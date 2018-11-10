 Посольство США о "выборах" в ОРДЛО: "Жители Донбасса должны прекратить этот фарс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Посольства в Twitter.
"Жители Донбасса должны прекратить этот фарс и отказаться от участия в нем", - сказано в сообщении.
В посольстве убеждены, что выгоду от завтрашних "бутафорских выборов" будут иметь лишь приспешники России на востоке Украине, а не украинский народ.
Напомним, незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса запланированы на 11 ноября.
Во как умеют на рашке !!!!
Так Аркадій Бабчеко поділив журналітику !!!
З одного боку на легіон раша держ пропагандонів типу мемзера Соловьйова, шікси Жиріновського, Кисєльова, Сабєєвих, Russia Today, тієї ж Захарової з шефом, та інших, проплачених «Газпромом», і ЖУРНАЛІСТА Бабченка, з другої !
Украину, хотят втянуть в рашку, (Суки православные-Мертвечуки-Бойки- Мураевы-Рабиновичи-Тимошенки-Шнуфричи-Королевские....).....то есть в Украине хотят создать уровень жизни похуже чем в рашке ибо украинцы, никогда не жили лучше русни находясь "так сказать" в братских отношениях. Сегодняшний уровень жизни в рашке - это выкручивание карманов кацапов до последней копейки. Долги по ЖКХ выбивают коллекторы методами коктейлей молотова, ломаньем пальцев, и расколом черепов. Грибы в лесу собрал, плати налог. Имеешь дом в деревне, плати налог. Не платишь - бомжуй. Ментам разрешено стрелять на поражение только из за то, что ты мордой не получился. Протестовать - запрещено. Жаловаться - запрещено. Писать комментарии в интернете против власти - запрещено. Жрать только пармезан. Зарплата 200 долларов и дальше падает на дно. Работы нет. Пенсионный возраст увеличен. Бюджет пустой, пенсионный фонд - пустой. Золотовалютные резервы - пустые. И в это хотят втянуть Украину и украинцев. Это сравнительно с тем, когда человек живущий в достатке, перекочует на свалку к бомжам только из за своей идиологии помойной жизни в детстве. Украина выбрала путь развития и только поэтому сегодня - мы живем значительно лучше кацапов и это очевидно. Смотря на помойный уровень жизни в россии - становится совершенно понятно где могла бы быть Украина выбрав путь братания с бомжами.
Военнослужащий у здания Министерства обороны РФ. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
После ряда публикаций в СМИ про приключения Петрова и Боширова в соцсетях развернулась дискуссия - хорошо ли называть фамилии и имена разведчиков своей страны, даже если они кого-то убили или собирались убить за границей. Не ввязываясь в эту дискуссию, скажем: столько, сколько делают для рассекречивания разведчиков сами разведчики и их главное ведомство, не делает никто.
Все интересующиеся темой помнят, что знаменитого теперь Анатолия Чепигу (Боширова) на время учебы в Военно-дипломатической академии (ВДА, на сленге разведчиков «Консерватория») поселили с семьей в офицерском общежитии на улице Маршала Бирюзова, дом 4, а прописали «для секретности» в общежитии РГГУ по адресу улица Кировоградская, дом 25, корпус 1. Но мало кто знает, что общежитие на улице Маршала Бирюзова сами разведчики называют «домом престарелых». Не потому, что там живут ветераны ВЧК-КГБ-ФСБ-ГРУ, а потому, что в 2011 году из Генштаба ответственным лицам поступило распоряжение засекретить проживающих в общежитии 56 несовершеннолетних детей разведчиков. Умные головы из ГРУ долго думали и придумали: прибавили всем детям в графе «дата рождения» по 100 лет к реальному возрасту. Например, родившимся в 2005 году вписывали 1905 год, в 2010-м - 1910-й и так далее.
По словам источника в военном ведомстве, все вскрылось, когда Пенсионный фонд в очередной раз сверял списки столичных пенсионеров и внезапно обнаружил неучтенных столетних жителей, компактно проживающих в двух домах. Сотрудники ПФР подумали, что это какая-то мошенническая схема, и даже хотели обратиться в полицию, но вовремя вмешалось Минобороны и объяснило, в чем дело. Так что теперь в ПФР знают всех детей разведчиков из дома № 4 по улице Маршала Бирюзова и на 3-м Волоколамском проезде дом 4. Ну, а заодно их может узнать любой желающий, обзаведшийся адресной базой москвичей.
По той же схеме «засекретили» 47 детей в другом общежитии ГРУ на 3-м Волоколамском проезде, дом 4.
В 2010 году в Минобороны случился большой переполох: в подъезде дома № 4 на улице Гризодубовой неизвестные раскидали листовки «Приморские партизаны против вас бандитов в погонах!» и «Слава приморским партизанам! Окружены, но не сломлены!». Как «партизаны» узнали про засекреченный дом осталось неизвестно. «Подпольщиков» так и не нашли, а ФСБ особо разбираться не стала и заключила, что это сделал кто-то из проживающих в доме офицеров, сочувствующий «партизанам», которые грабили магазины и убивали сотрудников милиции.
Согласно адресной базе данных, в этом ведомственном доме Минобороны прописаны только 66 несовершеннолетних детей и четверо взрослых жильцов: двое водителей из в/ч 45 807 (штаб-квартира ГРУ на Хорошевском шоссе, 76 «Б», так называемый «Аквариум») и начальник разведки ВДВ со своей взрослой дочерью. Самих же родителей нет ни в одних адресных базах, а большинство из них живут под другими фамилиями.
А в ответ - тишина.(С)
КРИЧАЛИ БЫ: ТРАМПУШКА СПАСИ НАС ОТ ЭТИХ ТРОГЛОДИТОВ!!