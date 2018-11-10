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 Два бойца погибли и двое ранены в результате подрыва на установленной террористами мине на Светлодарском направлении, - пресс-центр ООС

С начала суток 10 ноября российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука. В районе Новотошковского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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Сообщается, что двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения "в ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленный оккупантами".

В остальном, отчитываются в штабе, подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции, принимают адекватные меры во всех случаях открытия огня противником. На других направлениях потерь личного состава ОС не допущено.

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Два бойца погибли и двое ранены в результате подрыва на установленной террористами мине на Светлодарском направлении, - пресс-центр ООС 01

Напомним, за минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, погибли двое украинских военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3096237
 
 
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Вічна пам'ять померлим. Царство Небесне
Одужання пораненим..
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Будь проклята война и те, кто ее начал...
Царствие небесное погибшим, выздоровления и сил раненым.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва бойца погибли и двое ранены в результате подрыва на установленной террористами мине на Светлодарском направлении, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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