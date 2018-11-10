 За два года при участии прокуратуры раскрыто 729 фактов коррупции в правоохранительных органах, - Луценко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Луценко в Фейсбук.

"Задержали на взяточничестве очередного предателя в прокуратуре Житомирской области. И это - не просто еще одна успешная дело Генинспекции ГПУ.

За 2 года своего существования по заявлениям граждан вместе с коллегами из СБУ и ВБ МВД мы задержали на коррупции 538 сотрудников МВД, 156 ДФС, 26 прокуроров, 9 из СБУ", - написал генпрокурор.

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Также по словам Луценко, за неполных 2 года вынесено 2,5 тыс. приговоров по делам о коррупции.

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