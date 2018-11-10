EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  1271  46
Все про:Администрация_Президента (1421) деньги (751) конфискация (392) расследование (2392) Янукович (30382)

 "Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко

Пресс-служба Администрации Президента Украины распространила комментарий в связи с запросами от СМИ относительно материалов расследования программы "Схемы" по операциям ряда физических лиц, пользующихся услугами АО "Международный инвестиционный банк".

Напомним, в расследовании журналистов программы "Схемы" (Радио Свобода) утверждается, что сотни миллионов гривен были сняты с депозитов "Всеукраинского банка развития" сына Виктора Януковича Александра через кассу "Международного инвестиционного банка" Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии пресс-службы АП сказано, что усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет возвращено 44 миллиарда гривен, присвоенных ранее фирмами, связанными с беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением.

"Все эти средства перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона, под которым стоит соответствующая подпись Президента. Он демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе", - сказано в заявлении.

Как отмечаается, на эти средства, в частности, строится 184 общежития для воинов-контрактников; закупается современное оружие для армии; cпроектованы или уже строятся 513 амбулаторий в селах; реализуются другие социально-значимые проекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марионетка оккупантов Аксенов просит ФСБ вернуть ему деньги, которые он давал на взятки

Подчеркивается, что кроме денег, в государственную собственность возвращены заповедники, леса, земельные участки, акции крупных предприятий и другие активы.

"Все эти факты более чем красноречиво свидетельствуют о последовательном курсе власти на возвращение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и другими топ-чиновниками его режима.
Как неоднократно информировала общество ГПУ, она продолжает работать в этом направлении, однако Пресс-служба АПУ не имеет прав комментировать конкретные уголовные дела, как, кстати, и операционную деятельность коммерческих банков.

Важно, что все решения принимаются в рамках закона с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства. Окончательные решения остаются за судами и являются обязательными к исполнению как государственными, так и частными структурами. Судебные решения, к сожалению, не всегда принимаются в пользу государства, не все удается, но это не меняет принципиальных подходов к возвращению в бюджет всего того, что принадлежит народу", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большая часть возвращенных в бюджет средств от спецконфискации пошла на закупку нового ракетного вооружения, - Луценко

Что касается действий АО "МИБ", пресс-служба подчеркнула, что не вправе комментировать их и давать оценки, и отослала к комментарию пресс-службы банка, который можно найти по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3096221
 
 
 Топ комментарии
 
помниться, вчера порохоботы истерили что "это наглая и неприкрытая ложь, ихтамент!"
 показать весь комментарий
 
Гандон,которым петя является,всем своим правлением демонстрирует только одно.Он ложил на Украину и на Украинцев.Голосуем за него.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ШОК И ТРЕПЕТ! Янукович вывел свои миллиарды через банк Порошенко - «Радио Свобода».
Около 2 млрд грн. были сняты со счетов в банке сына Януковича Александра через кассу банка президента Порошенко
Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы», обнародованном сегодня на сайте «Радио Свобода».
«Всеукраинский банк развития» (ВБР) после Революции Достоинства был признан неплатежеспособным. Средства, которые были на его счетах, новая власть обещала конфисковать в бюджет.
Однако аресты с этих счетов один за другим начал снимать Печерский районный суд Киева из-за «отсутствия оснований для его продления».
Как выяснили журналисты, большинство из лиц, хранивших средства на счетах в ВБР и в течение 2016-2017 годов снявших сотни миллионов наличными, одновременно были сотрудниками этого же банка.
В общем депозитные счета были оформлены на 30 должностных лиц ВБР, у которых не были доходов, отвечающих бы размерам депозитов.
Чтобы забрать средства из банка Януковича, который находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - туда и должны были перечислить их средства.
Как свидетельствуют данные о банковских операциях, около 2 млрд гривен были перечислены в «Международный инвестиционный банк» (МИБ), владельцем которого является Порошенко, и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу данного банка.
Журналисты считают, что только на комиссии банк Порошенко смог заработать 20 млн гривен.
http://ua24ua.net/yanukovich-vivel-svoi-milliardi-cherez-bank-poroshenko-radio-svoboda/

