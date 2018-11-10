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 ЕС считает "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и не признает их, - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила о непризнании Евросоюзом и незаконности "выборов", запланированных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

По словам Могерини, "ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября 2018 года на территориях, контролируемых неправительственными силами так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", являются незаконными и не будет признавать их".

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"Европейский Союз напоминает, что реализация Минских соглашений всеми сторонами остается ключом к достижению устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины, и подчеркивает ответственность Российской Федерации в этом отношении. ЕС приветствует решение Украины продлить закон об особом статусе для восточной части Украины до конца 2019 года", - отмечается в коммюнике.

В документе поясняется, что "ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законы Украины".

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Могерини указала на то, что "Минские соглашения предусматривают исключительно местные выборы, которые должны проводиться в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ при ее наблюдении". Все эти нарушения, по словам главы европейской дипломатии, "делают так называемые "выборы" недействительными".

"Мы рассчитываем, что Российская Федерация будет в полной мере использовать свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения Минских соглашений должны осуществляться полностью и без дальнейших проволочек, начиная с всеобъемлющего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем, чтобы создать необходимые условия для политического перехода к местным выборам, которые они предусматривают", - заявила Могерини.

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Она также отметила поддержку Евросоюзом усилий Франции и Германии в "нормандском формате", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ по содействию реализации Минских соглашений.

Источник: https://censor.net.ua/n3096218
 
   
 Топ комментарии
 
Когда-то с гитлером игрались . Когда-то доигрались . Теперь с путлом .
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Не трынди Стасик!! Много видео и фото фиксации как в этом цирке активно участвовали дамбасяне! И как перед БТРами кидались и как нашим солдатам гадости кричали и топтания по нашему флагу и избиения и привязывания к столбу проукраинских граждан И очереди на *выборы* уже в оккупации и наслаждение Маршем пленных украинских солдат....ВСЕ ПОМНИМ!!!
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Когда-то с гитлером игрались . Когда-то доигрались . Теперь с путлом .
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Это тоже будет незаконным и ЕС не признает их . Зверинец не имеет права голоса в цивилизованном мире .
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Где в рашке ? ЕС считает "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и не признает их, - Могерини - Цензор.НЕТ 3541У них своё ботоксное дерьмо есть
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Вот интересно? ЕС и впрямь ебнут..тые, или претворяются? Какие жители? В Луганске никто в этом цирке выступать не будет. Как в прочем не выступал и в 14 ом. Как роssия нарисует, так и будет. Заявляю как житель Луганска.
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Вас освободят , если поможете Украине .
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Не трынди Стасик!! Много видео и фото фиксации как в этом цирке активно участвовали дамбасяне! И как перед БТРами кидались и как нашим солдатам гадости кричали и топтания по нашему флагу и избиения и привязывания к столбу проукраинских граждан И очереди на *выборы* уже в оккупации и наслаждение Маршем пленных украинских солдат....ВСЕ ПОМНИМ!!!
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Юзівка, парад полонених. Дамбасня радіє і знімає його на телефон.
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ЕС продолжает кормить х.йла сладкими увещеваниями -,,мы рассчитываем , мы призываем, мы надеемся , ..." Но как говорится и на этом спасибо. Они приносят Украинцам меньше вреда чем Барыга со своими ,,рехформами" . Ато дамбасская вата не сильно хочет соевых ,,рехформ" .Она хочет ,,вяличия и водки" . Вот поэтому она будет постоянно выбирать ,,савецкий мир" х.йла который им гарантирует это ,,вяличие" и много-много дешёвого бухла
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Почему тогда так все нервничаете и суетитесь?
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Ми теж не визнаєм. Яке співпадіння думок...
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Вы одноклеточные шоколадники, у вас так и должно быть.
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Це вже не перший раз ти мене звинувачуєш в цьому. Щоб не вважав тебе звичайним тріплом, надай докази. Без них не приходь.
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А не пошли бы вы мадам по сц..адику прогуляться?
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Хотят жить как кацапы . А кацапы уже скинулись на очередное шоле для представителя ,,золотой тысячи" феодалов х.йла? Ещё дамбасяне помогут .Своими голыми сраками границу паРашки от НАТО закроют .
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Украина, Грузия , Молдова и страны Балтии это уже не республики совка. Камлайся про райскую жизню рассейских деревень на таджикских форумах .Там поймут и поддержут ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 3959
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Что это было ? Стекломой с солёными мухоморами на завтрак или ягель курил с утра и боярышником запивал в обед? К вечеру наверное Омерике войну объявишь чтоб в ваш савецкий ,,рай" к сралину попасть побыстрее ? ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 3321
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Ты лучше за убылью населения у себя следи.
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Про приток эммигрантов из Средней Азии и Китая тоже сам найдёшь . А может ты и сам раскосый гастарбайтер ? ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 8095
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Скорее всего он имел в виду Крым, или украинцев которые получают гражданство РФ.

