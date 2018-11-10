 Налоговики остановили незаконную реализацию горючего на Донетчине, изъято ГСМ на 700 тыс. грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2018" было установлено, что на территории одной из АЗС г. Константиновка Донецкой области осуществляется реализация горючего без государственной регистрации и каких-либо разрешительных документов.
По результатам проверки из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 6,1 тонны бензина марки А-95, 9,2 тонны бензина марки А-92 и 5,8 тонны дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью 723,5 тыс. грн.
В отношении гражданина, который осуществлял незаконную деятельность, составлен административный протокол по ч.1 ст. 164 КУоАП.