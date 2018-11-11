 Террористы РФ пытаются обеспечить массовость на "выборах" на Донбассе, - Лисянский

Об этом Громадському сообщили источники в оккупированном Донбассе, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, один из студентов Донецкого политехнического института рассказал, что в профкоме факультета им заявили о необходимости посетить "выборы", иначе факультет и деканат "получат выговор". "Будут проблемы у всех", - подчеркнул представитель профкома.

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Представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский в комментарии "Громадському" подтвердил, что жителей оккупированной части Донбасса заставляют участвовать в "голосовании".

"Я не признаю эти выборы, выбора как такового там нет. То, что там сейчас происходит - людей принудительно сгоняют для того, чтобы они приняли участие в создании и развитии незаконного вооруженного формирования под названием "ЛНР" и "ДНР", - отметил Лисянский.

Он рассказал, что у боевиков установлен план явки на "выборах", а их результаты уже заранее известны.

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"Им сейчас нужно обеспечить массовость, чтобы снять это на видео и показать. В школы и университеты, на "государственные" предприятия, к частным предпринимателям приходили так называемые спецслужбы с требованием обеспечить явку на этих "выборах". Сказали: если этого не будет, к ним применят меры, в частности, угрожали уголовными делами. Говорили довольно жестко", - сообщил представитель омбудсмена.

Напомним, оккупанты назначили "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

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