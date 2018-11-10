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Все про:Госпогранслужба (3043) граница (3112) нелегалы (238) уголовная ответственность (355)

 Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ

Вчера, 9 ноября, в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины" опубликован Закон от 18.10.2018 N 2599-VIII об ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, это означает, что отныне устанавливается уголовная ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, или с документами, содержащими недостоверные сведения.

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Такие действия будут караться лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц предусматривается ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий в сочетании с насилием или применением оружия - на срок от пяти до восьми лет .

Также заметим, что административная ответственность, предусмотренная статьей 204-1 КоАП, за незаконное пересечение государственной границы Украины "обычными" мигрантами или нарушителями остается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096241
 
   
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ну, кацапи, велкам то Юкрейн Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1744
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везут колбасу из "хунты" в дыныры "кормильцы всей Украины". Рашистское дерьмо, жрать не очень хотят однако
Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7343
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Спочатку треба консультво рф у Харкові закрити і візи ввести.
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Спочатку треба консультво рф у Харкові закрити і візи ввести.
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На вас тоже. Тот бы не замарачивался, всех к стене и с одной очереди. Желаю вас Сралина следуюющим президентом
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это же надо, так перепугались Саакашвили...
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да, до тупых и россиян с первого раза не доходит, что прорывы границ - это не хорошо
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-- в одна тысяча 94 году, пересекал я родную границу без пачпорта -- поймали!
...спасло токо то, шо пересекал я её не туда, а обратно... -- все сильно удивлялись... -- но пропустили в Нэньку... *)
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Не хочу наговаривать, но, по-моему, всегда можно договориться. Просто сейчас дороже станет.
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саакаботы такие же недалекие, как и их кумир - наркоман Михуил Передозович..
а "агреман" (Агрема́н (от фр. agrément - одобрение, согласие) - предварительное согласие), твой наркоман Саакашвилька получит?!..
я уверен что не получит никогда..
вот и получается, что смех саакобота, пустой и глупый..
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Пет р Алексеевич делает все что прикажет Госдеп и Пентагон.Он предал РАБссию и НовоОтсоссию ДАУНбасса... Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4104
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везут колбасу из "хунты" в дыныры "кормильцы всей Украины". Рашистское дерьмо, жрать не очень хотят однако
Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7343
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Це ж тепер і тюльку сердечну можно засудити.
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Это для тех кацапов,которые разьезжают по ОРДЛО.
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также для тех кто маханули в Крым, получили запрет вьезда в Украину, было об этом сказанно и они потом ещё туда сьехали - а это уже криминал.
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Франсуа Олланд,бывший президент Франции..
В кулуарах Минска Путлер и Порошенко дрались на кулаках...
Путлер орал : я тебя размажу не только по стене но и в Донбассе...
И Хде та НовоОтсоссия от Харькова до Одессы? Вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5590
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не знаю, навеpно да, мне же еждаи сколько желаешь и по каком месту хочешь - граница конечно есть, но ограничении для свободных людей нету, а посколько я перееждаю границу Свенска-Норге и это как внутренная граница, то и контроля для меня нету.
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воина в Украине как усиливающии фактор а за осознанное не законное (особенно пофторное) пересещение границы - криминал, это нормально.
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Я щось пропустив, це закон про незаконний перетин тільки рашко-українського кордону? Бо виглядає як спроба збільшення доходів силовиків, які кришують контрабас.
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вроди как в тексте:

со ссылкой на Правительственный портал, это означает ...... или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины .......
просто прочитаи ещё раз текст, можэт тебе не известно, какое государство обявленно агресором
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а вот это если открыть по сылочке:
Це означає, що відсьогодні встановлюється кримінальна відповідальність за перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості.
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АБО з метою заподіяння шкоди інтересам держави
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А законно ли было оставление 400км украинской границы россиянам? Именно на этом участке сама Украина просто отсутствует, но гражданам своим грозит уголовным преследованием. Как это?
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есть названы пункты, где разрешенно пересекать границу и точка, нет в списке - всё, нельзя пересекать, а то что там дорога не важно, важно список с пунктами и всё.
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А ты не знаешь, что с кацапами сейчас война? Что украинских пограничников в 2014 кацапы градами поливали, не знал? К сожалению в то время Украина была не в состоянии ответить тем же, как и во вторую мировую пришлось отступать до мАААЦквы, а чем это все закончилось мы все знаем...
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А законно ли было оставление 400км украинской границы россиянам? Именно на этом участке сама Украина просто отсутствует, но гражданам своим грозит уголовным преследованием. Как это?
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сколько раз одно т то же будешь выставлять, ты "заика" в писмености?
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Он методичку получил и обязан ее постить. Работа у него такая, на стекломой нужно же чем то зарабатывать... Набув чинності закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5718
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в принципе решение правильное......., но граница в лугандоне к кацапетовке, увы, не под контролем Украины=>будут снова "отпусники блукать"........
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конечно там будет пересекать, ещё более, рашка то регистрирует - кто из Украины пересекал эту границу, и после возврата временно не подконтрольных Украине територии будет этим шантажировать, но это не повод не быть такому закону. Ещё более, всех кто пересекал не законно надо судить и вынести например оправдательный приговор (можно и колективный) чтоб не было рашке возможности этим шантажировать людей, которые живёт и жыли на временно не подконтрольных териториях.
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ну ты же просто гении мысли, правда не знаешь, что страна подтверждает и акцептирует фамилию посла или любова сотрудника посольства, но это мелочь, пиши ещё.
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Киевская Хунта решила навсегда сорвать туристический сезон в Крыму, потому что теперь кацапов будут тупо арестовывать по всему миру за посещение Крысма
Набув чинності закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5608
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никто никого сажать не будет. для соевых русня онижыдети и мышибратья.
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так сожает по решению суда а не потому что есть желание это сделать.
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ты сою не тронь, я иногда покупаю котлеты и карбонады из сойи, не я не веган, но иногда покупаю - полезно для организма и скажу чесно, весма добрый на вкус. так что можешь считать меня иногда и соевым, но я не ваш суд или представитель вашей судебнои системы.
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сожает ...))))))))))) ты где училось ??? или боту это не надо ?)))
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в Латвие учился, а что, рюске не обязателен обучению слава богу, скажу по секрету - дети вообще сруским не бу не мэ, дочь сказала - у них даже буквы другие.
да ещё, шмалят они свободно на трёх языках - латышском, англииском и немецком, чем ты похвастуешься?
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очень надеюсь что этот закон хуйловских индейцев из лугандоновской резервации тоже касается! или я ошибаюсь? или они всетаки наши граждане но с рашистским рублем в глазах и с кацапским триколором в попе и с руським миром в куриных мозгах? сие никому не ведомо... но их бы я сажал....
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хороший закон. хотя, как обычно, все зависит от реализации.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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