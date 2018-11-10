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 СБУ обыскала квартиру депутата Херсонского облсовета Ставицкого по делу Гандзюк, - адвокат Ильченко

По делу нападения на активистку Екатерину Гандзюк СБУ обыскали квартиру депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого.

Об этом его адвокат, депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко сообщил Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Дмитрия Ильченко, во время обыска был грубо нарушен Уголовно-процессуальный кодекс. Сотрудники СБУ действовали без каких-либо документов. Он заявил, что адвокаты будут жаловаться на нарушение прав клиента.

"Считаю, что это использование ситуации для давления", - сказал Ильченко.

Детали обыска разглашать отказался, ведь в принудительном порядке подписал документ о неразглашении.

Ранее на своей странице в Facebook он сообщал о найденном силовиками телефоне Ставицкого. Также он писал: "Сотрудники СБУ ворвались в квартиру депутата областного совета Ставицкого. Ищут доказательства его участия в убийстве Екатерины Гандзюк. Решение суда нет. Документов у работников СБУ нет. Что конкретно ищут - сказать отказываются".

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СБУ обыскала квартиру депутата Херсонского облсовета Ставицкого по делу Гандзюк, - адвокат Ильченко 01

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3096249
 
 
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Подложат чего нибудь, что бы потом неожиданно "найти".
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Откуда знаешь , что приходилось подкладывать ?
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ну вот, оказывается "радикАнальная партия Ляшка" причастная к убийству активистки Гандзюк..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ обыскала квартиру депутата Херсонского облсовета Ставицкого по делу Гандзюк, - адвокат Ильченко
 
 
 
 
 
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