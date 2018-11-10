 "Президент демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе": В АП прокомментировали расследование "Схем" о снятии денег Януковича через кассу банка Порошенко

Напомним, в расследовании журналистов программы "Схемы" (Радио Свобода) утверждается, что сотни миллионов гривен были сняты с депозитов "Всеукраинского банка развития" сына Виктора Януковича Александра через кассу "Международного инвестиционного банка" Петра Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии пресс-службы АП сказано, что усилиями Генеральной прокуратуры в бюджет возвращено 44 миллиарда гривен, присвоенных ранее фирмами, связанными с беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением.
"Все эти средства перечислены в государственный бюджет на основе принятого Верховной Радой закона, под которым стоит соответствующая подпись Президента. Он демонстрирует очевидную политическую волю в этом вопросе", - сказано в заявлении.
Как отмечаается, на эти средства, в частности, строится 184 общежития для воинов-контрактников; закупается современное оружие для армии; cпроектованы или уже строятся 513 амбулаторий в селах; реализуются другие социально-значимые проекты.
Подчеркивается, что кроме денег, в государственную собственность возвращены заповедники, леса, земельные участки, акции крупных предприятий и другие активы.
"Все эти факты более чем красноречиво свидетельствуют о последовательном курсе власти на возвращение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и другими топ-чиновниками его режима.
Как неоднократно информировала общество ГПУ, она продолжает работать в этом направлении, однако Пресс-служба АПУ не имеет прав комментировать конкретные уголовные дела, как, кстати, и операционную деятельность коммерческих банков.
Важно, что все решения принимаются в рамках закона с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства. Окончательные решения остаются за судами и являются обязательными к исполнению как государственными, так и частными структурами. Судебные решения, к сожалению, не всегда принимаются в пользу государства, не все удается, но это не меняет принципиальных подходов к возвращению в бюджет всего того, что принадлежит народу", - говорится в заявлении.
Что касается действий АО "МИБ", пресс-служба подчеркнула, что не вправе комментировать их и давать оценки, и отослала к комментарию пресс-службы банка, который можно найти по ссылке.
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Около 2 млрд грн. были сняты со счетов в банке сына Януковича Александра через кассу банка президента Порошенко
Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы», обнародованном сегодня на сайте «Радио Свобода».
«Всеукраинский банк развития» (ВБР) после Революции Достоинства был признан неплатежеспособным. Средства, которые были на его счетах, новая власть обещала конфисковать в бюджет.
Однако аресты с этих счетов один за другим начал снимать Печерский районный суд Киева из-за «отсутствия оснований для его продления».
Как выяснили журналисты, большинство из лиц, хранивших средства на счетах в ВБР и в течение 2016-2017 годов снявших сотни миллионов наличными, одновременно были сотрудниками этого же банка.
В общем депозитные счета были оформлены на 30 должностных лиц ВБР, у которых не были доходов, отвечающих бы размерам депозитов.
Чтобы забрать средства из банка Януковича, который находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке - туда и должны были перечислить их средства.
Как свидетельствуют данные о банковских операциях, около 2 млрд гривен были перечислены в «Международный инвестиционный банк» (МИБ), владельцем которого является Порошенко, и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу данного банка.
Журналисты считают, что только на комиссии банк Порошенко смог заработать 20 млн гривен.
http://ua24ua.net/yanukovich-vivel-svoi-milliardi-cherez-bank-poroshenko-radio-svoboda/
🤣🤣🤑
Г-н Порошенко имеет право только цены поднимать украинцам до небес???
Воля к деньгам у кренделя - ключевое
Словами Лещенко:
Поскольку Петр Алексеевич такой человек, что мимо себя и копейки не пропустит,
я думаю, что символом правления Порошенко станет схема Роттердам+. Это абсурдная, в тоже время циничная и очень хитрая коррупция, потому что она не "в лоб"; она, по сути дела, всю сферу энергетики поставила на службу одному человеку - Ахметову.
Я уверен, что он получает щедрые "чаевые"; в чем, собственно говоря, однажды признался бывший глава Регулятора энергетики господин Вовк…
Накипело!.. Этот мир брутальный
стал притоном скверне, и греху!..
Церковь… Образа… Исповедальня…
Батюшка, и я… Как на духу…
- Грешен я… Я сильно грешен, отче!..
- Ну, и что за грех тебя гнетёт?
- У меня их слишком много… В общем…
Самый главный: я - порохобот!..
Сочиняю оды для гаранта…
Восхищаюсь, прихожу в восторг,
типа, он у нас Исус, и Санта!
Наш мессия, ангел, и парторг!
Дескать, «АВК» там, или «Свиточ» -
всё туфта! А вот его «Рошен» -
это українська dolce vita!
Это Босх!.. Делакруа!.. Гоген!
Я Петру посты длиною с милю
строю из восторженных бравад!
Столько же постов - Саакашвили.
Мол, грузин - авантюрист, и гад!..
Вру, что, типа, «Минск» - это победа!
Что за евро - сорок - красота!
И что за «три двести» я уеду,
хоть на край земли! Ну, не мечта?!..
То ль какая пошесть в атмосфере…
Но бывает, если долго вру,
начинаю потихоньку верить,
что симпатизирую Петру!..
Что на самом деле он - мессия!
Что «котлы» и вправду - не «котлы»!
А «Рошен» давно закрыт в России,
из-за сальто с газовой иглы…
Вот такие прегрешенья, отче…
- Да, чувак… Попал ты в переплёт…
Тяжек грех!.. Ему, сын мой, короче,
отпущений Бог наш не даёт!
Здесь, увы, не может быть двух мнений!
И поверь совету моему,
Тыщу лет гореть тебе в геенне,
если щас не сдашься ты тюрьму!..
……………………………………………………….
Вот такая существует такса
порохоботяцкого греха…
Ну, и стоит ли за сотню баксов
продавать гаранту потроха? 😁😁
Ми говоримо Овоч, маємо на увазі сою,
Ми говорим Соя, маємо на увазі Овоча...
идите ка вы... в пресслужбу банка (а пойдете по ссылке и вам еще халвы накидают)
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/10/7197821/
фейк и есть
- Она в доле.