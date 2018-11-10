EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  755  21
Материалы по теме:
Все про:обращение (230) Путин (24356) Франция (2005) Сенцов (919)

 Накануне визита Путина во Францию десятки деятелей культуры из разных стран подписали письмо с требованием освободить Сенцова

Десятки деятелей культуры Франции и других стран выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Письмо опубликовано во французской газете Le Monde накануне и приурочено к приезду президента России Владимира Путина во Францию на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

В письме, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Андрей Звягинцев и другие, ряд известных актеров, в том числе Марина Влади, историки, писатели и политики, говорится, что необходимо использовать все возможные дипломатические методы, чтобы освободить Сенцова и других украинских политзаключенных, содержащихся в российских колониях и тюрьмах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не беспокойтесь там особо - я выжил": Сенцов написал письмо правозащитнику

Если же эти усилия не увенчаются успехом, предлагается на уровне Евросоюза принять аналог американского "закона Магнитского", чтобы наказать причастных к делу Сенцова.

В Париже в субботу пройдет митинг за освобождение Сенцова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из–за его критического состояния.

Источник: https://censor.net.ua/n3096228
 
   
 Топ комментарии
 
Странно, что этого лживого кремлевского шизоида вообще приглашают в приличное общество. Он должен быть нерукопожатен.
 показать весь комментарий
 
***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".

О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.

О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.

И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.

И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
 показать весь комментарий
 
На жаль Путлеру пох ці все двіжухи...Тут хоч весь світ нехай підпишеться а воно надуватиме щоки і відчуватиме себе володарем світу ..Маленька плішива ботоксна мерзота
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".

О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.

О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.

И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.

И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
НЕНАВИЖУ ДВУЛИЧНОСТЬ И ЛОЖЬ. Одну уже освободили и посадили у нас.
Может Сущенка хотят в партиии БПП использовать?
 показать весь комментарий
 
Ти проти звільнення Сєнцова? Ясніше можеш висловити свої думки?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сенцова надо непременно освободить, посадить на самолет с Нью-Йорка и пусть там поживет спокойно и свободно. Пока домой не захочет. НО НЕ НАДО ПЯТРУ ДАВАТЬ ЕМУ ГЕРОЯ ВРУЧАТЬ А ПОТОМ САДИТЬ ЭСЛИ НЕ ТО (НЕ ДАЙ БОГ) СКАЖЕТ.
Пусть человек отдохнет и подумает.
МЫ УЖЕ ЭТО ПРОХОДИЛИ ШОКОЛАДНЫЙ!! Напередодні візиту Путіна до Франції десятки діячів культури з різних країн підписали листа із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 5102
 показать весь комментарий
 
 
Нетерпляче чекаємо совків, з воплями про зраду і про те, що звільнення Сєнцова це погано для України, а значить Порох агент кгб і кум путіна.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петро жадный агент. А ЭТО ВДВОЙНЕ ПЛОХО.
 показать весь комментарий
 
 
На жаль Путлеру пох ці все двіжухи...Тут хоч весь світ нехай підпишеться а воно надуватиме щоки і відчуватиме себе володарем світу ..Маленька плішива ботоксна мерзота
 показать весь комментарий
 
 
Мысль вслух по поводу.
Из старого интервью Боба Денара, ЧВК Bob Denard Group:

- Почем в среднем один переворот?
- Это зависит от страны. На Коморах - одна цена, в Москве обойдется дороже. Цену я вам не назову - это, если хотите, коммерческая тайна. Но любая революция не делается бесплатно: требуются деньги на те же корабли, оружие. А у вас что, есть какой-то особенный план переворота? Если есть, давайте обсудим: может, мне понравится, и я вам скидку сделаю....
Блть, вот интересно - сколько стоит заказать какой-нибудь западной военной компании дворцовый переворот на росисе?
Может... всем миром... скинулись бы, а?...
 показать весь комментарий
 
 
Не надо западной. За нормальное бабло и при правильной организации вагнеры бы не отказались.. Напередодні візиту Путіна до Франції десятки діячів культури з різних країн підписали листа із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 7077
 показать весь комментарий
 
 
В принципе, да... если вспомнить историю европейских войн (тот же Тридцатилетний Срач) - ландскнехты и их кондотьеры особой верностью и преданностью заказчику, как бы это сказать, не сильно заморачивались... особенно при виде золотишка Напередодні візиту Путіна до Франції десятки діячів культури з різних країн підписали листа із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 5277
 показать весь комментарий
 
P.S.: хотя, учитывая скрепность вагнеровцев... Напередодні візиту Путіна до Франції десятки діячів культури з різних країн підписали листа із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 1154
Всё же лучше бы доверить это дело ребятам из Academi,Напередодні візиту Путіна до Франції десятки діячів культури з різних країн підписали листа із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 8726 Military Professional ResourcesНапередодні візиту Путіна до Франції десятки діячів культури з різних країн підписали листа із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 8726 или Sandline International...
Напередодні візиту Путіна до Франції десятки діячів культури з різних країн підписали листа із вимогою звільнити Сенцова - Цензор.НЕТ 4604
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Свободу Надежде Савченко!
 показать весь комментарий
 
 
целую статую Свободы - а не охренел ли ты кацап...?)))
 показать весь комментарий
 
 
Какого черта Хуйло по Франциям рассекает? Главный террорист на планете должен сидеть в своих ебенях и максимум к талибам ночью прилетать...
 показать весь комментарий
 
 
Активність совкодрочерів в темі дуже низька, чого б це? Судомно пишуть нові методички? )))
 показать весь комментарий
 
 
Странно, что этого лживого кремлевского шизоида вообще приглашают в приличное общество. Он должен быть нерукопожатен.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы "Леону" письмо написали с просьбой.
 показать весь комментарий
 
 
гейропа, в жопу, в жопу целуйте царЪа...
и пониже кланяйтесь...

тьфу, гыдота...
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле? За Сенцова - "дерутся" единицы. В меру возможностей. А так? Он "жупел" для всех. Есть человек и есть повод. Насколько этот человек важен всему человеческому сообществу? Другой вопрос. Именно в вопросе- насколько или лишь "очередной сенцов?"
 показать весь комментарий
 
Так он же в изоляции? ! И она нарастает ! Так заявил недавно представитель нашей страны ( представитель Порошенка ) при ООН . Как же так ? И главное о чём Президент ведущей страны ЕС будет говорить с еврАзиатским диктатором ? Очень интересно
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНакануне визита Путина во Францию десятки деятелей культуры из разных стран подписали письмо с требованием освободить Сенцова
 
 
 
 
 
 вверх