 Дезертира из 38-го зенитно-ракетного полка из зоны ООС задержал в Киеве во время попрошайничества находящийся в декрете заместитель начальника ГлавКЭУ Минобороны

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Согласно справке Военной службы правопорядка, заместитель начальника Главного квартирно-экслуатационного управления Министерства обороны Юрий Каюн (гражданский служащий МО), 7 ноября обнаружил молодого человека в гражданской одежде и армейских берцах, который ходил по стоянке близ строительного супермаркета "Эпицентр" на Позняках и просил у водителей по 20-30 гривен.
Каюн спросил зачем человеку в берцах деньги, и он ответил - не хватает на проезд до воинской части, где он служит. Каюн нашел повод посмотреть документы человека на имя Якубы Арсена Артуровича, удостоверился, что документы выданы Минобороны. После этого Каюн в 16.30 вызвал патруль полиции и наряд ВСП.
ВСП сразу подтвердила, что документы принадлежат дезертиру из подразделения, которое находилось в зоне ООС, Якуба находится в розыске, и патруль ВСП выехал, а Каюна попросили помочь с задержанием.
"Однако полиция не приехала вообще, а наряд ВСП должен был добираться откуда-то издали. Поэтому чиновник Каюн скрутил дезертира, и удерживал более часа до приезда патруля вспшников. Хотя этот конфликт наблюдали многие посетители "Эпицентра", незаурядная ситуация не привлекла внимание правоохранительных органов", - пишет Бутусов.
После приезда ВСП выяснилось, что попрошайка под "Эпицентром" - Якуба Арсен Артурович, 1995 года рождения, проживал в Днепре, служил во 2-й зенитно-ракетной батарее 38-го зенитно-ракетного полка, в/ч А 3880, вновь созданной в 2016-м году воинской части, которая дислоцируется в селе Радушное под Кривым Рогом, и входит в оперативное командование "Юг".
Якуба дезертировал 12 марта этого года, все это время он занимался попрошайничеством, переехал в Киев, собирая деньги "на проезд в воинскую часть". Отзывчивые люди, которые с ним общались за это время, не удивлялись тому, что военный в Киеве собирает деньги для проезда на место службы. В армии прослужил всего год до момента дезертирства. Военная прокуратура открыла дело, Якубу везут в Бахмут, его ждет суд и тюрьма.
Как отмечает главный редактор Цензор.НЕТ, "Каюн, который обнаружил и задержал дезертира, не находился при исполнении служебных обязанностей, поскольку находится... в отпуске по уходу за ребенком!".
Дежурный полиции перезвонил Каюну только поздно вечером, сказав, что только сейчас смогли ответить на вызов, хотят узнать где преступник. В полиции облегченно повесили трубку узнав, что помощь уже не требуется.
ст. 18 Закона «Об отпусках», отпуск по присмотру за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется матери, отцу, дедушке или другим родственникам, которые фактически присматривают за ребенком. Причем отпуск может быть кем-то использован полностью или частично - например, напополам отцом и матерью.
В Украине мужчины имеют право на декретный отпуск.
https://nv.ua/ukraine/events/v-ukraine-muzhchiny-imejut-pravo-na-dekretnyj-otpusk-pochemu-norma-ne-vypolnjaetsja-2491435.html
ст. 18 Закона «Об отпусках», отпуск по присмотру за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется матери, отцу, дедушке или другим родственникам, которые фактически присматривают за ребенком. Причем отпуск может быть кем-то использован полностью или частично - например, напополам отцом и матерью.
папа-с-ребенком
Может ли молодая мама вместо декрета пойти на работу?
Да, если с малышом останется папа. Декрет для мужчин в Украине пока редкость, а в Европе уже привычная практика.
