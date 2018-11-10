 Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, это означает, что отныне устанавливается уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, или с документами, содержащими недостоверные сведения.
Такие действия будут караться лишением свободы на срок до трех лет.
Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий в сочетании с насилием или применением оружия - на срок от пяти до восьми лет .
Также заметим, что административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 КоАП, за незаконное пересечение государственной границы Украины "обычными" мигрантами или нарушителями остается.
ганфаервол
...спасло токо то, шо пересекал я её не туда, а обратно... -- все сильно удивлялись... -- но пропустили в Нэньку... *)
а "агреман" (Агрема́н (от фр. agrément - одобрение, согласие) - предварительное согласие), твой наркоман Саакашвилька получит?!..
я уверен что не получит никогда..
вот и получается, что смех саакобота, пустой и глупый..
В кулуарах Минска Путлер и Порошенко дрались на кулаках...
Путлер орал : я тебя размажу не только по стене но и в Донбассе...
И Хде та НовоОтсоссия от Харькова до Одессы?
со ссылкой на Правительственный портал, это означает ...... или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины .......
просто прочитаи ещё раз текст, можэт тебе не известно, какое государство обявленно агресором
Це означає, що відсьогодні встановлюється кримінальна відповідальність за перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості.
да ещё, шмалят они свободно на трёх языках - латышском, англииском и немецком, чем ты похвастуешься?