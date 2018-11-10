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 УПЦ (МП) об участии в объединительном соборе: "Это абсолютно невозможно"

В управлении делами Украинской православной церкви (МП) исключили возможность участия в объединительном соборе, цель которого - создать в Украине новую церковь, независимую от Московского патриархата.

Как передаеет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Это абсолютно невозможно. "Отцами" этого так называемого собора, как предполагается, будут раскольники, люди, сами себя назвавшие священниками и епископами. Примечательно, что даже сам патриарх Варфоломей, хотя и объявил о снятии с Филарета церковного запрещения, но до сих пор не соединился с ним вокруг евхаристической чаши", - заявил в интервью греческому изданию "Ортодоксия.инфо" управделами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Тем более, по его словам, объединяться с Филаретом не может каноническая церковь Украины, которую он почти 30 лет "преследовал при поддержке политиков, клеветал на ее епископат, благословлял захваты храмов и избиения верующих, чему имеется масса доказательств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП обвинила Генштаб в запрете пускать ее капелланов в воинские части. Генштаб назвал это ложью и манипуляцией

Представитель УПЦ (МП) затруднился сказать, каким образом может быть снижена напряженность вокруг церковного вопроса на Украине. "К сожалению, сегодня Фанар - это глухая стена, через которую не слышно голоса миллионов верующих нашей церкви", - сказал управляющий делами.

По мнению митрополита Антония, причина церковного раскола в Украине, возникшего почти 30 лет назад, - личные амбиции Филарета, не ставшего Московским патриархом, а "причина всех современных проблем - личные амбиции патриарха Варфоломея".

Комментируя стремление патриарха Варфоломея к первенству в Православной церкви, управделами УПЦ (МП) отметил, что "Церковь живет Евангелием, а не "привилегиями" несуществующей империи", и что в Евангелии сказано: кто называет себя первым - будет последним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем просить Верховную Раду переименовать УПЦ МП", - Филарет

"А если кто-то и дерзает называть себя первым, то Господь и таким людям показал своим примером, что это значит. Быть первым - это не присылать директивы о подчинении себе, как трактуют сегодня константинопольские епископы, а служить всем остальным, умывая им ноги и распинаясь за них. Если Фанар не разобьет в себе глухую стену и далее будет игнорировать всеправославный диалог по украинскому вопросу, то он рискует не только голос верующей украинской паствы не услышать, но не услышит и голос Самого Христа", - считает представитель УПЦ (МП).

Источник: https://censor.net.ua/n3096222
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапские росказни. - Перейдут все. Ибо жить и жрать хочется.
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Пусть идут лесом из Украины.Кому они тут нужны,да еще в таком количестве? С начала войны этих сатанистов нужно было выгнать из страны.
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Хе-хе. Маасковська секта гундяєвського патріархату тут ніхто і звать ніяк.
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Кацапские росказни. - Перейдут все. Ибо жить и жрать хочется.
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Пусть идут лесом из Украины.Кому они тут нужны,да еще в таком количестве? С начала войны этих сатанистов нужно было выгнать из страны.
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Задним числом - все такие умные!! А я помню, как 90% не верило, что москали пойдут войной! причём очень долго - не верили!
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Или же для начала придать им статус иностранного агента, как это практикуется в самой Московии ...

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Какое участие самосвят-еретик??? О вашей секте никто изначально даже не думал. О каких прилашениях от которых вы откажетесь ты бредиш??? Кто вы такие в Украине????
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Этих иуд должны были выкинуть в 2014 году.Но петя их 5 лет не замечал.Теперь моватосмосармия.Смешно это слышать от того ,кто всем резидентам штиблеты лизал и у ненавистного овоща служил верой и правдой))
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а ты своей пастью торговал все последние пять лет
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невозможно - так чемодан и кадило взял и на расею вперед, пока поджопниками не выгнали)))
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Хе-хе. Маасковська секта гундяєвського патріархату тут ніхто і звать ніяк.
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"Церковь живет Евангелием, а не "привилегиями" несуществующей империи", и что в Евангелии сказано: кто называет себя первым - будет последним. По Евангелії кажете? ну добре, УПЦ-МП, давайте розберем вашу поведінку використовуючи Мірило від Самого Господа, а саме 10 заповідей, не? Знайшовся Вселенский патріархат, який не купився вашими грішми, на яких повно безвинної крові, бо Вони справді по цих Десяти Заповідях живуть. Так от, УПЦ-МП, знайте, що Божий Суд це не Басманний суд г.Москви, і навіть не Печерський суд м. Києва, і по ділам вашим матимете своє ви. В УПЦ-МП багато віруючого українського люду, трапляється серед них і христопослушне духовенство, що справді вірують і по Десяти Заповідях звіряють кожний свій крок, так от, вони не підуть за вами, і мій пост не до них.
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Мені би теж не хотілось їх там бачити.
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Кацапско-фсбэшные холуи идите на свою родину в жопу к пуйлу владимировичу !
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Пусти свиню за стіл а вона копита на стіл...
😇
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У политиков своё корыто, у попов своё.. Толкаются, хрюкают друг на друга..
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во кляча така мокшанська)) так пішли ви усі до дому,під три чорти!!
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естественно невозможно. Ибо ни один уважающий себя человек не будет сидеть за одним столом с расово неполноценными монголоидными свинособаками. Если еще учесть что они еретеки и раскольники и поклоняются лукавому зверю.
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Обеднуйтесь грішникі, а то не буде Петра вас так обеднають, що забудете куди тікакти.
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лукавить московський запроданець і путінський дакей
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Как-то само собой рисуется рыло с пятаком, рогами а ниже - хвостом и копытами.

