 За два года при участии прокуратуры раскрыто 729 фактов коррупции в правоохранительных органах, - Луценко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Луценко в Фейсбук.
"Задержали на взяточничестве очередного предателя в прокуратуре Житомирской области. И это - не просто еще одна успешная дело Генинспекции ГПУ.
За 2 года своего существования по заявлениям граждан вместе с коллегами из СБУ и ВБ МВД мы задержали на коррупции 538 сотрудников МВД, 156 ДФС, 26 прокуроров, 9 из СБУ", - написал генпрокурор.
Также по словам Луценко, за неполных 2 года вынесено 2,5 тыс. приговоров по делам о коррупции.
Источник: https://censor.net.ua/n3096229"
Сколько необходимо сотрудников прокуратуры, чтобы только эти дела довести до суда в кратчайшие сроки?
1) це все брехня, балачки, передвиборчий піар
2) треба було раніше це робити, зараз вже пізно (варіант - мало, треба було більше)
3) народу це не цікаво, українців цікавлять комунальні тарифи і ціни на газ
4) злочинна влада, зубожіння, падіння економіки
Вернулись на место работы с оплатой за вынужденные прогулы
Суббота, 10 ноября 2018, 15:05
Супруга генерального прокурора Юрия Луценко, Ирина Луценко огорошила сеть невероятными цифрами об успехах работы ГПУ.
Соответствующее видео опубликовано на странице Центра Противодействия Коррупции в Facebook.
"Порошенко не принял заявление Луценко об отставке. Вероятно, находится под впечатлением феерических заявлений Ирины Луценко. Женщина III тысячелетия ошеломила всех тем, что прокуратура расследует полтора миллиона дел. ПОЛТОРА МИЛЛИОНА! Почему не миллиарда сразу??" - говорится в подписи к видео.
В сети тут же стали обсуждать сказанное. Некоторые отнеслись к словам супруги Луценко с нескрываемой опаской.
Как сообщал "Апостроф", соцсети разгневали результаты конкурса "Женщина III тысячелетия" в Украине, победительницей которого стала жена генерального прокурора Юрия Луценко Ирина Луценко.
https://apostrophe.ua/news/society/2018-11-10/jena-lutsenko-vyidala-perl-pro-uspehi-gpu-video-i-reaktsiya-sotsseti/145650
Таку муйню може нести тільки кончена алкашка.
Ну хоть потерпите, в коце-концов до выборов. А то путян за нами следит и делает нехорошие выводы. (Сейчас патриоты пойдут не стройными рядами).
Лучше и не скажешь
Оттуда у арсенборисыча и югика видимо и представления.
http://ua1.com.ua/politics/lutsenku-pidnjali-zarplatu-na-5-tisjach-grn-48429.html
🤑
Хрен такую на зп чиновника построишь.
А квартиры бухгалтерши забыли. Или я должен поверить что баба на 9 квартир непосильным трудом заработала?
Катерина Гандзюк
https://site.ua/kateryna.handziuk/4601/?fbclid=IwAR114trKWSKolEw1FptOyUIjk_DInKB5BiygYOdSDjc1l3QALH8xJXwnZuk
🤖
Петя... не ссы на Конституцию! Я понимаю, что ты скорее Юру в г@вне утопишь. чем дашь ему сбежать с баблом, но.. делай это красивее!
БУГАГА!!!!
Передайте кто нить АЛКАШУ с Банковой, что если он ГАРАНТ Конституции, то там нет такого понятия как "рейтинговое" голосование! И это по Конституции не может быть мотивом возврата заявы... Равно как это не есть никаким вотумом доверия!
Президент повернув заяву гепрокурору з огляду на те, що Юрій Луценко отримав вотум довіри у парламенті (всього 38 голосів під час рейтингового голосування) і перед ним стоять важливі завдання", - зазначили у відомстві.
Петя... не ссы на Конституцию! Я понимаю, что ты почитал мой пост и теперь скорее Юру в говне утопишь. чем дашь ему сбежать с баблом, но ... делай это красивее!
Хотя... так мне тоже нравитсо! Жгите.. оба! Ну шо, Юра... сбежал? Гггггг.... Петя даже Конституцией не заморочилсо... Красиво он тебя... правда?
Миха Чаплыга
http://ua24ua.net/nu-sho-yura-sbegal/
🤑
И не нужно излишней скромности !
Луцик забыл добавить, что все приговоры в делах о коррупции оправдательные.
Ведь кто то из 2.5 тыщ и еще столько же "забывчивых" читают этот фрум.
А скоко сидит из этих729 фактов? инфа засекречена.
Очередная брехня про "при участии прокуратуры раскрыто 729 фактов коррупции " вызывает зевоту и вопрос : " а чё не 7290 ? "
Визит кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко в Запорожье с треском провалился. Лидер «Батькивщины» нарвалась на жесткую критику, в частности, и от своих однопартийцев.О скандале в Запорожье рассказал телеканал «Прямой», передает УКРОП со ссылкой на Диалог.UA.На днях Тимошенко представляла свою предвыборную программу в Запорожье. Выступала по «старой советской традиции» в местном университете, куда по спискам были согнаны студенты. Ничто не предвещало для лидера «Батькивщины» беды, но внезапно все пошло не так.Сначала студенты начали задавать ей неудобные вопросы о ее прошлом премьерстве, помощи ВСУ и прочем. Апофеозом встречи стало выступление ее же однопартийца из города Мелитополя Дмитрия Шостака.«Мы лично на Ваше имя отправили открытое письмо, но ответа так и не получили. Юлия Владимировна, если Вы решили продать партию «Батькивщина» адептам Кремля и (президента РФ - ред.) Путина, то нам с Вами не по пути», - заявил политик.С его слов, мелитопольское отделение партии возмутило сотрудничество «Батькивщины» с одиозным прокремлевский «Оппозиционным блоком».
http://xn--j1aidcn.org/%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
3.14здіш косой..
Юлия Тимошенко: мы не дадим мафии сфальсифицировать президентские выборы
«Батькивщина» готова предотвратить фальсификации на следующих выборах и не дать дограбить страну за оставшиеся 5 месяцев
«Батькивщина» готова предотвратить фальсификации на следующих выборах и не дать мафии у власти окончательно ограбить страну за 5 месяцев, которые им остались.
Об этом Юлия Тимошенко заявила накануне во время встречи со студентами и преподавателями Запорожского национального технического университета, передает пресс-служба ее партии.
Следующие выборы лидер «Батькивщины» считает важным моментом, когда Украина будет иметь право не только перезагрузить власть, но и преодолеть кризис.
«Мы не дадим мафии на этот раз сфальсифицировать выборы. Им осталось уже 5 месяцев. Это у них такой «дембельский» аккорд. С этого властного корабля начинают бежать крысы. И они захватывают с собой все, что плохо лежит», - отметила политик.
Как заверила Тимошенко, у «Батькивщины» есть сильная команда, которая не допустит фальсификаций на участках.
«У нас минимум 20 человек на каждом участке (а у нас их 30 тыс.) Обученных, как не допустить фальсификаций. Привлечены сильные специалисты, которые знают, как с правовой точки зрения защитить результат выборов. Технологий фальсификаций множество. Но эти 20 человек на каждом участке не дадут этого сделать», - убеждена она.
Лидер партии предупредила, что система, олицетворением которой сегодня является Порошенко, имеет админресурс и будет использовать его. К тому же, власть уже использует технологию разделения страны. Из действующего президента «лепят» патриота, а всех остальных объявляют «руками Кремля».
«Но важно разобраться, если «патриот» платит сотни миллионов долларов ежегодно в бюджет страны-агрессора, а против «руки Кремля» Россия применяет санкции, - тогда кто есть кто в этой ситуации?» - спросила Тимошенко.
Она предположила, что на выборы могут выдвинуть 40 кандидатов от президента, 3-4 из которых будут реальными кандидатами, а остальные - технологические кандидаты, которые «имеют целью размыть оппозиционный сектор».
Тимошенко надеется, что студенты как интеллектуальная часть общества смогут разобраться, кто есть кто, и не будут вестись на такие филигранные технологии.
Лидер партии призвала молодежь принять участие в разработке Нового курса и Нового экономического курса, которые в корне изменят ситуацию в Украине: «У нас есть четкий, понятный и сильный путь. У нас есть все для того, чтобы показать высокий класс, как Украина может стать одной из сильнейших стран Европы».
http://ua24ua.net/yuliya-timoshenko-mi-ne-dadim-mafii-sfalsifitsirovat-prezidentskie-vibori
И ТУТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ!
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Имитация служебного бессилия. Луценко "попалил всю контору"
Просто забавно. Совпадение? Не знаю.
По моему, генпрокурор попалил всю тему (подробней).
Фактически, он признал несколько вещей:
- Коломойский таки вывел $5,5 млрд из "Привата". Молодец, аплодирую.
- в этом ему помогли некие чиновники. Что это за чиновники? Отвечаю: глава НБУ Валерия Гонтарева и нынешняя замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Это они разрешили Коломойскому оформить кредиты на 133 млрд грн на фирмы-"пустышки". Этими кредитами тот погасил кредиты 193 своих реальных компаний, выведя их из-под удара. А деньги потом вывел, помогая обрушить курс гривны с 8 до 28 грн за доллар.
вся эта история происходила на протяжении 2016 года под прямым покровительством Нацбанка, который находится под прямым контролем Администрации президента
- Нацбанк не просто об этом знал. Все это время в Привате сидел куратор НБУ. Сегодня в Википедии увидел чудную статью о том, что куратор не имел права останавливать сделки и вообще не мог остановить преступников. Все он мог. Это прямое переписывание истории, которое происходит на наших глазах. Напишите правду - куратор боялся за свою жизнь, потому что вы ставили на эту должность то несчастную женщину, то хитрого банкира, имя которого не называю исключительно из уважения к другим людям (подробней).
- Генпрокурор Луценко был в курсе этих операций. Он получил свою должность в мае 2016 года, Приват был национализирован в декабре. Как приближенный президента, он знал - но молчал. Чтобы сегодня спеть песню о том, как он несчастный ничего не может сделать. Не может потому, что все сделано изначально именно так, чтобы он не мог. Или сделал вид, что не может.
То же самое происходило с десятками банков по всей Украине. НБУ помогал выводить миллиарды, а потом прикрывал спины олигархам.
Сегодня Генпрокуратура, Нацполиция и СБУ зарабатывают тем, что тормозят дела на сотни миллиардов гривен. Как? Просто ничего не делают. Они даже на прессухи не выходят. Это Луценко хочет в парламент, создавать фракцию борцов за законность. Ментам, прокурорам и нквд-шникам это не нужно. Им и тут хорошо.
Как всегда, Игорю Валерьевичу респект. Если эти жлобы настолько жадные, что готовы Родину продать, то этим нужно пользоваться.
Сергій ЛЯМЕЦЬ
https://uainfo.org/blognews/1541550838-imitatsiya-sluzhebnogo-bessiliya-lutsenko-popalil-vsyu-kontoru-.html
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