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 Посольство США о "выборах" в ОРДЛО: "Жители Донбасса должны прекратить этот фарс"

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине назвало фейковые выборы в ОРДЛО, которые запланированы на 11 ноября, фарсом и призвало жителей Донбасса не принимать в них участия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства в Twitter.

"Жители Донбасса должны прекратить этот фарс и отказаться от участия в нем", - сказано в сообщении.

В посольстве убеждены, что выгоду от завтрашних "бутафорских выборов" будут иметь лишь приспешники России на востоке Украине, а не украинский народ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проголосовавшие на "выборах" на оккупированном Донбассе будут нести ответственность, - Тука

Посольство США о выборах в ОРДЛО: Жители Донбасса должны прекратить этот фарс 01

Напомним, незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса запланированы на 11 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие на "выборах" в ОРДЛО - грубое нарушение украинского законодательства, - Грицак обратился к жителям Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3096217
 
   
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В 14 році вже ходили, тепер хльобають повною ложкою.Посольство США про "вибори" в ОРДЛО: "Жителі Донбасу повинні відкинути цей фарс" - Цензор.НЕТ 4662
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Жители Донбасса добровольно отказались от ответственности за свои поступки, за свои решения. Так легче жить человеку не привыкшему к свободе. Они стали массой (ватой). Теперь каждому донбасёнку надо быть "как все". Думает и решает за них вождь, начальник, пахан.
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Вони такими і були. Нащадки зекоти звезеної на Донбас на каторгу в шахти.
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Они просто не могут понять , что чем чаще они будут ходить на "выборы " , тем в более глубокой жопе они будут сидеть .
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«По мнению представителя МИД Марии Захаровой, журналистика после «убийства» корреспондента[Бабченко] разделилась на «до» и «после». «За счет этого кульбита Бабченко они (журналисты - прим. «Ленты.ру») становятся приравненными к пропагандистам, врунам, лжецам, двойным агентам, перевертышам. К людям, которые решают свои конкретные задачи», - отметила Захарова.»

Во как умеют на рашке !!!!
Так Аркадій Бабчеко поділив журналітику !!!
З одного боку на легіон раша держ пропагандонів типу мемзера Соловьйова, шікси Жиріновського, Кисєльова, Сабєєвих, Russia Today, тієї ж Захарової з шефом, та інших, проплачених «Газпромом», і ЖУРНАЛІСТА Бабченка, з другої !
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*Жители Данбаса* с 14 года стали быдлом и рабами расеянских наемников и ихтамнетов которых никто спрашивать и учитывать хотелки не собираеться.
Украину, хотят втянуть в рашку, (Суки православные-Мертвечуки-Бойки- Мураевы-Рабиновичи-Тимошенки-Шнуфричи-Королевские....).....то есть в Украине хотят создать уровень жизни похуже чем в рашке ибо украинцы, никогда не жили лучше русни находясь "так сказать" в братских отношениях. Сегодняшний уровень жизни в рашке - это выкручивание карманов кацапов до последней копейки. Долги по ЖКХ выбивают коллекторы методами коктейлей молотова, ломаньем пальцев, и расколом черепов. Грибы в лесу собрал, плати налог. Имеешь дом в деревне, плати налог. Не платишь - бомжуй. Ментам разрешено стрелять на поражение только из за то, что ты мордой не получился. Протестовать - запрещено. Жаловаться - запрещено. Писать комментарии в интернете против власти - запрещено. Жрать только пармезан. Зарплата 200 долларов и дальше падает на дно. Работы нет. Пенсионный возраст увеличен. Бюджет пустой, пенсионный фонд - пустой. Золотовалютные резервы - пустые. И в это хотят втянуть Украину и украинцев. Это сравнительно с тем, когда человек живущий в достатке, перекочует на свалку к бомжам только из за своей идиологии помойной жизни в детстве. Украина выбрала путь развития и только поэтому сегодня - мы живем значительно лучше кацапов и это очевидно. Смотря на помойный уровень жизни в россии - становится совершенно понятно где могла бы быть Украина выбрав путь братания с бомжами.
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«Дом престарелых» ГРУ, или Как Минобороны выдает свои секреты