Папами не рождаются - ими становятся
Согласно действующему украинскому законодательству, 3-летний отпуск по уходу за ребенком может получить сегодня не только мама, но и папа. При этом на мужчину распространяются те же права и льготы, которые получает в этом случае женщина, включая непрерывность стажа и сохранение за ним рабочего места. Главное - вовремя все оформить, а дальше - было бы желание. Только с этим у наших мужчин пока не очень. Хотя число смельчаков, отважившихся на столь благородный поступок, со временем растет. Находятся все же мужчины, готовые пожертвовать своей успешной карьерой ради карьеры жены и полностью посвятить себя отцовству. Тем более что родители имеют право разделить декретный отпуск пополам - например, первые полтора года за ребенком ухаживает мама, так как они являются более сложными и ответственными, а вторые - папа. Все честно и справедливо. По крайней мере, так считает работник Винницкого горсовета Владислав Телень, вернувшийся из декретного отпуска в позапрошлом году.
ребенком ухаживать?
веселят кажный день
кт в декете кто кого задержал
и от кого в декрете зам не пойми чего
Во-вторых, он целый час "геройствовал" на стоянке возле супермаркета и множество людей это видело, а некоторые, очень даже вероятно, снимали сцену для лайков...
Кем же тогда работает жена заместителя начальника ГлавКЭУ Минобороны, если зарабатывает больше мужа?
И несомненно, что эта семья очень нуждается в дополнительных средствах на ребёнка.
Привычка изначально разводить грязь и кого-то поливать ею?
Радостно от этого?
Его жена, Каюн Татьяна Владимировна, является бенефициарным владельцем ТОВ "Зелений мир груп", и при этом в декретном отпуске находится её муж.
Бедствуют наверно очень.
Так что действительно как-то радостно.
Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
Непідсудний Литвин: генерал-втікач продовжує наживатися на Україні.
Брат Владимира Литвина назначен первым заместителем начальника сухопутных войск.
По данным Национального бюро расследований Украины Владимир Литвин владеет долей акций фирмы Рошен, а, следовательно, является бизнес-партнером Петра Порошенко.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,-ла-ла...
мама была на работе
папа к малютке спешил
и находясь в декрете
он подвиг совершил
прочитав статью - все стало на свои места.. но удивление (в хорошем смысле) осталось
это редкость - папа в декрете (но ничего предосудительного! молодец!!!)
этот Папа не прозевает первый зуб и первый шаг своего малыша...
1. Понаехавшие прут в Керчь: "Хочу переехать на ПМЖ в Керчь, с материка, с Оренбурга. Надоела холодная зима и вечные сугробы. Стоит ли переезжать или это безумие? Жду ваших откликов. Как там у вас работа и инфра, и все остальное!". МЕСТНЫЕ отбиваются, как могут: "Это безумие. Если у вас есть вечные сугробы, значит, проблем с водой нет совершенно!", "А жару любите? Как вам 28 ночью с влажностью 80%?", "Спрашивать нужно тех, кто отсюда уезжает. Они честно распишут и плюс, и минус", "Это безумие", "Сахара, безработица, ничего не развивается", "Безумие, не приезжай!!!", "Х*ли вы все сюда прётесь?". А вот что ответили уже ПОНАЕХАВШИЕ: "Переехали в Керчь 4 года назад. ПЛЮСЫ: два моря - хочешь Черное, хочешь Азовское. Тепло, классно. Не надо копить деньги на отпуск. Живешь, как в РАЮ. Обилие фруктов и овощей. МИНУСЫ: с работой проблемы, с медициной ВООБЩЕ ОДНА БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Садики, школы - проблема. На недвижку цены - космос, хоть покупать, хоть снимать. Цены на продукты - УЖАС, бензин - качество отвратительно, зато цена!!!!! Очень много знакомых, которые переехали с материка, уехали в Краснодарский край. Мы живем в Керчи, но думаю, что это временно!", "Переехали 