🤣🤣🤑
 показать весь комментарий
 
 
Раніше потрібно було про це писати, зараз вже пізно ))
 показать весь комментарий
 
помниться, вчера порохоботы истерили что "это наглая и неприкрытая ложь, ихтамент!"
 показать весь комментарий
 
 
все верно, пэтя просто таки ненавидит деьги
 показать весь комментарий
 
 
Банк Порошенко "не имел право не отдавать деньги Януковича, находящиеся на счетах подставных лиц"??? Вы это серьезно???
Г-н Порошенко имеет право только цены поднимать украинцам до небес???
"Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко - Цензор.НЕТ 271



 показать весь комментарий
 
 
Гандон,которым петя является,всем своим правлением демонстрирует только одно.Он ложил на Украину и на Украинцев.Голосуем за него.
 показать весь комментарий
 
 
Если петя перестанет выдавать деньги яныку, то путин нападет, транш и томос не дадут, а безвиз отберут.
 показать весь комментарий
 
 
Демонстрирует очевидную политическую волю в помощи своим подельникам рыгам.
 показать весь комментарий
 
 
Кто ? !!! - Кто ударил шефа ? !!! ))) -Отмазки зальют мониторы слюной. - Парашенко не вор. - Парашенко - герой ! ))
 показать весь комментарий
 
 
и деньги у него не в оффшоре, а в слепом трасте. "Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко - Цензор.НЕТ 5538
 показать весь комментарий
 
 
Робин Гуд Петя - отбирает у богатых и отдаёт бедным. Но при этом, каким-то образом, и сам богатеет "Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко - Цензор.НЕТ 8307
 показать весь комментарий
 
 
Волю Петря Бляхэра к деньгам никто не задушит. Она умрет вместе с самим соевым рэхворматором. Но больше всего печалит что ето все кровавые деньги за которые погибли десятки тысяч людей. Етого Вальцману никто не простит.
 показать весь комментарий
 
 
+
Воля к деньгам у кренделя - ключевое
Словами Лещенко:
Поскольку Петр Алексеевич такой человек, что мимо себя и копейки не пропустит,

я думаю, что символом правления Порошенко станет схема Роттердам+. Это абсурдная, в тоже время циничная и очень хитрая коррупция, потому что она не "в лоб"; она, по сути дела, всю сферу энергетики поставила на службу одному человеку - Ахметову.
Я уверен, что он получает щедрые "чаевые"; в чем, собственно говоря, однажды признался бывший глава Регулятора энергетики господин Вовк…
 показать весь комментарий
 
 
Хаха, Янык выводил деньги через банк Порося а нам тут втирают про общежития для контрактников.))
 показать весь комментарий
 
 
Пора уже США вводить санкции против Поросенка.
 показать весь комментарий
 
 
шото соевых нету. Почему, не понятно
 показать весь комментарий
 
 
Втихаря спамят, в методичке на эту тему нет вводных, да и быть не может.
 показать весь комментарий
 
 
И где же соеботы попрятались? По заспамленным коментариям я вижу что они уже на работе но в открытую высунуться боятся. Еще методички насчет етого не выдали видно.
 показать весь комментарий
 
