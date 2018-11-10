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 В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ривненщине погибли 3 человека, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 10 ноября на трассе "Киев-Чоп", в Ривненской области вблизи села Пустоиванное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ривненщине погибли 3 человека, - Нацполиция 01

По предварительной информации водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли.

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ривненщине погибли 3 человека, - Нацполиция 02

Смотрите: Смертельное ДТП на Полтавщине: в результате лобового столкновения 1 человек погиб, 4 травмированы. ФОТОрепортаж

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ривненщине погибли 3 человека, - Нацполиция 03

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оператвиная группа, а также спасатели.

Смотрите также: Под колесами микроавтобуса в Ривном погибла 16-летняя девушка, ее одноклассника госпитализировали, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3096234
 
 
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В Бундесе -- каждые 9 секунд авария... ...каждые 12 -- с пострадавшими... ...каждые 18 -- с жертвами.
По сравненью с 1979 годом -- все показатели снизились от 70, до 90 %.
...в Украине за год гибнет в ДТП больше народу, чем во всей Европе! ...в параше ещё больше... -- а машин там в разы меньше.
О такая арифметика про дороги, железо и людей...
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Сколько погибло в авариях людей в Европе за 2017 год?
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Это экзаменационный вопрос? -- или просто интересуетесь, Алла? *)
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Как-то у меня вызвало сомнение утверждение, что в Украине за год гибнет людей больше, чем во всей Европе.
За 2017 год в Украине погибло 3,5 тысячи людей.
https://www.unian.net/society/2375328-za-god-v-ukraine-stalo-na-chetvert-bolshe-pyanyih-voditeley-natspolitsiya-infografika.html

А в Европе?
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75 человек умирают на дорогах Европы каждый день
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В Украине получается около 10.
Была такая статья на BBC о статистике аварийности на дорогах.
В Украине далеко не самая худшая ситуация. Даже по сравнению с некоторыми странами Европы.

Действительно ли смертность на дорогах в Украине - самая высокая в мире.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44928211



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Да -- тут я лоханулся! -- Бундес ко все й Европе и к Украине приравнял... -- энтшульдигум просим...*)
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Я верю, что Вы это сделали без злого умысла.
Но лишней "зрады" нам не надо.)
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типа как в фильме с Ришаром Игрушка, "публику интересуют только французские трупы"
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Видимо водій бусік був втомлений, або перевтомлений... Шкода людей...
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По предварительной информации водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Ну не просто типичный, а строго типичный сценарий зеленожопого убийства с выездом на встречку.. Ну и какой же вариант выхода??? Реально ставить разделительную полосу в виде бетонных разделителей, внешне напоминают разрез железнодорожной рельсы длина его небольшая метр -полтора. Зато провильнуть через него на скорости будет тяжело, при правильной расстановке.. Можно пластиковый короб(литье недорогое) залитый бетонной смесью. Очень удачно смотрел недавно - островки безопасности (кафе возле дороги) Забили профильную трубу и залили ее бетоном и так вдоль остановки. Теперь спокойно можно пить кофе и смотреть на дорогу.
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Печальные и горькие сводки - что с войны, что с дорог...
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опять евробляхеры лютуют. Правильно соя?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ривненщине погибли 3 человека, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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