3 года назад. К плюсам выше присоединяюсь. К минусам - частично, так как переехали с Алтая. А там и с работой, и с садами, и с медициной одинаковая обстановка. Поэтому у меня плюсов больше получается. Без багажа если, то можете переметнуться, потом хоть в Краснодар", "Сиди в Орене! Тут ловить нечего. Мы во многих городах жили, и сами с Орена. Тут ни врачей, ни цивилизации", "Я тоже с Оренбурга. Живу в Крыму, по кайфу всё", "Все местные ответят, что это безумие. А те, кто приехали, безусловно, одобрят такое решение", "Ничего не бойтесь, переезжайте. Когда я задала тут подобный вопрос, меня чуть ли не на автобус в обратный путь отправили" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10608591656635269122. За день "имел честь" общаться с акающими понаехавшими бизнесменами и с крупным чиновником, крымским татарином… Не знаю, от кого из них тошнит больше…3. Подозреваемый в совершении теракта Владислав Росляков "действовал в одиночку", сообщили оккупанты. Всё, расходимся https://ru.krymr.com/a/news-sledkom-russia-roslyakov-dejstvoval-odin/29592930.html4. Гоблин по требованию Кремля отправил в отставку оккупационного "главу" Симферополя Игоря Лукашева, с которым вместе рэкетом в 90-ых занимались. С Лукашевым отправлены в отставку и семь его "замов". Напомню, Лукашев в 90-х годах был одним из руководителей ОПГ "Сейлем", в которой состоял и Аксенов, где получил погоняло "Гоблин". Лукашева оккупанты поставили "мэром" Симферополя в сентябре 2017 года https://ru.krymr.com/a/news-glavi-simferopolia-otpravili-v-otstavku/29592074.html5. "Начальником" управления ФСБ по Крыму и Севастополю оккупанты назначили своего понаехавшего Леонида Михайлюка https://kerch.fm/2018/11/09/v-fsb-kryma-naznachili-novogo-rukovoditelja.html6. Сегодня все продажные крымские менты празднуют праздник. Хочу пожелать одного - шоб вы все сдохли, твари, скорее!!!!!! Вы одни из тех, кто в 2014 году переметнулись и продались. Чтобы ваши дети и внуки потеряли все то, что потеряла я.7. Ватники Севастополя про снос оккупантами Сталинградского рынка: "Сук@, за шо", "Это чтоб ты в гипермаркеты ходил, только там покупал, депутатам-владельцам деньги приносил. Скоро на маленькие магазины перейдут, те, что у дома", "Еще плюс 500 человек безработных", "М-да, чем дальше, тем хуже", "Жесть, конечно. Потом на этом месте через 5 лет дома будут стоять, вот увидите!!!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/1060912396812931074 (скрин). Еще один ватник требует от оккупантов лояльности и человечности: "Шакальё окружило СТАЛИНГРАД!!! ДЕРИБАНЯТ ПО-МОСКОВСКИ. Власти??? Просто РЕКЕТ!!! Произвол!!! Одна власть ДАЛА, другая ЗАБРАЛА!!! СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ!!! МОСКАДЕЛЫ!!! ЭТО СЕВАСТОПОЛЬ!!! Город со своим укладом, темпом жизни. Я понимаю, что ГЛАВНАЯ валюта у вас - земля. НО где лояльность??? Где человечность??? Только БАБЛО!!! СПУСТИТЕСЬ НА ЗЕМЛЮ!!! ХАПНИТЕ ВЕДЬ" https://twitter.com/KrimRt/status/1061228596679884800 8. Севастопольская ватка ропщет: "Одного меня напрягает ситуации с таким беззаконным сносом чего-либо в Севастополе? Гаражи, рынки, ТЦ, дачи, дома, что будет следующим? Понимаю, что все это на благо города-героя, но где АЛЬТЕРНАТИВА? Отвергая - предлагай!". Если все перечисленное идет "на благо города-героя", который каждый раз при захвате сдавали/сдавался врагам (и 2014 год не стал исключением), то чего вата так скулит? Советикус-идиотикус https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061200092240244736
