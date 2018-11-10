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Все про:беспилотник (605) ОБСЕ (3391) Донбасс (17376)

 Беспилотник ОБСЕ "глушили" возле оккупированного Корсуня, - отчет

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся "глушению" возле населенного пункта Корсунь на неподконтрольной правительству территории Донетчины.

В оперативном отчете СММ сообщается, что ЧП произошло вечером 8 ноября, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 стран возложили ответственность на Россию за сбитый беспилотник ОБСЕ на Донбассе

"Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия подвергся серьезному глушения. Вечером 8 ноября, пролетая над районами вблизи н. п. Корсунь (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения. Инцидент оценивается как крайне серьезный, поскольку большинство систем контроля и связи (в том числе резервные системы) между наземной станцией контроля и БПЛА не функционировали. Несмотря на серьезность глушения, команда операторов восстановила контроль над беспилотником после того, как он в аварийном режиме покинул район, где отмечалось глушения", - говорится в отчете.

В СММ также сообщили, что в 2016 году БПЛА СММ дальнего радиуса действия был утерян при осуществлении полета над этим же населенным пунктом.

Также читайте: Россия пытается захватить новые территории на Донбассе: наблюдатели зафиксировали окопы наемников РФ, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций, - представительство Украины при ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3096250
 
 
 Топ комментарии
 
да вы кацапы даже такой аппаратик не смогли заглушить - попытайтесь своими хвалёными РЭБ заглушить RQ-4 Global Hawk...)
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когда вы кацапы нажрётесь - вы и не такое можете принять...\хорошо что сайт культурный - а то написать о вас всё, это просто срамота...(с)\
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НЕ ДОЇХАВ НА ДОНБАС! В Росії перекинувся цілий ешелон з військовою бронетехнікою http://www.24bombnews.info/%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%81/Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 2229
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якби у рошена були яйця то такі ж безпілотники великого радіусу дії з бойовими ракетами вже б контролювали ситуацію на території окупантів за 200 км від українського кордону!
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так что же ты ему не займёшь свои фаберже Игорёша...?)
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В отличии от кастратов , у Порошенко и яца есть и мозги нормальные , иначе , козломордые , вас бы так не штырило на него 😄
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Аmber, Игорёша этого не прочитает точно - и обидится...)))
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сепари не дозволяють літати над контрольованими ними територіями
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да вы кацапы даже такой аппаратик не смогли заглушить - попытайтесь своими хвалёными РЭБ заглушить RQ-4 Global Hawk...)
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кацап - а он что должен летать именно над вами - тогда для ваших хвалёных РЭБ не будет кривизны земли...?)))
ну звыняйте - он вас хеев\в плохом смысле этого слова...\ видит издалека...)))
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вас казламордых забыли спросить - вот и попали в халепу...!)
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кто стобой спорит кацап - ты себе льстишь не по децки...)))
так как там на счёт кривизны земли и ваших непревзойдённых РЭБ...?)
а вспомнил - вам кривизна земли помешала сбить израильские F-16...)
за это вы вломили своему Ил-20 по самое не хочу...)))
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Global Hawk дорогущий стратегический разведывательный БПЛА.
Никто ОБСЕ такой аппарат в руки не даст.
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Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 7814Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц на специально созванной пресс-конференции заявил о разоблачении российского шпиона, который передавал информацию с 90-х годов. Глава австрийского МИД вызвала представителя РФ, ее визит в Россию отменен.

Как заявили власти Австрии, они узнали о том, что полковник в отставке шпионит в пользу России от одной "дружественной службы". Австрийские СМИ уточняют: служба эта - германская

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Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 7778Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 7778Российский акт шпионажа дает повод Австрии сменить курс и отдалиться от Путина, - Der Standard10.11.18 10:39Российский акт шпионажа дает повод Австрии сменить курс и отдалиться от Путина, - Der Standard
Разоблачение экс-полковника австрийской армии, который шпионил на российскоую военную разведку, дает повод Австрии отстраниться от путинской России.
8890 51Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 777810.11.18 01:13Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле подозреваемого в шпионаже в пользу России
3661 55Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 777809.11.18 21:57МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона
Посла Австрии вызвали на ковер и сказали, что все надо было решить "через налаженные каналы диалога".
11075 89Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 777809.11.18 11:37Глава МИД Австрии Кнайсль отменила визит в РФ из-за пойманного полковника-шпиона
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Российскую Федерацию из-за задержания экс-полковника австрийской армии по подозрению в работе на российскую военную разведку.
7371 56Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 777809.11.18 10:24В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил, который почти 20 лет работал на российскую разведку, - Krone Zeitung
В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.
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Полудохлая контора ОБСЕ уже высказалась. Кацапские военные есть , агрессии РФ нет. Ну пустили этих дураков на Донбасс, Ну и что ?. Теперь расхлебываем . Страна , которая не желает себя защищать обречена.....
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хуга уже послали и обсе начало "прозревать". Так что если еще вчера было плохо не значит, что сегодня и завтра не будет лучше.
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НЕ ДОЇХАВ НА ДОНБАС! В Росії перекинувся цілий ешелон з військовою бронетехнікою http://www.24bombnews.info/%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%81/
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Є у них такі війська як літаючі танки. Були помічені на Кримі років 3 тому.
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Какой-то сомнительный сайт - собирает сплетни...
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а положили эти "танчики" лет десять назад...)))
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Глушили. Приняли за большую рыбу.
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когда вы кацапы нажрётесь - вы и не такое можете принять...\хорошо что сайт культурный - а то написать о вас всё, это просто срамота...(с)\
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Во-Во сегодня уже третий ник сменил?) Вот это неутомимость! Тебя тут уже не успевают распознавать, как я заметила Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 5635
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Нну, в данном случае я тебя обсуждаю исключительно с тобой) Кстати, тебе приятно было сегодня услышать, что когда-то ты был умным и даже вполне пригодным для общения? Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 3839
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Ясно: было приятно) А что же ты не признался, что это - ты и есть?) Уважение все же требует взаимности. Правда, в твоей адекватности сильно сомневаюсь с некоторых пор, так что не сильно удивилась твоему поведению.
...Ты сегодня по количеству ников идешь на рекорд? Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 6548
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Оно(во во) сегодня писало под разными никами в одной новости и даже пыталось себя расспамить.Совсем плох стал.Полная зависимость от сайта)
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Сейчас уже во все новости лезет.Совсем плох)
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Ні Ісландія я не він же.Він украінську зовсім не знає.😄Якщо хочеш первірити де во во,запитй його украінською і хай відповість😄
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..." - сказал переводчик с украинской со словарем Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 6861
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ПлавДОК утонул в Мурманске,подлодка Курск утонула,что не утонуло,то гоффно Безпілотник ОБСЄ "глушили" над окупованим Корсунем, - звіт - Цензор.НЕТ 1292
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник ОБСЕ "глушили" возле оккупированного Корсуня, - отчет
 
 
 
 
 
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