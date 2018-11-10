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Все про:Италия (849) растаможка (74) евробляхи (23)

 Правительство Италии решило бороться с "евробляхами": штраф от 700 евро с возможной конфискацией автомобиля

Правительство Италии вводит штрафы с возможной конфискацией авто для тех автовладельцев, которые, находясь в стране более 60 дней, управляют автомобилем на иностранной регистрации.

Соответствующие нововведения содержатся в недавно принятом законе о безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Таким образом правительство Италии пытается положить конец уклонениям от уплаты налогов итальянцами, которые ездят на зарегистрированных за рубежом автомобилях. Закон будет касаться также иностранцев, которые живут и работают в Италии.

О нововведениях объявил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли на пресс-конференции. "Мы включили в закон о безопасности положения, которое запрещает тем, кто проживает в Италии более 60 дней, управлять автомобилями с иностранными номерными знаками", - сообщил министр.

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По его словам, теперь тех, кто будет пытаться обойти уплату налогов, ждут серьезные штрафы, а если они не подчинятся и не перерегистрируют автомобиль - и конфискация.

Нарушители должны будут заплатить штраф от 712 евро. В течение 180 дней автовладелец будет вынужден перерегистрировать автомобиль, в этот период авто будет сохраняться на складе. Если автомобиль заэтот срок не перерегистрируют, его конфискуют.

Также смотрите: Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях". ВИДЕО (обновлено)

"Я очень горжусь этой мерой, которая призвана остановить распространенную практику, которая наносит ущерб всем нам, отбирает деньги и вредит даже тем многим итальянским компаниям, которые работают должным образом", - заявил министр.

Напоминаем, в Киеве 7 и 8 ноября в правительственном квартале проходили акции владельцев автомобилей с еврономерами с требованием одобрить законопроект о доступном растаможивании автомобилей.

8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект относительно снижения стоимости растаможивания автомобилей с еврономерами.

Источник: https://censor.net.ua/n3096224
 
   
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О-о -о ))) Подтянулись поучительные истории ))) Шоб мозги прочистить. Итальянцы есть на ветке ? Проясните,будь ласка.
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В цих клятих італійців всі машини євробляхи. Правительство Италии решило бороться с "евробляхами": штраф от 700 евро с возможной конфискацией автомобиля - Цензор.НЕТ 6978
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Счас подтянется итальянец Гыг с Тобой,кацахол, Сигизмунд Абдулхамыдыч, Губка Боб и другие макаронщики...
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В Португалии уже давно-180 дней,а потом каждый день +100€ к сумме расстаможки.
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Так как в Португалии-это шара. У нас бы вся страна ездила с выгоном раз в полгода.
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Може там і нема розмитнення, а лише треба встати на місцеву реєстрацію.
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Так написали б, скільки потрібно заплатити за реєстрацію.
Чи це така сума, що після того як її побачать то завтра южаніна і 250 дупотатів які проголосували з 8487 будуть четвертовані між двома евробляхами ?
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слабаки, в Украине штрафы миллионами исчисляются
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Цікаво як вони визначатимуть виїжджав чел з країни хоч раз за 60 днів чи ні ?Кордонiв то немає між Італією і Австрією наприклад, або Францією
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От італяшки, навезли хламу з Литви і Польші, зробили в себе свалку евроблях.
Ая й яй як не стидно !!!
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Особенно когда в Италии тачки дешевле чем в Литве и Польше. Вот дебилы какие то правда? Правительство Италии решило бороться с "евробляхами": штраф от 700 евро с возможной конфискацией автомобиля - Цензор.НЕТ 8229
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От не кажіть. І де вони їх тільки взяли ті евробляхи? З України напевно понавозили ланосів і коптят там ними.
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Потому у них и кризис сейчас. Социалисты у власти , занимаются ерундой.
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К стати в Италии машины дешевле чем в Германии и по состоянию к примеру одногодки из италии выглядят лучше. Может из за климата.
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обоснуй.
Или тебе тупо сцылку на автоскаут нужна?
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утка у твоего шыкаладного хозяина.
Вот тебе самый простой пример. Слева в поиске можешь отфильтровать к примеру германию и италию и сравнить.
https://www.autoscout24.ru/lst/jeep/grand-cherokee?sort=price&desc=0&ustate=N%2CU&size=20&page=1&fregto=2018&fregfrom=2010&atype=C&
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А чего итальяшки так слабо? Голодранцы что ле. У нас Петро Бляхэр 6000Евро штрафы сдела. Потому что украинцы видно намного зажиточнее итальянцев.
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Ето их наверно бляхеры с раши задолбали своими жигулями. Ездяйте на Ламброджини и Ферари.
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намек ке канает - васадзу и его тазам не поможет Правительство Италии решило бороться с "евробляхами": штраф от 700 евро с возможной конфискацией автомобиля - Цензор.НЕТ 5097
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Сразу видно что статью писали в администрации гидранта. Какие евробляхи могут быть в Италии? Кстати слово евробляхи придумали в Украине Васадзе с Поросенком. Заметте росийские автомобили которыми торгует Поросенок евробляхами не называют.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПравительство Италии решило бороться с "евробляхами": штраф от 700 евро с возможной конфискацией автомобиля
 
 
 
 
 
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