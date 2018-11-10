"Вопрос незаконных "выборов" на оккупированном Донбассе рассмотрят на заседании Комитета министров Совета Европы, - Порошенко..."

Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, обнародованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обеспечили, чтобы этот вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам. На ближайшем заседании Комитета министров Совета Европы этот вопрос также внесен в повестку дня", - сообщил Порошенко.
В заявлении отмечается, что в понедельник на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене вопрос незаконных выборов на оккупированном Донбассе будет вне очереди внесен в повестку дня.
Президент также сообщил, что Украина начала консультации по данному вопросу с постоянными членами совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
"Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседания стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира", - сказал Порошенко.
https://charter97.org/ru/news/2018/11/10/312334/
начальник Генштаба РАБссиянской армии генерал армии Герасимов вручил боевые награды бойцам радиационной и химической и биологическойи защиты РАБссии ...,Что ж вы так палитесь УРОДЫ
Обложили питерского окурка со всех сторон , но ботоксное чмо пока трепыхается !!
Что тогда делать?
Это же полная дискриминация сепаратистов
6 ч. ·
Ну, Лаврова ви впізнали, а знаєте хто з ним? Офіційна делеґація Талібану. Та-лі-ба-ну. Друга за потужністю, після ІДІЛ, терористична мережа у світі, найдавніша з нині існуюючих...
І от, Талібан відправляє до Москви свою делегацію, аби та звідти проголосила, що готова до мирних перемовин з офіційним урядом Афґаністану.
Нє, РФ не спонсує світовий тероризм... Та ви шо...?
И так можно и стоит. Но после этого рассмотрения - ничего, кроме озабоченности не будет. Никто и кроме нас, никто эту ситуацию не разрешит. Наша беда и наша - проблема!
Да , еще. Еще Ленин гворил, хотя не к времени. " Только та страна, чего-либо стоит, если умеет защащаться..". Умел, делал и основал... Многим - икалось, после его слов. Значит? Умел!