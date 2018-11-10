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Все про:Одесса (5224) рынок (385) суд (21497)

 Одесский суд восстановил Добрянского в должности директора рынка "7км". ДОКУМЕНТ

Одесский окружной административный суд 8 ноября восстановил директором рынка "7 км" Виктора Добрянского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом стало известно из копии решения суда.

Одесский суд восстановил Добрянского в должности директора рынка 7км 01
Одесский суд восстановил Добрянского в должности директора рынка 7км 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снят арест с уставного фонда фирмы-совладельца "7 километра" в Одессе

На данный момент суд вручил сторонам решение со вступительной и резолютивной частью. Полный текст судебного решения, включая мотивировочную часть, будет изготовлен в течение пяти дней.

Ранее СМИ писали, что рынок "7 км" с 2010 года перешел под контроль смотрящих за Одесской областью Ивана и Сергея Аврамовых, которые, в свою очередь, являлись партнерами Юрия Иванющенко (Енакиевского). Аврамовы вместе с еще одним учредителем рынка "7 км" Борисом Мельничуком незаконным путем отобрали доли у других основателей рынка – семьи Добрянских и Дениса Волошина, а также назначили директором свою креатуру – Василия Мозгальского.

Расследовать факт рейдерского захвата правоохранители взялись только после смены власти в 2014 году. Тогда началась длинная череда судебных тяжб потерпевшей стороны с представителями семьи Януковича.

Впоследствии правоохранители открыли ряд уголовных производства по факту уклонения от уплаты налогов руководством рынка "7 км" и финансирования незаконных вооруженных формировании на востоке Украины. В частности, в 2016 году глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что промрынок "7-й километр" в Одесской области каждый месяц отправляет беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу 800 тысяч долларов США.

В сентябре 2018 года общественная активистка Олеся Голодок сообщила, что для охраны рынка "7 км" из оккупированного Донецка были завезены боевики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совладелица "7 километра" не убедила суд, что ее вынудили подарить долю в бизнесе сыну Юры Енакиевского, - "Судебный репортер"

Источник: https://censor.net.ua/n3096213
 
 
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То все бояре))Петручио не при чем)))
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и покупается независимо
в одессе олицетворяется им. пидрахуя-уродского
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и я рад - он теперь имеет свой суд Одесский суд восстановил Добрянского в должности директора рынка "7км" - Цензор.НЕТ 7256
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та да))судебная власть--это независимая от президента ветка власти
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и покупается независимо
в одессе олицетворяется им. пидрахуя-уродского
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эт да. петя влиять "не может" - распустить(упразднить) суд МОЖЕТ.
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ну и этот купил суд - а почему нет!!! Одесский суд восстановил Добрянского в должности директора рынка "7км" - Цензор.НЕТ 5872
гепе с дупой можно - а ему что низя? Одесский суд восстановил Добрянского в должности директора рынка "7км" - Цензор.НЕТ 2656
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а рынок бесхозный - а бандюганы что его охраняют нанялись сами - спонтанно Одесский суд восстановил Добрянского в должности директора рынка "7км" - Цензор.НЕТ 5038
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Вот теперь начнется настоящая война!
Никто так просто ничего не отдаст.
А за Добрянского рад. Он много сделал для рынка в свое время...
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И вот здесь Юре Енакиевскому с братьями Аврамовыми обидно стало. Такого кабанчика, несущего золотые яйца, им зарезали...

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Хорошо иметь свой прикормленный суд. Одесских воров судить в Одесских судах, это все равно, что киевских в "пещерном" суде стольного града Киева.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдесский суд восстановил Добрянского в должности директора рынка "7км". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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