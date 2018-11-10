 "Володя худой, бледный, лицо серое, но выглядит он лучше, чем в августе", - сестра Балуха после свидания в Керченской колонии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела последний раз", — рассказала сестра украинца.

По ее информации, активист мечтает скорее выйти на свободу и обнять мать.

"Брат очень сильно переживает за нашу маму, он все время спрашивал о ней, просил помогать и беречь ее. У нее высокое давление, одышка, ноги болят, она почти не ходит, живет на таблетках. Она очень скучает по сыну,"- добавила Надежда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Балуха из карантина перевели в общий барак: состояние его здоровья приемлемое, - Чийгоз

Свидание состоялось 8 ноября 2018 года и длилось около полутора часов в специальном помещении для переговоров. По словам сестры украинца, там установлены пять кабинок со стеклянными перегородками и телефонными трубками, через которые плохо слышно. Наталья рассказала, что им пришлось несколько раз поменять кабинку, чтобы услышать друг друга.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Читайте: Жене Балуха впервые разрешили посетить мужа в Симферопольском СИЗО

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Также на Цензор.НЕТ: Голодал только месяц, состояние здоровья удовлетворительное, - Федотов ответил на августовский запрос Денисовой о Балухе. ДОКУМЕНТ

Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.