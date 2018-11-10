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Все про:Россия (71052) Ефремов Михаил (3) Ахеджакова (5)

 "Это ужасная гадость. Скотина!": Ахеджакова предложила эксперту Госдумы РФ лишить ее звания вместе с Ефремовым

Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала инициативу лишить Михаила Ефремова звания "Заслуженный артист России".

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире радиостанции "НСН" Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эмоциональной форме призвала члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна, который ранее предложил лишить Михаила Ефремова почетного звания "Заслуженный артист России" за антироссийские высказывания, не пиариться за чужой счет.

"Конечно, я поддерживаю Ефремова! Если и я Манукяну не угодна, то пусть и мое звание берет. Не он нам [звания] давал. Ишь судья какой нашёлся. Вообще его нужно судить за такие вещи. Что бы вот так пиариться за счет русских артистов. Это же пиар! Отобрать звание у Миши Ефремова и сразу стать знаменитым. Скотина!", - возмутилась артистка.

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Ахеджакова уверена, что за инициативой Манукяна не стоит реальных оснований. По ее мнению, подобные действия являются единственным, что может помочь эксперту стать знаменитым на его должности.

"Это ужасная гадость. Даже не хочу об этом говорить. Давайте, забирайте у нас у всех звания. Да пусть он ими подавится! Это единственное, чем он может прославиться. Пиар очень хороший. Отобрать звание у порядочных людей, артистов! Хотелось бы знать, каким образом он пролез во власть. Да и то, пошел он, как ни пролез. Бог с ним", - заключила Ахеджакова.

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Отметим, сам Ефремов ранее заявил, что не обращает внимания на реакцию на его слова, кратко заявив: "Меня это не интересует. По барабану. До свидания".

В поддержку актера также выступил лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который во многом разделяет политические взгляды Ефремова. Музыкант раскритиковал всю ситуацию, назвав ее "мышиной возней".

"Слушайте, мне так это надоело, все это такая мышиная возня! — сказал Макаревич. — Хватит уже про это, ну просто невозможно! Давайте не будем мусор этот уже распространять, ну пожалуйста, хватит пиарить этих [чертовых] депутатов, ну хватит!"

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Отметим, бурную реакцию российских чиновников вызвало интервью Ефремова киевской радиостанции "Новое время", в котором он и произнес слова об "империалистическом мороке" в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3096212
 
   
 Топ комментарии
 
Маленькая ,но очень гордая птичка.....
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Лия Меджидовна, браво!
Не просто возмутилась, а конкретно аргументировала всё!
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Джон Леннон не имел звания заслуженного артиста Британии, при этомего занет весь мир! "Это ужасная гадость. Скотина!": Ахеджакова предложила эксперту Госдумы РФ лишить ее звания вместе с Ефремовым - Цензор.НЕТ 1063
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Джон Леннон не имел звания заслуженного артиста Британии, при этомего занет весь мир! "Это ужасная гадость. Скотина!": Ахеджакова предложила эксперту Госдумы РФ лишить ее звания вместе с Ефремовым - Цензор.НЕТ 1063
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Его заслуги ( Леннона ) , были отмечены британским орденом , подразумевающим Народный артист Великобритании ))
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такого фото ещё не видел ! Это подлинная фотография или монтаж ?
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Ему звание "рыцаря" присваивали, от которого он отказался
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Вернее он его принял вместе орденом, но позже орден вернул, в знак протеста войны во Вьетнаме.
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Кабздон тоже не имел звания заслуженного артиста Британии и, тем не менее, его весь мир не знает. )))
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Весь русский мир знает , как мафиозника грёбанного . Яркий пример приспособленца по жизни , жил при любой власти , как сыр в масле катался , подонок !
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он имел как и все остальные быдлос кросс квин Виктори.
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Женщина воин.Женщина герой. - Вот вам и "крыса".
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Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (Украинская ССР). Выросла в театральной семье в Майкопе. Отчим Меджид Салехович Ахеджаков (1914-2012) был главным режиссёром, мать Юлия Александровна - актрисой Адыгейского драматического театра.


