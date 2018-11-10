 В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ривненщине погибли 3 человека, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли.

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На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оператвиная группа, а также спасатели.

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