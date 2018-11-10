 Два бойца погибли и двое ранены в результате подрыва на установленной террористами мине на Светлодарском направлении, - пресс-центр ООС

"Противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука. В районе Новотошковского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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Сообщается, что двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое - получили ранения "в ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленный оккупантами".

В остальном, отчитываются в штабе, подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции, принимают адекватные меры во всех случаях открытия огня противником. На других направлениях потерь личного состава ОС не допущено.

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Напомним, за минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, погибли двое украинских военнослужащих.