😇
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Так і далі будуть вони тут хвостом крутити і кричати, що наша церква не канонічна і народ будуть підбурювати, а їх ще хватає таких, що ідуть на поклон в московські церкви.
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кто одумается а кто передохнет,хай только греки Томос дадут
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І що ж це робиться? Мабудь до виборів томосу не буде, а буде тількі опісля і проклята Юлька його себі забере? Не треба нам такій томос (так говорять шоколадні адепти).
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йулька это воровка на доверии гриян капительман - люби мои-вона працюе?
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Шось ви підзаєбли своею *юлькою*!! забирайте її собі та провалюйте вже під три чорти з України з вашим новим курсом!!
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А чому вам не подобаеться? Я при Юльці краще в три рази жив. Мабудь вам дали дуже хороше місто. Я з Укрнаїни не поіду. А ось ви почимчикуете в слід за вашим Петром. І БІГОМ!
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Томос буде не після виборів, а після собору. Собор відбудеться 25 листопада.
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Все залежить від Бога. Порошенко предлагае а Бог роспологае. Молись раб Божий і буде тобі томос і царство небесне. УПЦ (МП) об участии в объединительном соборе: "Это абсолютно невозможно" - Цензор.НЕТ 7897
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Сольёт йуляха томос! как пить дать - сольёт
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Будешь молится не сольет. Армяне самая древняя крестьянская церковь в мире.
Поп Армянский даже всегда святой огонь в Ерусалиме принимает от Бога.
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йуляха всё сольёт! что еще можно ожидать от воровки
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Раб божий це на росії так говорять. Нація рабів, розумієш? В Україні говорять син божий. Вільна нація, розумієш? Запиши собі десь, і не палися більше так тупо ))
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Это емоции. Мне палится нет зачем. Я не дворянин ПЯТРА ВЯЛИКОГО БЕССАРАБСКОГО.
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Это еще "невозможно" и потому, что МП (мокшанской пфедераске) пора уё...вать из Украины!
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Ну в таком случае как говорится"вот Бог вот порог"
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кацапня давно в своем извращенном мирке живет,если вы живете по Евангелие то как у вас получается исполнять не хоти ничего что у ближнего твоего(Крым ,Донбасс) и не убий,от Грозного до Сирии.Какое то у вас не такое Евангелие получается ,в прочем у вас все не такое-челюсть,руки из жопы и набор хромосом.
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Патриарх Варфоломей пообещал КГБистам Путлера прислать один рубль на создание Томоса для РАБссии.... УПЦ (МП) об участии в объединительном соборе: "Это абсолютно невозможно" - Цензор.НЕТ 3289и свечеку поставить за Упокой Душ грешных РАБссиянских невинноубиенных с 1924 по 1928 года,включая Патриарха Тихона в 1925 году....без ТОМОСных...
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Подібні слова доводять повну залежність МП від рпц - так вони і мають називатися.
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Саморазоблачение произошло,и это факт.Это тоже что Путлер сказал недавно на Валдайском Сборище...
украинская власть сегодня не договороспособна,будем ждать ДРУГУЮ...
Ждите Путлер,Ждите манны с Неба...
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Хмырям Кремля уже не поможет и Господь,это невозможно за грехи дедов прадедов отвечать надо не перед украинским Народом,а Именно Божий Суд...
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"Баба з воза - кобилі легше...". Менше буде кому істерики з провокаціями вчинять та смердіть на Соборі...
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Скоро рпц (рассєйська путлєровська церква) буде об'єднуватись з ІДІЛом та Талібаном...
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раз "невозможно" то "невозможно ...як кажуть : насильно мил не будешь ... НА ГГГОДИНУ В ПАРАШУ ...НАХ...
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кто называет себя первым - будет последним.
Источник: https://censor.net.ua/n3096222
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Це ж гундяй нікєйський нанопильний заявляє шо московський пархат самий главний, бо там найбільше людішєк. А трьоп за трєтій рім, а чєтіьортому нє бивать?.. Хай тепер мішек в сібірє євангілізіруйє
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Святая вода от гундяевского сатаната. Появляется только весной и только в Якутии, когда тают произведения местного скульптура. Поклонникам гундяевского сатаната можем скинуться на билет туда- но только в один конец. УПЦ (МП) про участь в об'єднавчому соборі: "Це абсолютно неможливо" - Цензор.НЕТ 3804
УПЦ (МП) про участь в об'єднавчому соборі: "Це абсолютно неможливо" - Цензор.НЕТ 6975
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Щодо Юльки: у своїх виступах вона та її поплічники тільки й знають, що кажуть, що все-все погано. А от вони ... Що вони ??? Юлька виплакує у нас своє президентство, поливаючи брудом всіх і все, а ос про свої подвиги під час свого "прем'єрства" мовчить. За останні два-три роки що вона і її партія " Батьківщина" зробили для України і українців, крім того що брудом обливає всіх ? Хіба вона у нас сама розумніша ?
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