 "Это ужасная гадость. Скотина!": Ахеджакова предложила эксперту Госдумы РФ лишить ее звания вместе с Ефремовым

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире радиостанции "НСН" Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эмоциональной форме призвала члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна, который ранее предложил лишить Михаила Ефремова почетного звания "Заслуженный артист России" за антироссийские высказывания, не пиариться за чужой счет.
"Конечно, я поддерживаю Ефремова! Если и я Манукяну не угодна, то пусть и мое звание берет. Не он нам [звания] давал. Ишь судья какой нашёлся. Вообще его нужно судить за такие вещи. Что бы вот так пиариться за счет русских артистов. Это же пиар! Отобрать звание у Миши Ефремова и сразу стать знаменитым. Скотина!", - возмутилась артистка.
Ахеджакова уверена, что за инициативой Манукяна не стоит реальных оснований. По ее мнению, подобные действия являются единственным, что может помочь эксперту стать знаменитым на его должности.
"Это ужасная гадость. Даже не хочу об этом говорить. Давайте, забирайте у нас у всех звания. Да пусть он ими подавится! Это единственное, чем он может прославиться. Пиар очень хороший. Отобрать звание у порядочных людей, артистов! Хотелось бы знать, каким образом он пролез во власть. Да и то, пошел он, как ни пролез. Бог с ним", - заключила Ахеджакова.
Отметим, сам Ефремов ранее заявил, что не обращает внимания на реакцию на его слова, кратко заявив: "Меня это не интересует. По барабану. До свидания".
В поддержку актера также выступил лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который во многом разделяет политические взгляды Ефремова. Музыкант раскритиковал всю ситуацию, назвав ее "мышиной возней".
"Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — сказал Макаревич. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [чертовых] депутатов, ну хватит!"
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Отметим, бурную реакцию российских чиновников вызвало интервью Ефремова киевской радиостанции "Новое время", в котором он и произнес слова об "империалистическом мороке" в России.
Не просто возмутилась, а конкретно аргументировала всё!
А вот причем. Украину, хотят втянуть в рашку, то есть в Украине хотят создать уровень жизни похуже чем в рашке ибо украинцы, никогда не жили лучше русни находясь "так сказать" в братских отношениях. Сегодняшний уровень жизни в рашке - это выкручивание карманов кацапов до последней копейки. Долги по ЖКХ выбивают коллекторы методами коктейлей молотова, ломаньем пальцев, и расколом черепов. Грибы в лесу собрал, плати налог. Имеешь дом в деревне, плати налог. Не платишь - бомжуй. Ментам разрешено стрелять на поражение только из за то, что ты мордой не получился. Протестовать - запрещено. Жаловаться - запрещено. Писать комментарии в интернете против власти - запрещено. Жрать только пармезан. Зарплата 200 долларов и дальше падает на дно. Работы нет. Пенсионный возраст увеличен. Бюджет пустой, пенсионный фонд - пустой. Золотовалютные резервы - пустые. И в это хотят втянуть Украину и украинцев. Это сравнительно с тем, когда человек живущий в достатке, перекочует на свалку к бомжам только из за своей идиологии помойной жизни в детстве. Украина выбрала путь развития и только поэтому сегодня - мы живем значительно лучше кацапов и это очевидно. Смотря на помойный уровень жизни в россии - становится совершенно понятно где могла бы быть Украина выбрав путь братания с бомжами.
"В этом (2017) году в Россию посетили больше украинцев по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил начальник Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью Цензор.нет.
"В 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м больше - уже более 5,7 млн", - сообщил он..."
"В прошлом году мы зафиксировали более четырех миллионов пересечений границы РФ (туда и обратно) украинцами. Это не количество граждан, которые ездили в Россию, а пересечений, потому что много кто ездил несколько раз", - подчеркнул он. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/za-god-ukraincy-bolee-4-mln-raz-peresekli-granicu-s-rossiey-1102165.html
https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplaty-v-rossii.html
При обысках в квартирах и на дачах бывших руководящих работников краевого министерства социальной политики красноярские УФСБ и следком обнаружили чайники и мультиварки. И изъяли их в качестве вещдоков, поскольку чекисты и СК полагают, что закупалось это государством в прошлые годы как подарки ветеранам Великой Отечественной войны - бытовая техника совпала по спецификации.