Военнослужащий у здания Министерства обороны РФ. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
После ряда публикаций в СМИ про приключения Петрова и Боширова в соцсетях развернулась дискуссия - хорошо ли называть фамилии и имена разведчиков своей страны, даже если они кого-то убили или собирались убить за границей. Не ввязываясь в эту дискуссию, скажем: столько, сколько делают для рассекречивания разведчиков сами разведчики и их главное ведомство, не делает никто.
Все интересующиеся темой помнят, что знаменитого теперь Анатолия Чепигу (Боширова) на время учебы в Военно-дипломатической академии (ВДА, на сленге разведчиков «Консерватория») поселили с семьей в офицерском общежитии на улице Маршала Бирюзова, дом 4, а прописали «для секретности» в общежитии РГГУ по адресу улица Кировоградская, дом 25, корпус 1. Но мало кто знает, что общежитие на улице Маршала Бирюзова сами разведчики называют «домом престарелых». Не потому, что там живут ветераны ВЧК-КГБ-ФСБ-ГРУ, а потому, что в 2011 году из Генштаба ответственным лицам поступило распоряжение засекретить проживающих в общежитии 56 несовершеннолетних детей разведчиков. Умные головы из ГРУ долго думали и придумали: прибавили всем детям в графе «дата рождения» по 100 лет к реальному возрасту. Например, родившимся в 2005 году вписывали 1905 год, в 2010-м - 1910-й и так далее.
По словам источника в военном ведомстве, все вскрылось, когда Пенсионный фонд в очередной раз сверял списки столичных пенсионеров и внезапно обнаружил неучтенных столетних жителей, компактно проживающих в двух домах. Сотрудники ПФР подумали, что это какая-то мошенническая схема, и даже хотели обратиться в полицию, но вовремя вмешалось Минобороны и объяснило, в чем дело. Так что теперь в ПФР знают всех детей разведчиков из дома № 4 по улице Маршала Бирюзова и на 3-м Волоколамском проезде дом 4. Ну, а заодно их может узнать любой желающий, обзаведшийся адресной базой москвичей.
Посольство США о "выборах" в ОРДЛО: "Жители Донбасса должны прекратить этот фарс" - Цензор.НЕТ 1340

По той же схеме «засекретили» 47 детей в другом общежитии ГРУ на 3-м Волоколамском проезде, дом 4.
В 2010 году в Минобороны случился большой переполох: в подъезде дома № 4 на улице Гризодубовой неизвестные раскидали листовки «Приморские партизаны против вас бандитов в погонах!» и «Слава приморским партизанам! Окружены, но не сломлены!». Как «партизаны» узнали про засекреченный дом осталось неизвестно. «Подпольщиков» так и не нашли, а ФСБ особо разбираться не стала и заключила, что это сделал кто-то из проживающих в доме офицеров, сочувствующий «партизанам», которые грабили магазины и убивали сотрудников милиции.
Согласно адресной базе данных, в этом ведомственном доме Минобороны прописаны только 66 несовершеннолетних детей и четверо взрослых жильцов: двое водителей из в/ч 45 807 (штаб-квартира ГРУ на Хорошевском шоссе, 76 «Б», так называемый «Аквариум») и начальник разведки ВДВ со своей взрослой дочерью. Самих же родителей нет ни в одних адресных базах, а большинство из них живут под другими фамилиями.Посольство США о "выборах" в ОРДЛО: "Жители Донбасса должны прекратить этот фарс" - Цензор.НЕТ 1782
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Некого призывать . Умные , адекватные жители давно уехали , кто в рашу , кто в Беларусь , а кто в Украину (примечание : Донбасс и Крым -Украина) . Остались пенсионеры , которые выжили из ума и мечтают о российской пенсии , люди без денег , семьи , которых не выпускают из-за должности на шахте или предприятии .
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Украине нужно прекратить всякие выплаты любителям "русского мира".....и выборы исчезнут сами собой.
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Тут вже не один рік про це кажуть.
А в ответ - тишина.(С)
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Так в чем дело, Мари Йованович? Поедьте в ОРДЛО и там это популярно объясните. Уверен, выборы тут же отменят.
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В 14 році вже ходили, тепер хльобають повною ложкою.
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Наивные американцы , их бы на стажировку в этот даунбас хоть на недельку.
КРИЧАЛИ БЫ: ТРАМПУШКА СПАСИ НАС ОТ ЭТИХ ТРОГЛОДИТОВ!!
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Жители Донбасса добровольно отказались от ответственности за свои поступки, за свои решения. Так легче жить человеку не привыкшему к свободе. Они стали массой (ватой). Теперь каждому донбасёнку надо быть "как все". Думает и решает за них вождь, начальник, пахан.
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Вони такими і були. Нащадки зекоти звезеної на Донбас на каторгу в шахти.
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Это, кажись, уже третья их заява! жаль, что они твиттер штатовский не читают, а может они вообще, не знают что это такое?
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Жители Донбасса и есть этот фарс. Многие не знают значения этого слова. И поймут его как - " А для форсу выпьем морсу ))
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Ваще-то я из Донецка. И с ситуацией знаком.Все недовольны. И на выборы идти не хотят.От хорошей жизни ? - Все поняли,шо их наеб*ли. Проклинают тот день,когда референдили. Иди сам спроси.
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Ну я тоже из Донецка. Не перебарщивайте с тем, что "все недовольны" (с). Вообще слова "довольны-недовольны" здесь не уместны.
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Я говорю за 90 % населения. Те,что не запачканы преступлениями. И не у кормушки. Херово буквально всем. И те кто орали "за расию" натихоря очень сожалеют о своей глупости. Сходи на любой базар и послушай ,шо люди говорят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосольство США о "выборах" в ОРДЛО: "Жители Донбасса должны прекратить этот фарс"
 
 
 
 
 
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