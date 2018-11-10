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Все про:поезд (683) Нацполиция (8444) Харьковщина (1222)

 Поезд насмерть сбил человека, сидевшего на рельсах неподалеку от станции "Цуповка" на Харьковщине, - полиция

Событие произошло 9 ноября около 23:30 на платформе железнодорожной станции "Цуповка" в поселке Казачья Лопань Дергачевского района.

"В дежурную часть районной полиции поступило сообщение о том, что поезд сообщением Кривой Рог - Москва совершил наезд на мужчину, который сидел на рельсах. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось - от полученных травм он погиб на месте", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение полиции Харьковщины.

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Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 28-летний житель Дергачевского района.

Движение транспорта останавливалось на один час.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проверка продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096251
 
 
 Топ комментарии
 
удобная лавка для отдыха -рельс Поезд насмерть сбил человека, сидевшего на рельсах неподалеку от станции "Цуповка" на Харьковщине, - полиция - Цензор.НЕТ 6740
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Это те, которые не верят, что мужик Рошена наелся и от этого на рельсы сел...
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Есть что вспомнить,-нечего детям рассказать !
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Что у нас за люди такие? То в наушниках по рельсам ходят, то бухают на рельсах, то сидят... Места другого найти не могут?
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что такое почему шыкаладные шныри мой пост стерли?
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Кто есть такие-шныри шыкаладные ??
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Это те, которые не верят, что мужик Рошена наелся и от этого на рельсы сел...
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Что-бы сесть на рельсы,нужно водку пить,а не рошен конфеты есть.
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От шоколада вообще энергия-сидеть не будеш точно.
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Верно и мозги лучше работают от шоколада !!
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...сидит Петька на рельсах... -- подходит Василий Иванович..
-- Петька, подвинься -- я сяду!
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На Валу -- в Киеве -- на Кардачах... ...под голубой трубой... ...скоко мы там аккумуляторов в детстве с товарняков поснимали... ...скоко трупаков перерезанных повидали... ...скоко с Цветмета натрия и патронов натырили... ... -- это было страшно, но это было счастливое совецкое детство! ... -- немецким детям не пожелаешь ...*)
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Есть что вспомнить,-нечего детям рассказать !
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В клапанах з військової техніки був натрій. Ножовкою надрізаєш шийку і кидаєш у річку. Через 5-10 секунд вибух, наче граната рвонула і ми збираємо глушену рибу.)))
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Коллега! -- ага -- клапана тырили, резали... ...в лужах так сверкало, булькало и дымилось...
...нынешней молодёжи не понять этого праздника прошлой жизни... *)
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А может его усадили уже мертвого, чтобы скрыть убийство? пьяный бы скатился, а трезвый бы поезд по-любому услышал...есть еще вариант как суицид, но где записка?
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То же версия правильная. Значит надо анализ мясца сделать.
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"...от полученных травм он погиб на месте...
Источник: https://censor.net.ua/n3096251"
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Мацковский поезд что делает в Украине, а? Шоколадные утырки. Германия и СССР в войну не додумались до такого маразма.
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На электрических опорах даже пишут "Не влезай - убьёт !"
Но разве это кто-то читает ? Потяг на смерть збив чоловіка, що сидів на рейках неподалік від станції Цупівка на Харківщині, - поліція - Цензор.НЕТ 6387
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А если на опорах никого нет, то кто убьёт, и-ик?.. Налей-ка ещё для зрения...
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Какая нелепая смерть,пздц ..
Царство небесное..
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Это влияние русского мира. "я крутой - меня не убьет" и вот это все. Это ж русские его научили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоезд насмерть сбил человека, сидевшего на рельсах неподалеку от станции "Цуповка" на Харьковщине, - полиция
 
 
 
 
 
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