен он конечно молодец но вот на вопрос чей Крым отвечать не хочет конкретно.Но ладно закроем на это глаза.С победой Саня.Это было красиво.
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Він відповів на це питання. Слідкуй за базаром ,Вадя.
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отвечать не хочет конкретно./На вопрос Нетаньяха говнюк или только засранец сейчас украинцы ответ получат конкретный/Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"/ «факт размещения Нетаньяху крупных денежных сумм в банковских учреждениях за пределами Израиля - это антисионистский поступок» -заявила депутат Кнессета Яхимович / Ранее израильские флажки растолковывали украинцам что Нетаньяха Герой не только Израиля но и Украины а украинцы должны быть счастливы что израильские беспилотники армии РФ в небе Украины .
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а що він після своєї перемоги не сказав Слава Україні?
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Усик очень смелый парень не только в боксе. Ведь он живет в крыму и при этом он выступает именно за Украину . Вы что не понимаете, что для рашки это шах и мат?
Я думаю, что предложений от нарассеи поменять флаг так сказать у него было предостаточно. И можно себе только представить , о каких преференциях шла речь в случае предательства. Так что не надо здесь ля- ля.
Усик - украинский чемпион!
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Він не може змінити прапор, бо тоді його кар'єра просто вчахне.
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Есть факты, а есть ваши предположения.
Конечно, вчахне. И правильно
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у нас дождит и я смотрю все подряд, забрела на фильм 2006года, снятый в Одессе. Знаете что удивило-в том 2006 говорят в Одессе о русском великом народе, который изучают не в Воронеже , а именно в Одессе и в кабинетах ментов висит фото ботокса.
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Навіть нічого дивного. Через "культурний" продукт намагались створити атмосферу єдності народів.
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Одеса різна, але дійсно там залишалися російські військові пенсіонери,
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Не вчахне. Спортсмени часто міняють громадянство.
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Та будь-які. Гугли біатлон, фігурне катання.
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Не в тому справа. Якщо він змінить громадянство на російське то стане парією в світі спорту.
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Можно с уверенностью сказать, что по раша тв об этом не скажут
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Чому ж ? Вони будуть пишатися своїм кримчанином.
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Так он же выступает как украинский боксёр. Чем им пышатыся - то? Что Усик , живя в крыму, не меняет своё гражданство? Тем самым подтверждая, что Крым - это и есть Украина
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Ксения, это похоже на разговор слепого с глухим.
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Бо ви не бажаєте зрозуміти, що Усік звичайна вата.
Його навіть ніхто не вітає як було раніше.
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Ксения, если вы его не витаете, то это не значит, что 'никто '
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Тат'яна-якщо не вмієш писати українською,то хоча б не тули кацапські літери в українські слова. Не будь блазнем.
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А іще вусік за індюковича агітував свого часу.
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Сподіваюсь, за це він отримав кілька болючих ударів на ринзі ))
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///лентаСру, 02.47. (не просто констатация а и...агитация)
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик защитил титул, победив британца Тони Белью. Бой, проходивший в Манчестере, завершился рассечением у Белью и нокаутом в восьмом раунде.22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Президент Украины Петр Порошенко увидел в победе «символ украинской борьбы и приближение победы». После этого Усик отказался от государственных наград.
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А що з таких візьмеш? Мозок в ногах знаходиться. Хіба що від його дітей потрібно чекати інтереса до українськоі мови. Хоча...з такими батьками...
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Усик одержав перемогу, цим сказано все!Тепер настала черга політиків-а де ще можна так безкоштовно попіаритися, другі вишукують негативи яких нема, виколупують гразюку.Гидко....
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Усик повел сбея непонятно для всех Можно было предпологать что угодно пока не случился накаут Он просто терпеливо выцеливал как типичный накаутер Удивить значит победить
Все гениальное просто Этого никто не ждал. Белью подготовился к другому сценарию боя
И все это он понял только после накаута Блестящий план и исполнение
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Стоит отдать должное человеческим качествам британца.Не брызгал желчью, не махал кулаками после боя. Умеет достойно себя вести. Респект.и уважуха.Ну а Саша как всегда красава , от него другого и не ждешь.
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В двойне молодец Усик. Не каждый сможет побети британца в Манчестере. Отомстил за позор Шахтера.
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Шахтеру выбили почву из под ног фальшивыми пенальтями.
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Красива перемога українського боксера.
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Хто кому і за чЬто отомстіл? Треба радіти, що просрала команда, яку фінансує за наш рахунок сєпар і ворог України ахмєтка разом з його компаньйоном, московським шпигуном порошенкой. І чим більше просиратимуть бразільські "гірняки", тим краще.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинец Усик в Манчестере победил британца Беллью нокаутом и защитил титул абсолютного чемпиона мира. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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