 Поезд насмерть сбил человека, сидевшего на рельсах неподалеку от станции "Цуповка" на Харьковщине, - полиция

"В дежурную часть районной полиции поступило сообщение о том, что поезд сообщением Кривой Рог - Москва совершил наезд на мужчину, который сидел на рельсах. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось - от полученных травм он погиб на месте", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение полиции Харьковщины.
Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 28-летний житель Дергачевского района.
Движение транспорта останавливалось на один час.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проверка продолжается.
-- Петька, подвинься -- я сяду!
...нынешней молодёжи не понять этого праздника прошлой жизни... *)
Источник: https://censor.net.ua/n3096251"
Но разве это кто-то читает ?
Царство небесное..