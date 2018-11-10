 Посольство США о "выборах" в ОРДЛО: "Жители Донбасса должны прекратить этот фарс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства в Twitter.

"Жители Донбасса должны прекратить этот фарс и отказаться от участия в нем", - сказано в сообщении.

В посольстве убеждены, что выгоду от завтрашних "бутафорских выборов" будут иметь лишь приспешники России на востоке Украине, а не украинский народ.

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Напомним, незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса запланированы на 11 ноября.

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