 
Исповедь порохобота
Накипело!.. Этот мир брутальный
стал притоном скверне, и греху!..
Церковь… Образа… Исповедальня…
Батюшка, и я… Как на духу…
- Грешен я… Я сильно грешен, отче!..
- Ну, и что за грех тебя гнетёт?
- У меня их слишком много… В общем…
Самый главный: я - порохобот!..
Сочиняю оды для гаранта…
Восхищаюсь, прихожу в восторг,
типа, он у нас Исус, и Санта!
Наш мессия, ангел, и парторг!
Дескать, «АВК» там, или «Свиточ» -
всё туфта! А вот его «Рошен» -
это українська dolce vita!
Это Босх!.. Делакруа!.. Гоген!
Я Петру посты длиною с милю
строю из восторженных бравад!
Столько же постов - Саакашвили.
Мол, грузин - авантюрист, и гад!..
Вру, что, типа, «Минск» - это победа!
Что за евро - сорок - красота!
И что за «три двести» я уеду,
хоть на край земли! Ну, не мечта?!..
То ль какая пошесть в атмосфере…
Но бывает, если долго вру,
начинаю потихоньку верить,
что симпатизирую Петру!..
Что на самом деле он - мессия!
Что «котлы» и вправду - не «котлы»!
А «Рошен» давно закрыт в России,
из-за сальто с газовой иглы…
Вот такие прегрешенья, отче…
- Да, чувак… Попал ты в переплёт…
Тяжек грех!.. Ему, сын мой, короче,
отпущений Бог наш не даёт!
Здесь, увы, не может быть двух мнений!
И поверь совету моему,
Тыщу лет гореть тебе в геенне,
если щас не сдашься ты тюрьму!..
……………………………………………………….
Вот такая существует такса
порохоботяцкого греха…
Ну, и стоит ли за сотню баксов
продавать гаранту потроха? 😁😁
 показать весь комментарий
 
 
судя по всему на второй срок пэпы будут ставить только кацы с сателлитами..остальные на первый..тюремный..
 показать весь комментарий
 
 
давай, выдавливай уже из себя пэрэмогу
 показать весь комментарий
 
 
Блін, тут уже будуть доречні рядки в стилі Маяковського:
Ми говоримо Овоч, маємо на увазі сою,
Ми говорим Соя, маємо на увазі Овоча...
 показать весь комментарий
 
 
из всей самохвальной статьи важен только последний абзац
идите ка вы... в пресслужбу банка (а пойдете по ссылке и вам еще халвы накидают)
 показать весь комментарий
 
 
44 млрд( 1,57 млрд $) - это больше , чем мы ожидаем от МВФ, без которых нам типа грозит дефолт.. Чего то мне кажется, что у этих денег будет длинная история и их снова начнут искать в 2019 году, но уже другие люди.
 показать весь комментарий
 
 
Дали бы адресса этих 513ти сельских амбулаторий,может кто то и подтвердил.
 показать весь комментарий
 
 
В якомусь зі своїх потужних інтерв'ю петя говорив, що він не любить гроші.. "Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко - Цензор.НЕТ 3275
 показать весь комментарий
 
 
Так, він не любить гроші, любить лише їх кількість...
 показать весь комментарий
 
 
"Міжнародний інвестиційний банк" наголошує, що, виконуючи ухвали суду про скасування арешту коштів, які раніше перебували на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента Олександра Януковича, не мав права перешкоджати клієнтам в подальшому розпоряджатися власними коштами.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/10/7197821/

"Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко - Цензор.НЕТ 6986
 показать весь комментарий
 
 
Новый Робин Гуд, отбирает деньги у бедных и делится с богатыми.
 показать весь комментарий
 
 
Спеназ РАБссии скомунихдио Индюковича 22 февраля 2014 года.за что 9 Хмырей РАБссии получили звание ХЕРой РАБссии,включая покушателя на жизнь полковника ГРУ Скрипаля...,Бабло в Казначействе Украины и Золотовалютные резервы Украины,Путлер и Индюкович тогда оставили Украине включая кредит 3 миллиарда Плешивого Урода,типа Хунте оставили... "Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко - Цензор.НЕТ 7797Быдло Кремля великодушно шо ПЕСЕЦ "Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко - Цензор.НЕТ 7797
 показать весь комментарий
 
Немецкие и британские издания пишут,что Индюкович и его сын Саша Стоматолог тскомуниздили за 3 года из Украины 120 миллиардов долларов
 показать весь комментарий
 
 
Пётр Алексеевич, а Ваша совесть в курсе о том ,что происходит?
- Она в доле.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх