 Владельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявляет журналист BIHUS.info Александр Курбатов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ему надо помочь переехать в его же квартиру за 6,5 миллионов. Именно за столько сегодня продают подобную квартиру на 200 квадратов в ЖК "Андерсен". Шкварилюк уже 2,5 года не может завершить ремонт в квартире и поэтому получает ежемесячно по 20 тысяч гривен компенсации за аренду жилья. К черту пенсионеров, которые получают копейки и не могут заплатить за коммунальные услуги - Шкварилюку деньги больше нужны", - констатирует расследователь.

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К своему посту он прилагает скриншот объявления о продаже подобной квартиры.





Фото: facebook.com/kurbatov.aldr

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"Поймите, он же еще и две новые тачки на 3 "лимона" докупил в прошлом году - не до ремонта. Не, ну конечно, у Шкварилюка собственная строительная компания, которая за последние три года его депутатства заработала на тендерах 50 миллионов гривен", - отмечает Курбатов, прилагая скриншот данных о выигранных тендерах.



Фото: facebook.com/kurbatov.aldr

"А вот доделать ремонт Шкварилюк не может, как и его друг Игорь Молоток, у которого и в Киеве квартира, и за городом большое имение. Надо помочь хорошим ребятам из Верховной Рады - крутые же квартиры и имущество у них пропадают. Максимальный репост, в общем", - пишет журналист.

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Фото: facebook.com/kurbatov.aldr

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