9. Сносы в Севастополе продолжатся: "Апельсин-Арену будут сносить. Вчера на занятии по футболу детям сказал тренер. Дети в шоке, как и родители. Собственник бороться за землю отказался. Кто знаком с ситуацией, знает, как правительство выставляет завышенную цену за аренду - люди просто отказываются. Позже планируют сделать автостоянку. Это, конечно же, государству нужнее". Комментарии: "М-да уж. Печально", "Это уже не камни с неба, это уже метеориты", "Дак нормально, эта омерика виновата и игры кампутерные", "ТЦ сносят, рынки сносят, че происходит-то, люди?", "Военный город сделают с заводами, будем пахать", "Вместе с детьми там пахать будем, и там же в столовке питаться((( Жесть какая-то" https://twitter.com/KrimRt/status/106122772910489600010. Прочтите о том, какие квесты приходится преодолевать жителям оккупированного россией Крыма, чтобы попасть на прием к врачу https://twitter.com/KrimRt/status/1061208904984682496 11. В оккупированном Яны-Капу (Красноперекопске) нанесли дорожную разметку. Российские нанотехнологии шагают по Крыму. Завидуйте https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1060993222225420288Тем временем в Симферополе открылся дорожный портал в путинский рай https://twitter.com/KrimRt/status/106089083220987904112. Скуштувати не можна, хоч пофоткали: "Колбасу лучше не везти. Последний раз при переходе границы русские почему-то прицепились к женщине, потому что она везла колбасные изделия из Украины, какой-то акт составляли, фоткали эту колбасу, так что лучше не рисковать" https://twitter.com/Kosstik8/status/106091362434302362113. Посмеялся от души от поста и комментариев к нему на керченском паблике. Авторская орфография соблюдена: "Любі друзі, тут такой вопрос. Ходят по квартирам (Заречная) 2 мадам странного вида с сумкой L'etoile, приглашают на открытие магаза и суют в руки какую-то покоцаную коробочку якобы в пидарунок. Еще и просят настоятельно выйти к ним на площадку. Що це за цирк, кто-нибудь знает? Слава Богу, что дома оказалась я, а не моя бабуля, я их отшила. Щиро дякую за увагу". Комментарии: "Це понаїхали, женіть їх в шию)))", "Так їх", "Та завжди будь ласка, шо тут говорить", "Не говорить, а казати!)))", "То падлюки!", "Це шахраи", "От хто понимает все слова в клипе, тот наш))) крымский (+ ссылка на клип KAZKA-Плакала)", "Отакої", "Як же я сумую за мовой (+ ссылка на песню Океана Эльзы)", "Последнее время слушаю эту группу (KAZKA) - нравится. Ностальгия есть", "(Из-за поребрика пишет) Да, россией у вас и не пахнет. В интернете постоянно читаю нытье крымчан, что тяжело жить в россии… и что? Вы и правда в этом так уверены? Выходит, все было зря", "(Из-за поребрика пишет) Люди вы в россии, пишите по русский, а не по укропски", "Россия - страна мусоров, причем большая часть - у*бки, которых, походу, гнобили в детстве, и теперь они отрываются на нас", "Дякую тоби, Боже, що я не москаль" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1061000992118988802 P.S. "Это уже не камни с неба, это уже метеориты", "Шакальё окружило Сталинград!!! Дерибанят по-московски. Просто рэкет!!! Произвол!!! Одна власть ДАЛА, другая ЗАБРАЛА!!!", "Чем дальше, тем хуже" - заскулили ватники и заспівали солов'їною мовою…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Или за такой вопрос Луценко опять устроит истерику в Раде?
А Каюн молодец - гражданский, а не стал морозиться, как полицейские.
Защитник-попрошайка! Позор!
Я як прочитав заголовок, чуть біполярку не отримав😁😁😁
Він тимчасово залишив пост мера для участі у військовій операції в Афганістані у складі Національної гвардії штату Юта.
А міг піти в "декрет" ...
https://edition.cnn.com/2018/11/05/politics/brent-taylor-facebook-trnd/index.html
Блин, ну это всё напоминает, какой-то Ирак при Хусейна. Так не должно быть, при любых ситуациях.
Где дети украинских гиперпедриотов ?
Ай да, изучают экономику а Англии, им уготована более важная миссия, просерать штаны в Раде.