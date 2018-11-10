 В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ривненщине погибли 3 человека, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По предварительной информации водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оператвиная группа, а также спасатели.
По сравненью с 1979 годом -- все показатели снизились от 70, до 90 %.
...в Украине за год гибнет в ДТП больше народу, чем во всей Европе! ...в параше ещё больше... -- а машин там в разы меньше.
О такая арифметика про дороги, железо и людей...
За 2017 год в Украине погибло 3,5 тысячи людей.
https://www.unian.net/society/2375328-za-god-v-ukraine-stalo-na-chetvert-bolshe-pyanyih-voditeley-natspolitsiya-infografika.html
А в Европе?
Была такая статья на BBC о статистике аварийности на дорогах.
В Украине далеко не самая худшая ситуация. Даже по сравнению с некоторыми странами Европы.
Действительно ли смертность на дорогах в Украине - самая высокая в мире.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44928211
Но лишней "зрады" нам не надо.)
Ну не просто типичный, а строго типичный сценарий зеленожопого убийства с выездом на встречку.. Ну и какой же вариант выхода??? Реально ставить разделительную полосу в виде бетонных разделителей, внешне напоминают разрез железнодорожной рельсы длина его небольшая метр -полтора. Зато провильнуть через него на скорости будет тяжело, при правильной расстановке.. Можно пластиковый короб(литье недорогое) залитый бетонной смесью. Очень удачно смотрел недавно - островки безопасности (кафе возле дороги) Забили профильную трубу и залили ее бетоном и так вдоль остановки. Теперь спокойно можно пить кофе и смотреть на дорогу.