 Наемники РФ угрожают предпринимателям на оккупированных территориях за неявку на "выборы", - Лисянский

Об этом Громадському радіо рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет Цензор.НЕТ.
"Заходят к руководителям и предписывают в принудительном порядке, сколько людей должно быть, говорят, какие санкции будут. Санкции - тюрьма или еще хуже", - сообщил Лисянский.
По его словам, затем руководители предприятий обращаются к коллективу и просят пойти на "выборы", иначе их убьют.
Напомним, боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.
хорошо напуганный избиратель
приравнивается к хорошо накормленному
Але що робити?
Підуть.
мы должны ознаменовать паБЕДУ над Гитлером очередным успехом в Украине...
Онаменовали...От Харькова до Одессы одни прохановские тараканы бродят
🤑
Кто был гоффном,тот станем всем,заходи быдло не боись
Окурок Кремля знает толк в подлодке Курск и Норд Осте
За Беслан и Кемеровскую Керчь я лучше,там тишина
Там порядок,ну ошибся в Рязани с Гексогеном,бывает
Сепары, получите суки:
Эти "руководители предприятий" на юридическом языке называются коллаборантами, которые сотрудничают с врагом. Чем больше их там грохнут- тем лучше для Украины.