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 Владельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп Владимир Шкварилюк из "Народного Фронта" "нуждается в помощи".

Об этом заявляет журналист BIHUS.info Александр Курбатов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ему надо помочь переехать в его же квартиру за 6,5 миллионов. Именно за столько сегодня продают подобную квартиру на 200 квадратов в ЖК "Андерсен". Шкварилюк уже 2,5 года не может завершить ремонт в квартире и поэтому получает ежемесячно по 20 тысяч гривен компенсации за аренду жилья. К черту пенсионеров, которые получают копейки и не могут заплатить за коммунальные услуги - Шкварилюку деньги больше нужны", - констатирует расследователь.

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К своему посту он прилагает скриншот объявления о продаже подобной квартиры.

Владельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов 01
Владельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов 02
Фото: facebook.com/kurbatov.aldr

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"Поймите, он же еще и две новые тачки на 3 "лимона" докупил в прошлом году - не до ремонта. Не, ну конечно, у Шкварилюка собственная строительная компания, которая за последние три года его депутатства заработала на тендерах 50 миллионов гривен", - отмечает Курбатов, прилагая скриншот данных о выигранных тендерах.

Владельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов 03
Фото: facebook.com/kurbatov.aldr

"А вот доделать ремонт Шкварилюк не может, как и его друг Игорь Молоток, у которого и в Киеве квартира, и за городом большое имение. Надо помочь хорошим ребятам из Верховной Рады - крутые же квартиры и имущество у них пропадают. Максимальный репост, в общем", - пишет журналист.

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Владельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов 04
Владельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов 05
Фото: facebook.com/kurbatov.aldr

Владельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов 06

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Источник: https://censor.net.ua/n3096240
 
   
 Топ комментарии
 
Вот куда идут наши с вами налоги. А Порося опять будет визжать, что надо еще что-то повысить чтобы бюджет наполнять. .
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Ось декларація, щось таки нагадує декларацію ЮВТ...

Гаврилюк Михайло Віталійович
Нардеп признался "Стране", что у него сложная ситуация с заемом в банке
Казак Гаврилюк внес в свежую декларацию жену и дочь, но кредит так и не погасил
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Но, такое везде -- люди-падлы!
Щас же, наша Доярка с Поста уходит -- но не сразу... -- а сразу свара почалась... -- уже -- соратники, сотрудники и наследники компромат роют друг на дружку -- не пером, а экскавтором! *) ...
В Раде -- те же , шо и в Думе и в Рейхстаге! ...про Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, я вообще молчу -- бо был незаконен...
Берём с коммунистов пример? *)
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чего это доярка? хорошая тетка - Меркель. Поміркована. Дело для Германии делала. А вот кто вместо нее придет- одному Богу известно.
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что и требовалось доказать. властьимущим можно все. а населению - дырку от бублика вместо субсидий.
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на одно рыло 20 000 грн это 15 чел. минимальные пенсии
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якї милї риляки!а революція була саме гїдности??????????згадую словеси комуняцької пьєсєнкї:нам всєгьда па-харошьєму малаааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Так было , есть и будет ,пока народ верит ,что кто-то из них лучше Денег много не бывает ,чем больше есть ,тем больше хочется менять шило намыло и тд Только кардинальная смена системы, может быть ,даст результат
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А хто вибирає цих депутатів ? МИ . М и вибираємо бівших зеків (рабінович, тимошенко, ляшко і інш.) -- надієтесь що вони змінились? Ми вираємо піарщиків типу тимошенко ,ляшко і інш. Ми вибираємо найбрехливіших ---в 3кварталі такими були--рабинович, тимошенко, бойко. Ми ви бираємо за гречку, гроші і віримо їхнім красивим обіцянкам і нехочемо бачити за рахунок чого ці подачки і як він збагатів. Ми вибираємо сепарів, ворогів України--які подають нашу батьківщину. Ми вибираємо тих, хто в свої регіонах розкрадає землі.заводи. То чого ми себе не винимо?
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Какта подозрительно о гаранте умолчали мабудь случайна)))
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Нет.... эти жирные ряхи сами не уйдут!....
Самое интересное, что эта картина повторяется из года в год!
И ни Верховная Рада, ни прокуратура, никогда ничего даже не собираются предпринять!
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Вообще то они и есть Верховная рада. Куда они должны уйти, их выбрал народ, а не Порошенко.
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Пропоную обміняти Блок Петра Порошенко на наших військовополонених.
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Таке "диво" з виборчими бюлетенями кожен раз
Власники елітного житла в Києві й області нардепи Шкварилюк і Молоток щомісяця отримують 20 тисяч гривень кожен на оренду квартир, - журналіст Курбатов - Цензор.НЕТ 2926
І знову після виборів
Власники елітного житла в Києві й області нардепи Шкварилюк і Молоток щомісяця отримують 20 тисяч гривень кожен на оренду квартир, - журналіст Курбатов - Цензор.НЕТ 5739
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для нардепов надо построить общежитие - 40 кв.метров на человека - жить можно...
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ні, звичайно... нардепів треба поважати і 40 кв.м. цілком достатньо, але треба,щоб сувора комендант давала копняка під сраку після закінчення каденції))
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Да что-то плохо загружаются!..
Что делать??
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Якщо, для нардепів створити умови проживання і оплати як для сезонних працівників, а за прогули засідань, відпрацювання на благоустрій Києва, то побачимо тільки тих, кому дійсно не байдуже стан в Україні.
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Взять бы молоток да вшкварить каждому промеж глаз. Жалкие ничтожества. За копейку в церкви перднут.
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Херасе "субсидия" у слуг народа Власники елітного житла в Києві й області нардепи Шкварилюк і Молоток щомісяця отримують 20 тисяч гривень кожен на оренду квартир, - журналіст Курбатов - Цензор.НЕТ 8558
Сладенькие, а ну расскажите как богатые за комуналку платят...
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Дешевый компромат. Беднота, всего лишь жалкие владельцы строительных компаний. В мире бизнеса строители идут за нищеков. Другое дела параша и ее дума, там милиардеры грабители по полной,
Николай Борцов («Единой России») зарабатывает 1 млрд в год,
Григорий Аникеев («Единой России») этот грабитель на 0,7 млрда,
Леонид Симановский («Единой России») грабит по полной до 0,9 млрд в год,
Антон Жарков («Единой России») этот слабак тянет с ватников около 0,3 млрд в год,
Главный болтун Дуры РФ некий Вячеслава Володина в году потянул 62,1 млн,
Ловкий латифундист госдуры Батор Адучиев - член комитета Думы по аграрным вопросам, задекларировал 19 земельных участков, предназначенных для ведения сельхозпроизводства, общей площадью 7,11 млн кв. м.
Депутат коммунист Владимир Блоцкий: лично владеет четырьмя жилыми домами, один из которых - в Великобритании (312 кв. м).
И таких депутататов в Рашке тысячи и тысячи. Эта клаока погрязла в полной коррупции.


