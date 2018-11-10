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 Политика Украины
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 Вопрос незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе рассмотрят на заседании Комитета министров Совета Европы, – Порошенко

Вопрос незаконного проведения выборов в ОРДЛО внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам и также будет рассмотрен на заседании Комитета министров совета Европы.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, обнародованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обеспечили, чтобы этот вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам. На ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы этот вопрос также внесен в повестку дня", - сообщил Порошенко.

Смотрите: Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не участвовать 11 ноября в фейковых "выборах", организованных Россией. ВИДЕО

В заявлении отмечается, что в понедельник на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене вопрос незаконных выборов на оккупированном Донбассе будет вне очереди внесен в повестку дня.

Президент также сообщил, что Украина начала консультации по данному вопросу с постоянными членами совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседания стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира", - сказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3096245
 
   
 Топ комментарии
 
Перестаньте на эту ХЕРНЮ обращать внимание!! Пусть хоть два раза в неделю выбирают Чепушилина! Какая разница что в Зоне отчуждения идет цирковое представление? НЕ ЗАМЕЧАЙТЕ - НИЧЕГО ЭТИ *ВЫБОРЫ* НЕ МЕНЯЮТ!! Хуйло видит как всех бесят эти *выборы* и ручонки трет что удалось всем мелко нагадить!
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миролюбством. и еще красный крест отправит очередной гумконвой в ДНР с харчами чтобы боевикам после выборов было чем водку закусить.
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Еще этого клоуна кто то слушает.
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Еще этого клоуна кто то слушает.
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Перестаньте на эту ХЕРНЮ обращать внимание!! Пусть хоть два раза в неделю выбирают Чепушилина! Какая разница что в Зоне отчуждения идет цирковое представление? НЕ ЗАМЕЧАЙТЕ - НИЧЕГО ЭТИ *ВЫБОРЫ* НЕ МЕНЯЮТ!! Хуйло видит как всех бесят эти *выборы* и ручонки трет что удалось всем мелко нагадить!
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Руки прочь от москвы!
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не вопи!!о неё(мАскву)уже давно никто руки марать не хочет!!больно уж токсична а так как украина на неё (мАцкву)кое что положила то остальной цивилизованный мир только может последовать примеру киева.(как то так) Питання незаконних "виборів" на окупованому Донбасі розглянуть на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3348 Питання незаконних "виборів" на окупованому Донбасі розглянуть на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2998 Питання незаконних "виборів" на окупованому Донбасі розглянуть на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8211
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А с чего ты взял,что я воплю?
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И как они будут препятствовать фейковым выборам?
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миролюбством. и еще красный крест отправит очередной гумконвой в ДНР с харчами чтобы боевикам после выборов было чем водку закусить.
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Для миротворца: Дмитрий Колдун собрался «отпевать» «выборы» главаря «ДНР»

https://charter97.org/ru/news/2018/11/10/312334/
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Сегодняшнее собщение ТАСС РАБссии
начальник Генштаба РАБссиянской армии генерал армии Герасимов вручил боевые награды бойцам радиационной и химической и биологическойи защиты РАБссии ...,Что ж вы так палитесь УРОДЫ
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Госдеп США утвердил список новых санкций против банды КГБистов РАБссии...,внимательно прочитав их постатейно,скажу следующее...на очереди отключение от финансовой системы SWIFT
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Наверное выскажут "обеспокоенность". Питання незаконних "виборів" на окупованому Донбасі розглянуть на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8855
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Джавелины уже успокиоли рюсскае быдло
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«Путин - лжец!»: в Санкт-Петербурге прошла акция «Позорный полк».
Обложили питерского окурка со всех сторон , но ботоксное чмо пока трепыхается !!
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Как стало известно, будут созданы специальные места для занятия сепаратизмом: они будут защищены колючей проволокой и надежно охраняться. Здесь можно беспрепятственно заниматься сепаратизмом от 5 до 10 лет.


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А вдруг появятся желающие на 15 лет?
Что тогда делать?
Это же полная дискриминация сепаратистов Питання незаконних "виборів" на окупованому Донбасі розглянуть на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4422
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Игры в минские соглашения с врагом, который даже не вписан в эти соглашения, как враг, к другому результату и не могли привести.
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Назар Приходько
6 ч. ·

Ну, Лаврова ви впізнали, а знаєте хто з ним? Офіційна делеґація Талібану. Та-лі-ба-ну. Друга за потужністю, після ІДІЛ, терористична мережа у світі, найдавніша з нині існуюючих...
І от, Талібан відправляє до Москви свою делегацію, аби та звідти проголосила, що готова до мирних перемовин з офіційним урядом Афґаністану.
Нє, РФ не спонсує світовий тероризм... Та ви шо...?Питання незаконних "виборів" на окупованому Донбасі розглянуть на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3206
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Там параша Пушилина выбрать хочет -- а местная братва и потерпельцы, от него ещё год назад закоебались -- грохнуть было некому. Щас -- ему везде дорога ... -- на кладбище -- вне очереди -- я бы поддержал! *)
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Пенис Душилин скоро встретиться с захаркой куро***** бом в путлеровском раю !
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Тут все матюгают Лаврова за встречу с Талибаном и только один мой знакомый правильно подсказал, что Талибан ведь тоже рискует репутацией, встречаясь с Лавровым - конякиным 😂😂😂
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"Вопрос незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе рассмотрят на заседании Комитета министров Совета Европы, - Порошенко..."
И так можно и стоит. Но после этого рассмотрения - ничего, кроме озабоченности не будет. Никто и кроме нас, никто эту ситуацию не разрешит. Наша беда и наша - проблема!

Да , еще. Еще Ленин гворил, хотя не к времени. " Только та страна, чего-либо стоит, если умеет защащаться..". Умел, делал и основал... Многим - икалось, после его слов. Значит? Умел!
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Вы на фронте расскажите нашим орлам , что они плохо защищаются , думаю что вам не поздоровиться после таких заявлений ! В Украине была армия четыре года назад или военная техника , пригодна для защиты от российськой армии , которая только по численности превышает нашу армию в разы и обороноспособности также !
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Так террорист №1 это рашкостан и не удивительно, что встречаются побратимы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе рассмотрят на заседании Комитета министров Совета Европы, – Порошенко
 
 
 
 
 
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