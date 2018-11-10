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Все про:кладбище (157) Львов (3334) Польша (4582) фанаты (389)

 Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР. ФОТО

Польские футбольные фанаты с файерами и транспарантами на кладбище орлят во Львове отметили 100-летие борьбы поляков против Западноукраинской народной республики. Акция прошла 4 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Польские ультрас жгли фаеры возле мемориала орлят во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР 01

"Организация "Великая Силезия" для Орлят Львовских и кресовяков по случаю 100-летия героической обороны Львова посетили кладбище львовских орлят и как футбольные болельщики отдали честь выдающимся польским героям, о которых проукраинское польское государство забыла", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

На фото видно, что около 10 мужчин на кладбище орлят развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет - это лозунг польскую отвагу прославляет. Силезия отдает дань Львову, духовному городу Вроцлава ". При этом фанаты зажгли более десяти файеров.

Польские ультрас жгли фаеры возле мемориала орлят во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР 02

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Директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай подтвердил эту информацию, добавив, что акция длилась не более 5 минут.

"Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по двое-трое через заднюе ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. Это продолжалось от 3 до 5 минут. В полицию мы не обращались, так как они сразу ушли и не совершали антиукраинских провокаций", - сказал Нагай.

Фанаты также написали, что посетили площадь Рынок, где их "восторг Львовом испортили официальные украинские торжества" по празднованию столетия ЗУНР.

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Добавим, что "мемориал орлят" на Лычаковском кладбище во Львове - это мемориал польских военных, погибших осенью 1918 года в боях с подразделениями ЗУНР, а также в боях против большевиков в 1920 году. После того, как в 1920 году Львов заняли советские войска, мемориал был частично уничтожен. Его начали восстанавливать только в 1980-90 годах по инициативе польского предпринимателя Юзефа Бороського. Современный мемориал открыли в 2005 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096238
 
 
 Топ комментарии
 
А ты спробуй на украинских могилах сделать это в Польше и тогда узнаешь, есть там что-то криминальное
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Пока русский человек будет во главе мида , так и будет униженнее Украины
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"Организация "Великая Силезия" Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР - Цензор.НЕТ 425

уже c 1146 году Силезия входит в состав Священной Римской империи во главе с императором Фридрихом I Барбаросса Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР - Цензор.НЕТ 425


Ну дуже чимала Силезія Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР - Цензор.НЕТ 425
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Нема на них Х**лостана. Повезло їм, що Польща далеченько від москви.
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Чому ж немає. 03.04.1940 - почалися розстріли польських офіцерів із радянських таборів.
під смоленськом знищили майже весь уряд. але гонору перднуть на підарашку явно бракує...
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Пока русский человек будет во главе мида , так и будет униженнее Украины
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Нічого страшного, злочинного чи навіть провокаційного в тій акції не було.
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А ты спробуй на украинских могилах сделать это в Польше и тогда узнаешь, есть там что-то криминальное
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не зверьайье уваги на його коменти - це не поляк а звичайна гнида-запроданець
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Та ми знаємо того "мішку". Гастер на режимі "полегшеної праці". Щодо України він вже є абортивною тканиною, а щодо Польщі - ліміта.
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Будь-який нацюк типу тебе, в будь-якій демократичній країні є перманентним викиднем. Його відкидає саме суспільство. Бо розумне і демократичне суспільство використовує славні або складні моменти історії лише для одного: для встновлення істин і поліпшення відносин з демократичними сусідами. Це саме те, від чого рвуться пукани нацюків, і твій теж. І ви чудово знаєте, чому.
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Пише гастарбайтер із країни відвертих нацюків(які офіційно проти мусульман та біженців),та країни,люди якої обрали до влади тих же самих нацюків)
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Міііішка,
ти ще не проблювався совком, але лізеш "кувшинньім рьілом" до "демократичних рядів". Приблизно як перші євреї 3-ї хвилі еміграції (80-ті роки, Брайтон Біч): "в союзе нас назьівали ***овскими мордами, а тут - руззгими свиньями". Ось ти приречений саме на такий статус. Статус чужого для всіх. Мені грузини та турки є ментально ближчими ніж отаке слов'яномовне створіннячко як ти. Постав собі кетайський айпі, там прапорець "більш червоний" ніж твій.
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Бо розумне і демократичне суспільство використовує славні або складні моменти історії лише для одного: для встновлення істин і поліпшення відносин з демократичними сусідами.



