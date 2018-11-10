 Канада осудила действия России по проведению "выборов" на оккупированном Донбассе

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными на 11 ноября в Донецкой и Луганской областях. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны уважаться", - отметили в ведомстве.
В МИД также осудили действия России, "которые нарушают международные нормы и создают угрозу для людей на востоке Украины".
"Канада остается обеспокоенной текущей ситуацией на Донбассе, которая является прямым следствием российской агрессии. С 2014 года Канада выделила 750 млн дол. международной помощи Украине, в том числе в поддержку развития, стабилизации и безопасности, а также гуманитарную помощь", - напомнили в МИД.
В МИД отметили, что канадцы "и в дальнейшем будут солидарны с народом Украины".
Напоминаем, 7 сентября российские наемники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые выборы.
Надо самому слётать -- расскажу без прикрас... *)
https://charter97.org/ru/news/2018/11/10/312334/
Канадские лесорубы: В лесу о бабах -- с бабами о лесе...
Что в "сухом остатке"?
1.Выборы состоятся.
2.Приехало много наблюдателей из разных стран, особенно, из Европы.
3.Ощущение, что РФ их признает.
Докировался шоколадный вместе со своим чугункиным...
У канадцев, видимо, появилось подозрение, что их разворовали...