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Укушеная Украиной. Я ейо обожаю! Ткая маленькая, на вид - беззащитная, а сколько СИЛЫ!
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Про таких личностей и фильмы великолепные есть, например, "Triumph of the spirit".
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Маленькая ,но очень гордая птичка.....
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хуже. это псевдострана монголоидных свинособак.
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Лия Меджидовна, браво!
Не просто возмутилась, а конкретно аргументировала всё!
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Да, Лия, таких как вы, Ефремов там единицы, зато мерзость типа моторолы, сралина, хуйла в большом почете - медальки и почет
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На весь расейский театральный бомонд, всего два человека - Миша Ефремов и Лиля Ахеджакова. Все остальное гинетический мусор.
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значит он долго будет жить. Я ошибся.
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Мышебратья занимаются мышиной вознёй. Роются всё в перде.
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надо у них спросить, что там в перде интересного?? хотя, если подумать, укры тоже в Перде, скорее всего гораздо более глубокой
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Многие кричат - причем здеся рашка, я смотрю какой уровень жизни в Украине.
А вот причем. Украину, хотят втянуть в рашку, то есть в Украине хотят создать уровень жизни похуже чем в рашке ибо украинцы, никогда не жили лучше русни находясь "так сказать" в братских отношениях. Сегодняшний уровень жизни в рашке - это выкручивание карманов кацапов до последней копейки. Долги по ЖКХ выбивают коллекторы методами коктейлей молотова, ломаньем пальцев, и расколом черепов. Грибы в лесу собрал, плати налог. Имеешь дом в деревне, плати налог. Не платишь - бомжуй. Ментам разрешено стрелять на поражение только из за то, что ты мордой не получился. Протестовать - запрещено. Жаловаться - запрещено. Писать комментарии в интернете против власти - запрещено. Жрать только пармезан. Зарплата 200 долларов и дальше падает на дно. Работы нет. Пенсионный возраст увеличен. Бюджет пустой, пенсионный фонд - пустой. Золотовалютные резервы - пустые. И в это хотят втянуть Украину и украинцев. Это сравнительно с тем, когда человек живущий в достатке, перекочует на свалку к бомжам только из за своей идиологии помойной жизни в детстве. Украина выбрала путь развития и только поэтому сегодня - мы живем значительно лучше кацапов и это очевидно. Смотря на помойный уровень жизни в россии - становится совершенно понятно где могла бы быть Украина выбрав путь братания с бомжами.
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мы живем значительно лучше кацапов /Отставленные от корыта судейские, прокурорские, милицейские не согласны.
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Странно только, что заробитчане валят в Раиссю и в Польшу миллионами от такой чудесной жизни.
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В Польшу да и те кто раньше мотался на рашку, сегодня успешно перекочевали в Польшу, а на рашку,уже давно не ездят миллионами. И к стати - не учитывай крысчан и данбасят которых на рашку одним стадом загнали.
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Значит туристы.
"В этом (2017) году в Россию посетили больше украинцев по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил начальник Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью Цензор.нет.
"В 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м больше - уже более 5,7 млн", - сообщил он..."
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Не врем .В 2017 году граждане Украины более четырех миллионов раз пересекли Украинскую границу у

"В прошлом году мы зафиксировали более четырех миллионов пересечений границы РФ (туда и обратно) украинцами. Это не количество граждан, которые ездили в Россию, а пересечений, потому что много кто ездил несколько раз", - подчеркнул он. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ukrayina/za-god-ukraincy-bolee-4-mln-raz-peresekli-granicu-s-rossiey-1102165.html
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Кто врёт? Я привёл цитату. Может один какой-то сумасшедший 4 миллиона раз смотался туда-обратно. Ко мне какие претензии?
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Да кто в ту россию уже валит?? Разве что люмпены из дыры..
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Петя.Урод ты метверчуковский,где звание Героя Украины для нее.Народ Украины дает ей звание Героя Украины,за борьбу в тылу врага.Спасибо тебе,ты настоящяя Украинка.
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Нам бы таких артистов как Ефремов и Ахеджакова
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Да ладно. В Тернополе запретили их нах. Зато стране дали Грынджолов) Окультуривайтесь.
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Від такої держави чк росія ніякі звання краще не отримувати.
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Личности в России всегда были гонимы. Она всегда отторгала людей с чистыми и светлыми помыслами. И всегда там доминировали подлые чинопочитатели, подхалимы всех мастей, челобитники, завистливые кляузники, подхалимы и стукачи. Не обольщайтесь. Все ветви власти в Украине состоят практически из такого сорта людей. Вечные комсомольцы, пробившие себе дорогу во власть надувательством и жополизанием вышестоящего. Нет голубых кровей там, за редким исключением. Совок до мозга костей.
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Даже жена не вытерпела этого Пидораса (да простит модератор). С большой буквы потому, что президент.
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Скорее всего он ее мог удовлетворить, только когда рядом лежал соблазнительный подросток...какая женщина такое выдержит
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Я не прихильниця цієї влади, але порівнювати нашу країну з росією це вже занадто. Там ніколи не буде Майдану, а у нас люди різні не тільки ті, що цю владу обирали. А на чорному песимізмі країну не збудуєш. Треба щось пропонувати.
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даже не знаю, сегодня можно гордиться званием Заслуженый артист России или это оскарбление, видя клоунов у них в руководстве?
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в России тоже хватает своих вятровичей.
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Разве Ахеджакова,Ефремов,Макаревич за звание борятся,они Герои Нашего Времени
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Забота о ветеранах на паРашке... "Це жахлива гидота. Скотина!": Ахеджакова запропонувала експерту Держдуми РФ позбавити її звання разом із Єфремовим - Цензор.НЕТ 694


При обысках в квартирах и на дачах бывших руководящих работников краевого министерства социальной политики красноярские УФСБ и следком обнаружили чайники и мультиварки. И изъяли их в качестве вещдоков, поскольку чекисты и СК полагают, что закупалось это государством в прошлые годы как подарки ветеранам Великой Отечественной войны - бытовая техника совпала по спецификации.


