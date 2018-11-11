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 Около 35 тысяч человек ежедневно проходят через КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ООС

В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил (ОС) в рамках определенных дорожных коридоров ситуация стабильно контролируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют по осеннему графику в штатном режиме с 07:00 до 18:30. Пассажиро-транспортный поток остается на среднесуточном уровне и составляет около 35 тысяч человек ежедневно во всех КПВВ в пределах Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

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При этом подразделения Госпогранслужбы вместе со всеми правоохранительными органами из состава ОС постоянно проводят организационные и практические меры, направленные на недопущение проникновения на территорию Украины террористов, преступников и лиц, которые могут организовывать или участвовать в мероприятиях по дестабилизации ситуации в стране.

"В случае обострения ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, все подразделения из состава Объединенных сил постоянно готовы к действиям по назначению и способны обеспечить безопасность, жизнь и здоровье гражданского населения, которое пересекает линию разграничения через КПВВ", - отмечают в пресс-центре.

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Около 35 тысяч человек ежедневно проходят через КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096255
 
 
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Чего им там не сидится?
Чего шастать туда-сюда???
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с руцкого мира сббегают)))
а ещё руЦкий мир прет Около 35 тысяч человек ежедневно проходят через КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2991
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Кормильцы, бля, жрать хотят и денег. Шапито от Порошенко и Ахметова.
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А хочется Шапито без Порошенко, чтобы гибло по 35 тысяч в день?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОколо 35 тысяч человек ежедневно проходят через КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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