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Что тут можно сказать эй вы, скоты тупые, я обращаюсь к тем, которые в
2014 р. на позачергових виборах до Верховної Ради вдруге обрали народним депутатом України VIII скликання, по виборчому округу № 160 (Сумська область).
Вы куда смотрели, когда за свою скотину голосовали?
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антиукраїнське кацапське тупориле бидло й обирало!
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Что грёбанное объединение бпп что антинародный фронт в большинстве своем лицемеры и воры и что хреново настоящая украинская демократическая оппозиция никак не может объединится до сих пор и что совсем хреново при таких раскладах придется выбирать хренового президента (Порошенко ) и совсем хренового ( типа Бойко ) .По всем раскладам это и хочет гарант .
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Рядом сообщение пресс-центра ООС - "Два бойца погибли и двое ранены в результате подрыва на установленной террористами мине на Светлодарском направлении". И это одна Украина - одни погибают за нее, вторые - добивают.
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эти клоуны из чьей шайки будут? из кулявлобной или соевой?
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какие мышыбратья? мышыбратья это рыгающе анальная банда недобитых легитимных пенькобежцев.
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Сенатор США
В США проживає 325,7 мільйона, 100 сенаторів (2017) (в україні 450 депутатів на 32 млн чол)

Сенатор США - член Сената США, представляющий один из штатов. Сенат состоит из 100 сенаторов (по два от каждого штата). в 1913 г. не была принята 17-я поправка к Конституции США, которая позволила избирать сенаторов прямым голосованием жителей штата.
Лицо, претендующее на пост сенатора, должно быть не моложе 30 лет, быть гражданином США не менее 9 лет и, на момент избрания, являться жителем штата, от которого избирается.
Зарплата сенатора США на составляла $165 тыс. в год.



зарплата учителя в США, максимальный ее размер может достигать 150 000 долларов. Что касается других профессий, то их сумма существенно меньше. Для сравнения, при аналогичном графике работы, средняя заработная плата полицейского, менеджера, пожарного, инженера составляет примерно 40 000 долларов.

Розрив в 3 рази, між зп сенатора і середньою зп більшості працівників

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Ком­му­нист Вла­ди­мир Блоц­кий во­шел в чис­ло са­мых бо­га­тых де­пу­та­тов России

Депутат Государственной Думы РФ от Нижегородской области, член фракции КПРФ Владимир Блоцкий вошел в топ-50 рейтинга доходов российских госслужащих. Соответствующие данные опубликованы на сайте журнала Forbes.

Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 млрд рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 млн рублей.
Согласно представленным материалам, член фракции КПРФ Владимир Блоцкий занял 48 строчку рейтинга. Суммарный доход его семьи по итогам 2016 года составил 263 млн рублей. По данным рейтинга, в собственности коммуниста находится 22 объекта недвижимости.

Для составления рейтинга Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, администрации и выборные органы власти административных центров субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды).
И это нищий депутат!
Власники елітного житла в Києві й області нардепи Шкварилюк і Молоток щомісяця отримують 20 тисяч гривень кожен на оренду квартир, - журналіст Курбатов - Цензор.НЕТ 5933

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в совке у слуг народа были привилегии: элитные санатории, больнички, служебные автомобили, служебные дачи и квартиры, пайки с красной и черной икрой и закрытые для простых смертных магазины.... и только у ооочень ограниченный круг на большой сесесер мог распоряжаться деньгами партии (народа)....
эти же оставили себе и совковую модель привилегий и пользование бюджетом, как собственным кошельком Власники елітного житла в Києві й області нардепи Шкварилюк і Молоток щомісяця отримують 20 тисяч гривень кожен на оренду квартир, - журналіст Курбатов - Цензор.НЕТ 7471
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Вроде всё ясно и понятно вот Рыло а вот второе там и третье и тд, каждый знает кто откуда кому завязано по рукам ногам . Куй кого кто закроет пока сам не споткнётся тогда свои и сожрут, толку не будет и эта куйня под защитой закона.
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Коррумпированная Россия!!!

Больше всего иностранной недвижимости у членов «Единой России». В Испании у Константина Затулина квартира, у Андрея Чернышева жилое помещение, три квартиры у Аркадия Пономарева. У Сергея Вострецова задекларирована квартира в Болгарии, у Сергея Сопчука - квартира, два гаража и кладовка в Чехии.
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Ну что, теперь до особо упоролтых дойдет наконец зачем нужен рост цен и кредиты МВФ?
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Народный фронт Яценюка реально корупционные казлы и ублюдки .Запомните фамилии этих казлов
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На федеральному рівні, у статті II Конституції США у розділі 4 зазначено, що «президент, віце-президент та всі державні службовці Сполучених Штатів Америки, повинні бути відсторонені від посади в порядку імпічменту, і засудженні за зраду, хабарництво або інші серйозні злочини і проступки». Палата Представників має виключне право імпічменту, у той час як Сенат США володіє виключним правом розслідування у порядку імпічменту. Зняття з посади за результатами процедури імпічменту здійснюється автоматично на підставі визнання вини в Сенаті...
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Если эти люди задекларировали имущество то они не являются коррупционерами. А 20000 грн. в месяц сейчас получает любой хороший главный специалист в Украине.
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так отримують
Де платять найбільше Найвищі зарплати українці отримують в авіаційній сфері. За даними Украстату, працівникам галузі в середньому платять більше 31 тисячі гривень у місяць. Перспективна і добре оплачувана в Україні також галузь програмування. ІТ-працівники, що працюють на вітчизняні компанії, отримують майже стільки ж - в середньому 30 тисяч гривень. А, якщо розробники працюють на закордонних працедавців, зарплати стають на порядок вищими і вимірюються у доларах США.
і там же
Аутсайдери ринку праці
Працівники освітньої галузі (директор школи 15000) та сфери охорони здоров'я залишаються серед найменш оплачуваних спеціалістів, не дивлячись на високу завантаженість і брак кадрів, який з огляду на розмір зарплат, дивним якраз і не виглядає. Держстат назвав володарів найнижчих зарплат. Це медсестри, лікарі, вчителі та вихователі у дитсадках.
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А потом ети свиньи будут ньіть что в бюджете денег нет на пенсии и зарплатьі учителям.
Нужно платить сказочньіе тарифьі растаможки акцьізьі налоги
А вьі платите лохи, а то путин нападє.
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Эти ублюдки никогда не нажрутся. Один выход, народ должен брать управление в свои руки, вилы, кувалды и громить все ихние " хатынки.
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Если эти депутаты владельцы строительных компаний то они могут жить в домах коттеджного типа, которых хватает в Украине. Заработок в 20000 грн. для нормального специалиста. Так что это дешевый вброс компромата для ватников. И все.
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Вот мне интересно, а нельзя привлечь за мошенничество? Это ведь реально мошеннические действия, которые привели к большому (более 200 000 грн.) ущербу государству.
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Тільки так, адже вони законодавча влада і тільки вони можуть прийняти відповідне закоодавство і проконтролювати його виконання!

Власники елітного житла в Києві й області нардепи Шкварилюк і Молоток щомісяця отримують 20 тисяч гривень кожен на оренду квартир, - журналіст Курбатов - Цензор.НЕТ 7628
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВладельцы элитного жилья в Киеве и области нардепы Шкварилюк и Молоток ежемесячно получают по 20 тысяч гривен на аренду квартир, - журналист Курбатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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