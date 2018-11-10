 Польские ультрас жгли фаеры возле "мемориала орлят" во Львове, отмечая 100-летие боев против ЗУНР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
"Организация "Великая Силезия" для Орлят Львовских и кресовяков по случаю 100-летия героической обороны Львова посетили кладбище львовских орлят и как футбольные болельщики отдали честь выдающимся польским героям, о которых проукраинское польское государство забыла", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook.
На фото видно, что около 10 мужчин на кладбище орлят развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет - это лозунг польскую отвагу прославляет. Силезия отдает дань Львову, духовному городу Вроцлава ". При этом фанаты зажгли более десяти файеров.
Директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай подтвердил эту информацию, добавив, что акция длилась не более 5 минут.
"Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по двое-трое через заднюе ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. Это продолжалось от 3 до 5 минут. В полицию мы не обращались, так как они сразу ушли и не совершали антиукраинских провокаций", - сказал Нагай.
Фанаты также написали, что посетили площадь Рынок, где их "восторг Львовом испортили официальные украинские торжества" по празднованию столетия ЗУНР.
Добавим, что "мемориал орлят" на Лычаковском кладбище во Львове - это мемориал польских военных, погибших осенью 1918 года в боях с подразделениями ЗУНР, а также в боях против большевиков в 1920 году. После того, как в 1920 году Львов заняли советские войска, мемориал был частично уничтожен. Его начали восстанавливать только в 1980-90 годах по инициативе польского предпринимателя Юзефа Бороського. Современный мемориал открыли в 2005 году.
уже c 1146 году Силезия входит в состав Священной Римской империи во главе с императором Фридрихом I Барбаросса
Ну дуже чимала Силезія
під смоленськом знищили майже весь уряд. але гонору перднуть на підарашку явно бракує...
ти ще не проблювався совком, але лізеш "кувшинньім рьілом" до "демократичних рядів". Приблизно як перші євреї 3-ї хвилі еміграції (80-ті роки, Брайтон Біч): "в союзе нас назьівали ***овскими мордами, а тут - руззгими свиньями". Ось ти приречений саме на такий статус. Статус чужого для всіх. Мені грузини та турки є ментально ближчими ніж отаке слов'яномовне створіннячко як ти. Постав собі кетайський айпі, там прапорець "більш червоний" ніж твій.
Розумний ти наш! Тебе вже вкотре просять пояснити:
Що було б, якби українські ультраас, саме таким -- демократичним чином, спробували б втановити істину і поліпшати відносині на теренах Польщі ?
Не знаю как страшного или преступного,а провокационного ничего в той акции не будет.
Поэтому надо попробовать и посмотреть что польская полиция будет делать и учиться у демоуратических стран как надо на что реагировать.
Гы.
А если серьезно,то жевание соплей не доведет до добра.
Надо принимать такие же законы как в Польше и вязать этих гастролеров.
Относительно же военных захоронения украинских вояков УНР, то они ухожены и во время визитов официальных лиц возлагают венки.
Так что не надо нам вражды с братским польским народом
Это антиукраинские закидоны,потому что Бандера с точки зрения Польши сепаратист,а с точки зрения Украины Польша аккупант ЗУНР (автономии УНР).
И какие могут быть общие точки соприкосновения с этими нацюками если мы хотим жить,а они хотят что бы мы умерли...
Это сарказм, если что. Намекаю на то, что если вспомнить все срачи европейской истории - Евросоюз можно распускать к такой-то матери, и начинать заматывать границы в колючую проволоку.
так ведь...?
вот печерский суд бы точно посадил
Как до Богдана (про которого Шевченко писал). Когда была сильнейшая держава в Европе Речь Посполитая от моря Балтийского до моря Черного, куда входили Украина,Польща, Литва, Белорусь.
Но только там не было ханства Маасковского.
Ох і гвалтують , ох гвалтують...
В избе гуляють партизаны... *)
девять перепечаток сайтов ДНР и РФ Последний рубеж (posledniyrubezh.org), joyreactor.cc, stuki-druki.com, секретные маргиналы и другие. На сайте ДНР posledniyrubezh.org изображен красивый орден с надписью НКВД. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы будут безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс . Пример: картинка 03.04.2018 08:24, сайт posledniyrubezh.org.
16 ноября, Саксония-Анхальт, близ Лейпцига. Шведские ультрас жгут фаеры, отмечая 386-летие битвы при Лютцене, скандируя "Валленштайн - мудак!" Оскорблённые немецкие ультрас, ответно скандируя "Густав Адольф - шайзе!" и "Отомстим за Паппенгейма!", устраивают потасовку со шведами. Начинается международный шкандаль.
Тем временем французы вспомнили Нормандскую войну 1152-1154, итальянцы тоже почухали репу и решили припомнить разрушение Римской империи северным варварам, а в Греции началась кровопролитнейшая война афинских и спартанских ультрас...
К середине 2019 года Евросоюз распался нахрен и скатился в тотальную дистопию, анархию и хаос