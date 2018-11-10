 Владельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявляет журналист BIHUS.info Александр Курбатов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ему надо помочь переехать в его же квартиру за 6,5 миллионов. Именно за столько сегодня продают подобную квартиру на 200 квадратов в ЖК "Андерсен". Шкварилюк уже 2,5 года не может завершить ремонт в квартире и поэтому получает ежемесячно по 20 тысяч гривен компенсации за аренду жилья. К черту пенсионеров, которые получают копейки и не могут заплатить за коммунальные услуги - Шкварилюку деньги больше нужны", - констатирует расследователь.
К своему посту он прилагает скриншот объявления о продаже подобной квартиры.
Фото: facebook.com/kurbatov.aldr
"Поймите, он же еще и две новые тачки на 3 "лимона" докупил в прошлом году - не до ремонта. Не, ну конечно, у Шкварилюка собственная строительная компания, которая за последние три года его депутатства заработала на тендерах 50 миллионов гривен", - отмечает Курбатов, прилагая скриншот данных о выигранных тендерах.
Фото: facebook.com/kurbatov.aldr
"А вот доделать ремонт Шкварилюк не может, как и его друг Игорь Молоток, у которого и в Киеве квартира, и за городом большое имение. Надо помочь хорошим ребятам из Верховной Рады - крутые же квартиры и имущество у них пропадают. Максимальный репост, в общем", - пишет журналист.
Фото: facebook.com/kurbatov.aldr
Гаврилюк Михайло Віталійович
Нардеп признался "Стране", что у него сложная ситуация с заемом в банке
Казак Гаврилюк внес в свежую декларацию жену и дочь, но кредит так и не погасил
Щас же, наша Доярка с Поста уходит -- но не сразу... -- а сразу свара почалась... -- уже -- соратники, сотрудники и наследники компромат роют друг на дружку -- не пером, а экскавтором! *) ...
В Раде -- те же , шо и в Думе и в Рейхстаге! ...про Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, я вообще молчу -- бо был незаконен...
Берём с коммунистов пример? *)
Присоединяюсь мысленно .
Самое интересное, что эта картина повторяется из года в год!
И ни Верховная Рада, ни прокуратура, никогда ничего даже не собираются предпринять!
І знову після виборів
Что делать??
Сладенькие, а ну расскажите как богатые за комуналку платят...
Николай Борцов («Единой России») зарабатывает 1 млрд в год,
Григорий Аникеев («Единой России») этот грабитель на 0,7 млрда,
Леонид Симановский («Единой России») грабит по полной до 0,9 млрд в год,
Антон Жарков («Единой России») этот слабак тянет с ватников около 0,3 млрд в год,
Главный болтун Дуры РФ некий Вячеслава Володина в году потянул 62,1 млн,
Ловкий латифундист госдуры Батор Адучиев - член комитета Думы по аграрным вопросам, задекларировал 19 земельных участков, предназначенных для ведения сельхозпроизводства, общей площадью 7,11 млн кв. м.
Депутат коммунист Владимир Блоцкий: лично владеет четырьмя жилыми домами, один из которых - в Великобритании (312 кв. м).
И таких депутататов в Рашке тысячи и тысячи. Эта клаока погрязла в полной коррупции.
2014 р. на позачергових виборах до Верховної Ради вдруге обрали народним депутатом України VIII скликання, по виборчому округу № 160 (Сумська область).
Вы куда смотрели, когда за свою скотину голосовали?
В США проживає 325,7 мільйона, 100 сенаторів (2017) (в україні 450 депутатів на 32 млн чол)
Сенатор США - член Сената США, представляющий один из штатов. Сенат состоит из 100 сенаторов (по два от каждого штата). в 1913 г. не была принята 17-я поправка к Конституции США, которая позволила избирать сенаторов прямым голосованием жителей штата.
Лицо, претендующее на пост сенатора, должно быть не моложе 30 лет, быть гражданином США не менее 9 лет и, на момент избрания, являться жителем штата, от которого избирается.
Зарплата сенатора США на составляла $165 тыс. в год.
зарплата учителя в США, максимальный ее размер может достигать 150 000 долларов. Что касается других профессий, то их сумма существенно меньше. Для сравнения, при аналогичном графике работы, средняя заработная плата полицейского, менеджера, пожарного, инженера составляет примерно 40 000 долларов.
Розрив в 3 рази, між зп сенатора і середньою зп більшості працівників
Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области, член фракции КПРФ Владимир Блоцкий вошел в топ-50 рейтинга доходов российских госслужащих. Соответствующие данные опубликованы на сайте журнала Forbes.
Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 млрд рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 млн рублей.
Согласно представленным материалам, член фракции КПРФ Владимир Блоцкий занял 48 строчку рейтинга. Суммарный доход его семьи по итогам 2016 года составил 263 млн рублей. По данным рейтинга, в собственности коммуниста находится 22 объекта недвижимости.
Для составления рейтинга Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, администрации и выборные органы власти административных центров субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды).
И это нищий депутат!
эти же оставили себе и совковую модель привилегий и пользование бюджетом, как собственным кошельком
Больше всего иностранной недвижимости у членов «Единой России». В Испании у Константина Затулина квартира, у Андрея Чернышева жилое помещение, три квартиры у Аркадия Пономарева. У Сергея Вострецова задекларирована квартира в Болгарии, у Сергея Сопчука - квартира, два гаража и кладовка в Чехии.
Де платять найбільше Найвищі зарплати українці отримують в авіаційній сфері. За даними Украстату, працівникам галузі в середньому платять більше 31 тисячі гривень у місяць. Перспективна і добре оплачувана в Україні також галузь програмування. ІТ-працівники, що працюють на вітчизняні компанії, отримують майже стільки ж - в середньому 30 тисяч гривень. А, якщо розробники працюють на закордонних працедавців, зарплати стають на порядок вищими і вимірюються у доларах США.
і там же
Аутсайдери ринку праці
Працівники освітньої галузі (директор школи 15000) та сфери охорони здоров'я залишаються серед найменш оплачуваних спеціалістів, не дивлячись на високу завантаженість і брак кадрів, який з огляду на розмір зарплат, дивним якраз і не виглядає. Держстат назвав володарів найнижчих зарплат. Це медсестри, лікарі, вчителі та вихователі у дитсадках.
Нужно платить сказочньіе тарифьі растаможки акцьізьі налоги
А вьі платите лохи, а то путин нападє.