Задержаны бывший первый замминистра Наталья Колягина, бывший начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева, а также два ее родственника, деверь и 69-летний свекор. Те руководили коммерческой фирмой, куда, например, ушли все деньги по 25 госконтрактам, заключенным в марте этого года в рамках госпрограммы края «Развитие социальной поддержки граждан» для закупки подарков и организации праздничных мероприятий ко дню Победы.
Стоимость всех контрактов - 2,3 млн рублей. По данным ФСБ, исполнен только один контракт на сумму до 100 тыс. рублей, два исполнены частично. То есть для отвода глаз что-то купили (причем грошовое и отвратительного качества). Остальное - попилили. Семейный бизнес. По документам ветераны меж тем все одарены. Причем подарки они получали уже на протяжении нескольких лет (хотя никто им ничего не дарил).
- Фактически товары в рамках этих договоров либо не поставлялись вообще, либо поставлялись некачественные. Таким образом, обязательства по договорам не были выполнены на сумму 2,2 млн. Деньги поделены между участниками преступной схемы, - рассказала официальный представитель краевого управления ФСБ Марина Моисеева.
- По месту жительства сотрудниц министерства соцполитики проведены обыски при силовой поддержке ФСБ. Изъята бытовая техника - электрочайники и мультиварки, которые в прошлые года фигурировали в госконтрактах как приобретаемые для ветеранов войны, - добавила Ольга Шаманская, старший помощник начальника краевого следкома.
https://www.youtube.com/watch?v=Duf8rgfp8oA
Есть такая старинная притча:
Летал жаворонок. Летал себе, чирикал. И тут загремел гром, ударили молнии, все вокруг зашаталось - вот-вот небо упадет на землю. Жаворонок бросился к земле, упал на спину, и подставил ноги, чтоб небо удержать. Ему говорят - что ты, мелочь, лезешь, тебя против неба и не видно вовсе. А он ответил - что смогу, то и сделаю.
26.11.2017 14:14" Пані Лія велика Людина.
Тем более, если ты ему ничего и не давал...
Браво Лия!!!
Главное не забывайте называть этих мразей мразями...)))
значится некая "Ахелдакова" - это кто ?
Вечер пятницы был трудным ?
Сергей Ирза
Разве Ефремов не любит Россию?
Иль Макаревич? Ведь бред неподдельный!
Травля людей, разве разума сила?
Это недуг для России смертельный!
Это болезнь…, а ведь так уже было:
«Скопом ату его - вытравим гада!»
И убивало Романовых быдло,
И выползала зараза из ада!
И миллионы под корень! Под корень!
Разве они не любили Россию?
Травля людей, это страшное горе,
Это убийства и это насилие!
Разве Ефремов не любит Россию?
Иль Макаревич? Ведь бред неподдельный!
Травля людей, разве разума сила?
Это недуг для России смертельный!
04/04/2014
ВОТ И ВОЮТ
В Госдуме хотят лишить Андрея Макаревича государственных наград.
Сергей Ирза
В волчьей «стае», вой по-волчьи!
Вот и воют.., вот и воют…
Белым днём ли, тёмной ночью,
В волчьих душах нет покоя!
В волчьих душах только злоба -
Кто не воет, тот не в «стае»…
В ней следят за воем «в оба»,
Чтобы выть не перестали!
А не воешь, так «предатель»,
Обзовут «врагом народа»,
И будь сам сто раз Создатель,
В раз низвергнут с небосвода!
В волчьей «стае», вой по-волчьи!
Вот и воют.., вот и воют…
18/08/2014
Иль Макаревич? Ведь бред неподдельный!"
Если они любят рашку, то они враги Украины.