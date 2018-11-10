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 Налоговики остановили незаконную реализацию горючего на Донетчине, изъято ГСМ на 700 тыс. грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГФС, которые вовлечены в состав операции Объединенных сил, и оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области остановили незаконную реализацию горюче-смазочных материалов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики остановили незаконную реализацию горючего на Донетчине, изъято ГСМ на 700 тыс. грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории одной из АЗС г. Константиновка Донецкой области осуществляется реализация горючего без государственной регистрации и каких-либо разрешительных документов.

Налоговики остановили незаконную реализацию горючего на Донетчине, изъято ГСМ на 700 тыс. грн 02

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По результатам проверки из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 6,1 тонны бензина марки А-95, 9,2 тонны бензина марки А-92 и 5,8 тонны дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью 723,5 тыс. грн.

Налоговики остановили незаконную реализацию горючего на Донетчине, изъято ГСМ на 700 тыс. грн 03

В отношении гражданина, который осуществлял незаконную деятельность, составлен административный протокол по ч.1 ст. 164 КУоАП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096225
 
 
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