А соотношение смертность - рождаемость в РФ сейчас примерно 1 - 1 (иногда за год выходит + несколько тысяч граждан, иногда - ). И это чисто данные о смертности - рождаемости ГРАЖДАН РФ (то есть гастербайтеры там никак не отражены). Да, у кавказцев рождаемость выше чем у русских. Но меня это не очень то волнует. Сильной стране - сильный народ. Если это не русские - это проблема русских.
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Не признает..- А им все равно...А им все равно..Хоть и боятся они - волка и сову )) -Зачем объяснять по сто раз умалишенным ? Влупите санкции по самые не хочу. Чтобы аж в жопе задымилось. - От тогда усе поймут.
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Тебе Валежник разрешили собирать,Дятел ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 8247
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Какие санкции ? Вы о чём? Они х.йла в Белый Дом и на Свадьбы приглашают . Потоки в обход Украины строят и заводы на паРашке. А это дежурные озабоченности.Знаем. Проходили
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В Чечне Калмыкии Ингушетии и прочих Мордовиях рюсскае быдло имеет право на самоопределение,в том числе на ДАУНбассе и Белоруссии с Казакстаном... ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 5713
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Отток капитала из РАБссии в третьем квартали составил 8 миллиардов долларов,но это не санкции ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 3078 ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 3078Госдепа и ТРампа,трам пам пам... ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 3078 ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 3078
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Скажи только чесно.... ты идейный дурачок, по службе, или премия?
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Он на службе .Идейных сюда не пускает ихнее фесебе
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А на буй они мне нужны , ваши одноглазники с законтаченными ? Нам тут своя пропаганда соевая надоела, а вы со своей звездуйте ещё дальше за поребрик ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 4948
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Кстати сказать: у РФ с Китаем сальдо положительное (РФ продаёт Китаю больше чем у него покупает). Когда узнал - охренел.
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Так это же понятно .Продают полезные ископаемые .Покупают китайские товары и ширпотреб .Китайцы перерабатывают их в товары и торгуют товарами по всему Миру
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Да не только ширпотреб... Я например сейчас прицениваюсь к китайскому лазерному модулю. (хочу гравировальный станок с ЧПУ сделать).

Но и Россия не только сырьё. Продаёт в Китай много еды (уже вроде более чем на 10 млрд $), оружие, авиационные двигатели.
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Вот только экспортом (превышением экспорта над импортом) РФ привлекает в страну по 14 - 18 млрд $ В МЕСЯЦ. ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 6757
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Завтра Всемирный праздник,рюсскае быдло 100 лет назад победило Кайзера Вильгельма в Первой Мировой войне.... ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 6268
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Советуюю всем завтра не выходить на улицу и открыть форточки на Сутки,чтобы Черные Сатанисты Кремля удрали из вашего жилища...,11.11.2018 года Сакральная дата Скорпиона,Три даты с цифрой 11 ЄС вважає "вибори" на окупованій частині Донбасу незаконними і не визнає їх, - Могеріні - Цензор.НЕТ 6085
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В годы первых пятилеток когда Джугашвили к завоеванию всего Мира с помощью Гитлера,ДАУНбасс прозвали Всесоюзной Кочегаркой,и шлепали ХЕРев соц труда Тоннами ,типа Паша Ангелина,Алексей Стаханов,Никита Изотов и прочие советские очковтиратели ударного труда
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Я одного не понимаю. После выборов отключите свет, газ, воду, пенсии. Пусть дальше бузят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС считает "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и не признает их, - Могерини
 
 
 
 
 
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