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 "Володя худой, бледный, лицо серое, но выглядит он лучше, чем в августе", - сестра Балуха после свидания в Керченской колонии

Сестра осужденного оккупантами в Крыму украинского активиста Владимира Балуха рассказала о свидании с братом в Керченской колонии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

"Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела последний раз", — рассказала сестра украинца.

По ее информации, активист мечтает скорее выйти на свободу и обнять мать.

"Брат очень сильно переживает за нашу маму, он все время спрашивал о ней, просил помогать и беречь ее. У нее высокое давление, одышка, ноги болят, она почти не ходит, живет на таблетках. Она очень скучает по сыну,"- добавила Надежда.

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Свидание состоялось 8 ноября 2018 года и длилось около полутора часов в специальном помещении для переговоров. По словам сестры украинца, там установлены пять кабинок со стеклянными перегородками и телефонными трубками, через которые плохо слышно. Наталья рассказала, что им пришлось несколько раз поменять кабинку, чтобы услышать друг друга.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

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Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

Источник: https://censor.net.ua/n3096223
 
 
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С 2014 года, в украинском интернет пространстве, 80% населения Украины люто ненавидящие Порошенко, Яценюка, Гройсмана кричат что конец этой власти близко и грядет кровавое свержение, которое готовит доведенный до отчаяния люд. 80% населения пишут яростные комментарии и статьи на русском и украинском языках, порой грамотно, порой с детскими ошибками, основном ошибки допускаются в комментариях на украинском языке. Читая эти комментарии, действительно создается впечатление, что люди не замечают того, сколько делает эта власть для Украины. На один комментарий твоего противоречия этим 80% гражданам Украины, ты получаешь 10 - 20 злобных комментариев от этих личностей, которые готовы тебя порвать в клочья. И вот, в один прекрасный момент, появляется некий Саакашвилли готовый действовать и свергать власть в Украине. У тебя появляется чувство какого то предательства, которое спешат осуществить 80% твоих сограждан против действующего правительства, которые в преддверии народного протеста, готовят коктейли молотова и так гордо делятся в интернете между собой, как они будут жечь нацгвардию и вешать президента рядом с уже повешенным премьером. И вот он - народный протест. Украинские прапора, патриотические лозунги, яростные вопли долой Порошенко, Порошенко на нары и подобная ересь но не в этом суть. Суть в том, что ты не можешь понять почему так мало людей на митинге, где же этих 80% из интернета? Абсолютно ту же картину, можно было заметить и на других народных протестах, которые устраивали Саакашвилли, Семенченко и другие кремлевские люмпены, которым кроме свержения Порошенко больше ничего и не нужно. И тут, после открытого заявления США о вмешательстве российской фабрики троллей в предвыборную кампанию США и о методах ведения кибервойны против США, где десятки тысяч англоязычных представителей российских фабрик троллей, регистрируясь под американскими IP адресами и вступали в споры с американцами, указывая что Трамп хорошо, а Клинтон враг американского народа, итогом чего, стали результаты выборов где Клинтон, располагающая большими шансами на победу, проиграла Трампу. И тут, ты начинаешь понимать что - 80% пишущих в интернете, совсем не украинцы, а враги из за поребрика. Есть конечно и свои, но их количество, не более 1% что хорошо было заметно на народных митингах "если их таковыми можно назвать" которые проводились Саакашвили и его людьми. Поэтому, не стоит приписывать мнение 80% пишущих в интернете, мнению граждан Украины ибо именно этого, добивается российская фабрика троллей.
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Скільки ще його мордуватимуть кацапи..
Бідний чоловік..
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твари наши,могли этого ректора кацапского пустить в Украину и сразу спаковать на подвал,всяких важных кацапен если насобирать их достаточно то можна кацапистан растормошить на обмен хотя бы Балуха.Сука гадю засунуть головой в мураева,того в гепу а того в мертвечука и можна пудово поменять на наших
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Володя худой, бледный, лицо серое, но выглядит он лучше, чем в августе", - сестра Балуха после свидания в Керченской колонии
 
 
 
 
 
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