Розумний ти наш! Тебе вже вкотре просять пояснити:
Що було б, якби українські ультраас, саме таким -- демократичним чином, спробували б втановити істину і поліпшати відносині на теренах Польщі ?
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Нічого страшного, злочинного чи навіть провокаційного в тій акції не було.

Не знаю как страшного или преступного,а провокационного ничего в той акции не будет.
Поэтому надо попробовать и посмотреть что польская полиция будет делать и учиться у демоуратических стран как надо на что реагировать.

Гы.

А если серьезно,то жевание соплей не доведет до добра.
Надо принимать такие же законы как в Польше и вязать этих гастролеров.
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То вони нацюки, чи демократи? Може визначишся нарешті?
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ЗАВТРА ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛЬЩА СВЯТКУЄ 100-ЛІТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ВОНА ПРИЙШЛА ДО ЦЬОГО СВЯТА ДОСТОЙНО! ВАРТО ПОБАЖАТИ СУСІДНІЙ КРАЇНІ ПРОЦВІТАННЯ, І БРАТИ З НЕЇ ПРИКЛАД.
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і таке бидло, як ти, буде аплодувати гаслам "смерть українцям"
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Во Львове произошла обыкновенная провокация раша гебни.
Относительно же военных захоронения украинских вояков УНР, то они ухожены и во время визитов официальных лиц возлагают венки.
Так что не надо нам вражды с братским польским народом
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Це той хто тут більше фсіх фиркає на українських радикалів . Зве всіх без винятку "нацюками" а особлио його рве від В'ятровича... До речі, будь які польські "антибандерівскі" закидони , він жваво вітатє! Бо "так їм і треба"....
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Нет никаких антибиндеровских закидонов.
Это антиукраинские закидоны,потому что Бандера с точки зрения Польши сепаратист,а с точки зрения Украины Польша аккупант ЗУНР (автономии УНР).
И какие могут быть общие точки соприкосновения с этими нацюками если мы хотим жить,а они хотят что бы мы умерли...
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Мішка, скажи "нацюки", дам баночку меду!
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Круто лижеш полякам микросхемщик)Скільки би гівна було,якби ось все це було навпаки=)
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Русня потирает свои кровавые лапы от этого ворошения костей
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Требую акцию "Ватерлоо: можем повторить!" Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР - Цензор.НЕТ 9216
Это сарказм, если что. Намекаю на то, что если вспомнить все срачи европейской истории - Евросоюз можно распускать к такой-то матери, и начинать заматывать границы в колючую проволоку.
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...В Ровно суд завершил рассмотрение дела об одном из случаев «мусорной люстрации». Пострадавшим выступал бывший депутат и глава Федерации профсоюзов Ровенской области Николай Шершун.В декабре 2015 года недовольные работой Шершуна горожане сначала нецензурно оскорбляли Шершуна, затем поставили на колени и в итоге забросили чиновника в мусорный бак. Решением суда все четверо обвиняемых оправданы. Подсудимые заявили, что в акции участия не принимали - просто гуляли рядом с облсоветом. Участники процесса не смогли опознать в обвиняемых тех, кто публично унижал Шершуна, тем более, что все «люстраторы» скрывали лица под балаклавами.Как сообщают «Українські новини», среди четверых подсудимых один был несовершеннолетним, еще один - пенсионером-инвалидом. Учитывая, что доказать вину подсудимых не удалось, все они были оправданы. В возмещении морального ущерба депутату отказано.Напомним, в Ровно «мусорная люстрация» Шершуна состоялась 8 декабря 2015 года. У входа в здание облсовета на чиновника напали, пинали ногами, затем поместили в мусорный бак. Шершун требовал взыскать с обвиняемых 100 тыс. гривен за моральный ущерб...
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чуть не единственное оправдание
вот печерский суд бы точно посадил
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Как только начинаются какие то "антипольские" акции в Украине или "антиукраинские" в Польше то выигрывает хуйло.
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Разжигали не файеры, а национализм. Тем более в гостях и вместо футбола. Надо было спокойно переписать и навсегда лишить возможности смотреть футбол в Украине
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ну і де наша поліція сбу прикордонна служба ...дати по 15 діб арешту ...оштрафувати по 1000є кожного "петушонка" ...виписати депортацію років на п"ять а сбу прослідкувати щоб цей "петушатник" не засилав своїх "петухов" в Україну ...слабо ?
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Кацапомордые нагнетают. Хотят нас окружить русськоязычными. Но Полякам пора понять, что мы были и будем форпостом между Азией и Европой всегда.
Как до Богдана (про которого Шевченко писал). Когда была сильнейшая держава в Европе Речь Посполитая от моря Балтийского до моря Черного, куда входили Украина,Польща, Литва, Белорусь.
Но только там не было ханства Маасковского.
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Это ответ поляков на то , что Украина не признала убийство украинцев в 1918 году геноцидом . Вот и соберайте урожай
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Украина и Польша - две европеские страны, которые больше других пострадали от Сталина и Гитлера. Их примирение было бы велим деянием ХХI века . Пока таких великих муже, взявшився за великое дело, ничья сторона не рождала. Перед российской агрессией можно было бы забыть, хотя бы временно, многое. Крутые, где вы?
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Проблема в том , что поляки те же самые имперцы что и росиянцы . Полякам не хочется примереня потому что поляки считают убийство украинцев в 1918 году это было дело благородное. Вот этом и есть проблемы
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завтра в Варшаві відбудеться марш польських нациків.... там точно будуть антиукраїнські гасла....Минулого року подібний варшавський марш в ЄС назвали "маршем нацистів"
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що твориться....поляки у Львові угорців закартатті хасиди в Умані кацапи на донбасі ...прохідний двір ..роблять все і всі шо кому заманеться...
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Що Олю, гвалт у Ольгіно ?
Ох і гвалтують , ох гвалтують... Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР - Цензор.НЕТ 4087
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Не понимаю такого. Уж как били фрицы наших, а потом наши фрицев, но в результате наступило примирение и понимание через какие ужасы прошли. Никто в Европе не нагнетает. А ипанутым польским и украинским - не знаю как их назвать, в общем, радикалам-маргиналам нет покоя!
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Тут польские националисты показали свое лицо - пришли, нахулиганили, ушли...Убрать эти памятники, чтобы их не провоцировать..
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Ты сначала Ватутина в Киеве убери. Что скрепа не позволяет
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.. тебя - это, как вижу радует, что Ватутин стоит..
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Мне смешны дергання "лівого" на гиляці Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР - Цензор.НЕТ 1733
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побольше юмора дэбильного...и смайликов...
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Куди влада дивиться, влада зайнята - вона ловить патріотів.
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...а это в Минске -- час тому назад -- в местах общественного скопления, после Всестранного выходного на Победу Социалистической Революции -- вход 2 еврика... !
Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР - Цензор.НЕТ 3891

Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР - Цензор.НЕТ 2710

В избе гуляють партизаны... *)
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освоил пропагандист методу ФСБ Гнилая селёдка-на одну перепечатку проукраинскую
девять перепечаток сайтов ДНР и РФ Последний рубеж (posledniyrubezh.org), joyreactor.cc, stuki-druki.com, секретные маргиналы и другие. На сайте ДНР posledniyrubezh.org изображен красивый орден с надписью НКВД. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы будут безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс . Пример: картинка 03.04.2018 08:24, сайт posledniyrubezh.org.
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Да чего уж мелочиться. Даёшь треш и угар - всего 6 дней тем более осталось!
16 ноября, Саксония-Анхальт, близ Лейпцига. Шведские ультрас жгут фаеры, отмечая 386-летие битвы при Лютцене, скандируя "Валленштайн - мудак!" Оскорблённые немецкие ультрас, ответно скандируя "Густав Адольф - шайзе!" и "Отомстим за Паппенгейма!", устраивают потасовку со шведами. Начинается международный шкандаль.
Тем временем французы вспомнили Нормандскую войну 1152-1154, итальянцы тоже почухали репу и решили припомнить разрушение Римской империи северным варварам, а в Греции началась кровопролитнейшая война афинских и спартанских ультрас...
К середине 2019 года Евросоюз распался нахрен и скатился в тотальную дистопию, анархию и хаос
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До речі - сторіччя ЗУНР , в Україні , так толком і не відмічали ... чому ?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПольские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР. ФОТО
 
 
 
 
 
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