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 Наемники РФ угрожают предпринимателям на оккупированных территориях за неявку на "выборы", - Лисянский

Пророссийские террористы на Донбассе направляют вооруженных людей к руководителям различных предприятий на оккупированных территориях. Они требуют от руководителей обеспечить явку на так называемые выборы.

Об этом Громадському радіо рассказал представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет Цензор.НЕТ.

"Заходят к руководителям и предписывают в принудительном порядке, сколько людей должно быть, говорят, какие санкции будут. Санкции - тюрьма или еще хуже", - сообщил Лисянский.

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По его словам, затем руководители предприятий обращаются к коллективу и просят пойти на "выборы", иначе их убьют.

Напомним, боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США. Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096244
 
   
 Топ комментарии
 
Странно, зачем им угрожать кому- то , все равно потом нарисуют сто один процент явки .
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Чем выборы отличаются от похода в публичный дом? В публичном доме ты выбираешь, а потом трахаешь, кого выбрал. На выборах ты выбираешь, а потом те, кого выбрал, трахают тебя.

🤑
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а я думал что шариков скажет что этого типа зовут вова путен
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***
хорошо напуганный избиратель
приравнивается к хорошо накормленному
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Було би дивно, якщо було би якось інакше.
Але що робити?
Підуть.
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Оппоблок вместе с Рабиновичем мог бы поучавствовать...
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Голосуй не голосуй,все равно полдучишь Буй Плешивого Урода
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Тут на фото до речі одни москалі (крім Богдана Ступки) фільм "Тарас Бульба"знімав москаль Володимир Бортко, дептат госдуми рф від КПРф, фільм под санкціями українськкими, там смішний епізод Боярськи в ролі укр. козак.
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Знаменитый рюсский болван рюсскага Мирка вонючего Александр Проханов
мы должны ознаменовать паБЕДУ над Гитлером очередным успехом в Украине...
Онаменовали...От Харькова до Одессы одни прохановские тараканы бродят
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идите голосуйте за свою резервацию индейцы лугандоновские, только знайте на пунктах пропуска есть все списки - просто и тупо списки жителей вашей претории сраной.... а потом не плачте что меня на пункте закоцали или назад в зону отчуждения предателей Украины поджопниками загнали!!
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Странно, зачем им угрожать кому- то , все равно потом нарисуют сто один процент явки .
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наша ты прелесть, да они уж привыкли, им со всех сторон угрожают.... выход? ну пойти повесится и нажраться в гавнище.... как это по русски!
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10 ноября 1982 года сдох пабедитель всех советских побед над капиталистами Запада и Пентагона Лёня Брежнев,так и не построивший социализм с каммунизьмай Наемники РФ угрожают предпринимателям на оккупированных территориях за неявку на "выборы", - Лисянский - Цензор.НЕТ 3256
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Чем выборы отличаются от похода в публичный дом? В публичном доме ты выбираешь, а потом трахаешь, кого выбрал. На выборах ты выбираешь, а потом те, кого выбрал, трахают тебя.

🤑
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Мы с рюсским Миром к вам в дом прийдём и Порядок наведем
Кто был гоффном,тот станем всем,заходи быдло не боись
Окурок Кремля знает толк в подлодке Курск и Норд Осте
За Беслан и Кемеровскую Керчь я лучше,там тишина
Там порядок,ну ошибся в Рязани с Гексогеном,бывает
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за что боролись, на то и напоролись........(с)
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Потрапили дамбасяни між молотом і ковадлом. Списки організаторів вже є у хунти, будуть списки і тих хто голосував. Тепер по пензію зась: візьмуть на КПП за сраку. За жратвою теж хрен поїдуть.
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Когда же Трампушка прижмёт яйца Плешивому. Как он надоел всему миру!
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"Пророссийские террористы на Донбассе направляют вооруженных людей к руководителям различных предприятий на оккупированных территориях".

Эти "руководители предприятий" на юридическом языке называются коллаборантами, которые сотрудничают с врагом. Чем больше их там грохнут- тем лучше для Украины. Найманці РФ погрожують підприємцям на окупованих територіях за неявку на "вибори", - Лисянський - Цензор.НЕТ 5910
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Ну, так это ж хорошо! Их же убьют свои, родные, русскоговорящие, а не какие-то мифические бандеровцы или пьяные негры на "Абрамсах"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ угрожают предпринимателям на оккупированных территориях за неявку на "выборы", - Лисянский
 
 
 
 
 
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