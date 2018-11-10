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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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 Канада осудила действия России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе

Незаконные так называемые "выборы", запланированные на воскресенье на оккупированных территориях Донбасса, вызывают серьезную обеспокоенность Канады.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными на 11 ноября в Донецкой и Луганской областях. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны уважаться", - отметили в ведомстве.

В МИД также осудили действия России, "которые нарушают международные нормы и создают угрозу для людей на востоке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают Кремль отменить "бутафорские" выборы на Донбассе и прекратить "фарс"

"Канада остается обеспокоенной текущей ситуацией на Донбассе, которая является прямым следствием российской агрессии. С 2014 года Канада выделила 750 млн дол. международной помощи Украине, в том числе в поддержку развития, стабилизации и безопасности, а также гуманитарную помощь", - напомнили в МИД.

В МИД отметили, что канадцы "и в дальнейшем будут солидарны с народом Украины".

Читайте также: ЕС считает "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и не признает их, - Могерини

Напоминаем, 7 сентября российские наемники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3096247
 
 
 Топ комментарии
 
Відміряють кацам чергову порцію санкцій.
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Я реально не понимаю, тот клопятник никто не признал, то, что там происходит начиная с подписания какого нибудь "приказа" и заканчивая этими "выборами" незаконно, почему такой кипишь？
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Впрочем спасибо и за это . Осуждают значит выставляют паРашку изгоем. Хоть в Оттаву не зовут . Как Трамп в Белый Дом. Или Макрон на Елисейские поля
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Відміряють кацам чергову порцію санкцій.
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РФ: 1/6 часть суши, 40% всех природных запасов, 148 млн. человек. Из них: НЕ ИМЕЮТ отопления -2 млн. водоснабжения - 29 млн. канализации -35 млн. горячей воды - 47 млн. газа - 65 млн. интернета -78 млн. автомобиля - 90 млн. Более 110 млн. никогда не покидали пределов СНГ.

Канада засудила дії Росії щодо проведення "виборів" на окупованому Донбасі - Цензор.НЕТ 5385
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Слава Канаде ! Єто же братья наши! А с братскими странами у нас вроде безВиз должен быть ? Или как ? Канада осудила действия России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 4594
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...та, там есть что-то такое -- безвизовое -- остров какой-то, трошки внедолёте до Канады...
Надо самому слётать -- расскажу без прикрас... *)
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Для миротворца: Дмитрий Колдун собрался «отпевать» «выборы» главаря «ДНР»

https://charter97.org/ru/news/2018/11/10/312334/
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Ну осудила, и что дальше, та ничего, хоть бы санкции против кого нибудь ввела.
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Я реально не понимаю, тот клопятник никто не признал, то, что там происходит начиная с подписания какого нибудь "приказа" и заканчивая этими "выборами" незаконно, почему такой кипишь？
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Петя хочет отвлечь народ от своих косяков, скоро и у нас выборы, а рейтинг ниже плинтуса.
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А это мысль. Канада осудила действия России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 8719
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Впрочем спасибо и за это . Осуждают значит выставляют паРашку изгоем. Хоть в Оттаву не зовут . Как Трамп в Белый Дом. Или Макрон на Елисейские поля
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ФУ!!отлягло!!уже грешным делом подумал!!что осуждение без ,,обеспокоенности" было!!цэнзор!! в оглавлении первым делом обеспокоенность пиши!!и лиш потом осуждение а никак не наоборот!!(пощади своих читателей) Канада осудила действия России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 5897 Канада осудила действия России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе - Цензор.НЕТ 4565
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Ну ето все сразу меняет в корне ситуацию.
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Канада глубоко обеспокоена

Канадские лесорубы: В лесу о бабах -- с бабами о лесе...
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Разговоров много...
Что в "сухом остатке"?
1.Выборы состоятся.
2.Приехало много наблюдателей из разных стран, особенно, из Европы.
3.Ощущение, что РФ их признает.
Докировался шоколадный вместе со своим чугункиным...
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От всех - обеспокоенностей - Украину, страну уже рвет от всех -.доброжелатилей От всех и от РФ и доброжелатилей с западу. Они, что все - КОЗЛЫ???
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С 2014 года Канада выделила 750 млн дол. международной помощи Украине Источник: https://censor.net.ua/n3096247

У канадцев, видимо, появилось подозрение, что их разворовали...
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чуть другое, но думаю добре сердцу, фото с Латвии у памятника Свободы, поминает жертв Украинского голодомора




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вот одна из причин почему горжусь своим народом
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