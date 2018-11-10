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 Ректору Московской духовной академии Амвросию (Ермакову) запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба

Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) 7 ноября не был пропущен на территорию Украины, ему запрещен въезд в страну.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"7 ноября архиепископ Амвросий не просто был не пропущен через границу, но и запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года. Поэтому не менее до 2021 года попасть в Украину он не сможет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слободян объяснил, почему пограничники не впустили в Украину ректора Московской духовной академии Ермакова

В Госпогранслужбе также отметили, что информация о том, что представитель РПЦ 8 ноября пересек границу Украины, прилетев другим рейсом, не соответствует действительности.

Напоминаем, 7 ноября стало известно, что ректора Московской духовной академии не пустили на территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3096220
 
   
 Топ комментарии
 
Говорили Амвросию...- Не ходи в новоросию ))
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Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) 7 ноября не был пропущен на территорию Украины, ему запрещен въезд в страну сроком на три года.

"Изя, меня только что обозвали сукой ! Сара, ну что ж ты ходишь там где тебя хорошо знают ?"
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Почему на три года , а не пожизненно ? Он через три года начнёт любить Украину ?
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за три года этого мордовского еретика русня сама спишет и в звании понизит. и будет он ходить ефрейтором удмуртского нквд.
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А через три года, нужды не будет ехать в Украину...
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Говорили Амвросию...- Не ходи в новоросию ))
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Пусть ходит вокруг Онежского озера и чертей гоняет . (С бодуна).
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Нехрен ей здесь ересь молоть, пусть бурятским шаманам лекции читает. Ректору Московской духовной академии Амвросию (Ермакову) запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5404
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кстати хуйло не пьет стекломой, а это есть не скрепно, хотя есть видео скрытой камерой, когда в самолет хуйла грузят элитное пойло, вот такое оно скрепное хуйло.
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Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) 7 ноября не был пропущен на территорию Украины, ему запрещен въезд в страну сроком на три года.

"Изя, меня только что обозвали сукой ! Сара, ну что ж ты ходишь там где тебя хорошо знают ?"
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Три роки без сала! Вважаю, шо це занадто сувора кара для гундяйкіного підлеглого!
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Так, к слову, про Ген прокурора - после выборов нового президента, поставят и нового прокурора и другого пограничника, сбушника, разведчика и даже другого полицейского ...я к тому, что эти запреты будут действовать только при этой власти, при новой - все будет по-новому! можно запреты устанавливать и 3 и 5 и 10 лет, но это роли не играет!
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надо пустіть і нє випускать, а обмєнять на плєнних
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АНТИХРИСТИ!!! Боговідступники!!! Христопродавці!!! А хто ж "братії" передасть нові інструкції для резидентури?! Їм же треба щось агентурі казать! Нові явки, паролі, шифри, графік зв"язку... Зараз "Чебурнет" запрацює - канали передачі інформації треба переналаштовувать...Купа роботи, а вони - чергового ножа в спину...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРектору Московской духовной академии Амвросию (Ермакову) запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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