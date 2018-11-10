 Накануне визита Путина во Францию десятки деятелей культуры из разных стран подписали письмо с требованием освободить Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Письмо опубликовано во французской газете Le Monde накануне и приурочено к приезду президента России Владимира Путина во Францию на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.
В письме, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Андрей Звягинцев и другие, ряд известных актеров, в том числе Марина Влади, историки, писатели и политики, говорится, что необходимо использовать все возможные дипломатические методы, чтобы освободить Сенцова и других украинских политзаключенных, содержащихся в российских колониях и тюрьмах.
Если же эти усилия не увенчаются успехом, предлагается на уровне Евросоюза принять аналог американского "закона Магнитского", чтобы наказать причастных к делу Сенцова.
В Париже в субботу пройдет митинг за освобождение Сенцова.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из–за его критического состояния.
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
Может Сущенка хотят в партиии БПП использовать?
Пусть человек отдохнет и подумает.
МЫ УЖЕ ЭТО ПРОХОДИЛИ ШОКОЛАДНЫЙ!!
Из старого интервью Боба Денара, ЧВК Bob Denard Group:
- Почем в среднем один переворот?
- Это зависит от страны. На Коморах - одна цена, в Москве обойдется дороже. Цену я вам не назову - это, если хотите, коммерческая тайна. Но любая революция не делается бесплатно: требуются деньги на те же корабли, оружие. А у вас что, есть какой-то особенный план переворота? Если есть, давайте обсудим: может, мне понравится, и я вам скидку сделаю....
Блть, вот интересно - сколько стоит заказать какой-нибудь западной военной компании дворцовый переворот на росисе?
Может... всем миром... скинулись бы, а?...
Всё же лучше бы доверить это дело ребятам из Academi, Military Professional Resources или Sandline International...
и пониже кланяйтесь...
тьфу, гыдота...