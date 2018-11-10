 Беспилотник ОБСЕ "глушили" возле оккупированного Корсуня, - отчет

В оперативном отчете СММ сообщается, что ЧП произошло вечером 8 ноября, пишет Цензор.НЕТ.

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"Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия подвергся серьезному глушения. Вечером 8 ноября, пролетая над районами вблизи н. п. Корсунь (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения. Инцидент оценивается как крайне серьезный, поскольку большинство систем контроля и связи (в том числе резервные системы) между наземной станцией контроля и БПЛА не функционировали. Несмотря на серьезность глушения, команда операторов восстановила контроль над беспилотником после того, как он в аварийном режиме покинул район, где отмечалось глушения", - говорится в отчете.

В СММ также сообщили, что в 2016 году БПЛА СММ дальнего радиуса действия был утерян при осуществлении полета над этим же населенным пунктом.

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