Задержаны бывший первый замминистра Наталья Колягина, бывший начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева, а также два ее родственника, деверь и 69-летний свекор. Те руководили коммерческой фирмой, куда, например, ушли все деньги по 25 госконтрактам, заключенным в марте этого года в рамках госпрограммы края «Развитие социальной поддержки граждан» для закупки подарков и организации праздничных мероприятий ко дню Победы.

Стоимость всех контрактов - 2,3 млн рублей. По данным ФСБ, исполнен только один контракт на сумму до 100 тыс. рублей, два исполнены частично. То есть для отвода глаз что-то купили (причем грошовое и отвратительного качества). Остальное - попилили. Семейный бизнес. По документам ветераны меж тем все одарены. Причем подарки они получали уже на протяжении нескольких лет (хотя никто им ничего не дарил).
- Фактически товары в рамках этих договоров либо не поставлялись вообще, либо поставлялись некачественные. Таким образом, обязательства по договорам не были выполнены на сумму 2,2 млн. Деньги поделены между участниками преступной схемы, - рассказала официальный представитель краевого управления ФСБ Марина Моисеева.
- По месту жительства сотрудниц министерства соцполитики проведены обыски при силовой поддержке ФСБ. Изъята бытовая техника - электрочайники и мультиварки, которые в прошлые года фигурировали в госконтрактах как приобретаемые для ветеранов войны, - добавила Ольга Шаманская, старший помощник начальника краевого следкома.
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сказать Спасибо автору картинки пропагандист опять забыл.
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Талибан рискует репутацией, встречаясь с Лавровым.
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Надо Л.Ахеджаковой, М.Ефремову и А.Макаревичу присвоить звание Народных артистов Украины. От этого в параше так пердаки порвёт, что там сразу забудут их чего-то лишать.

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зараз на рашке керують такі імперськи культурні діячі як Міхалков та Говорухін, навіть совок на другому плані а царізм на першому.
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Великая талантливая актриса и прекрасная женщина и человек. Здоровья и долгих лет. Преклоняю колени перед Вами. Побольш таких как Вы, а не Повалий, Лорак и других б...
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Вот как русские фашисты чтят ветеранов второй мировой войны и эти мрази приглашают наших пенсионеров. Мол - голосуйте за партии рашки в Украине и после смерти жалеть не будите.
https://www.youtube.com/watch?v=Duf8rgfp8oA
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ага , а как трахать , так подавай Лорак , Повалий .....
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Кацапів в масквабаді більше обслуговують Аліна Гросу та Лобода, у них образ такий. Лобода співає на приватних вечірках російських товстосумів.
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Лобода страшная , как ё. твою мать , а Гросу нормально .
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А причём тут музыка и песни? Это мастерицы работы ртом а не пения ртом.
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так я это и имел ввиду ( ну как бы , что имею , то и введу )))
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Жители раши , вам не противно жить в такой стране ?
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Да они не лезут во власть.Их просто ставит ТКК-Тайная канцеллярия Кремля( по Дудаеву и П.Глобе),где с 1927г. СИДЯТ СТАЛИНЯНО(двойник)-МИКОЯНЫ.По одэрам=азэрам( а не туркоман сталинское) в Сирии "калибром" выстрельнул из Каспия корабыль,где капитаном был Мамедов.Именно азеру поручили стрелять по своим.Это еще раз показывает кто сидит в ТКК.Так что манукян сам не лез- Его просто поставили ИЗ-ЗА СТРАШНОГО,ЧПРЕСТУПНОГО МОЛЧАНИЯ РУССКИХ в РОССИИ.
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Жаль,очень жаль,что таких людей в мордоре единицы,остальные........манукяны!
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хитрожопые ары русню стрегут? так это их традиционное занятие. Главное удмурту в ухо насцать про вяличие а потом он сам на бутылку сядет.
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Ну, нормально армяне попилили мост вместе с ротынбэргом!)
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Перемога, а че ты делаешь в рашке? А ну-ка вернись. А то тут одни зрады.
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Талановита артистка та смілива та мужня жінка,яка може дозволити собі говорити правду! Здоров"я та творчих успіхів!
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"UA Андрей Андреев a9778f9c
Есть такая старинная притча:
Летал жаворонок. Летал себе, чирикал. И тут загремел гром, ударили молнии, все вокруг зашаталось - вот-вот небо упадет на землю. Жаворонок бросился к земле, упал на спину, и подставил ноги, чтоб небо удержать. Ему говорят - что ты, мелочь, лезешь, тебя против неба и не видно вовсе. А он ответил - что смогу, то и сделаю.
26.11.2017 14:14" Пані Лія велика Людина.
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Сложно что либо отобрать у человека которому нечего терять!
Тем более, если ты ему ничего и не давал...
Браво Лия!!!"Це жахлива гидота. Скотина!": Ахеджакова запропонувала експерту Держдуми РФ позбавити її звання разом із Єфремовим - Цензор.НЕТ 6646
Главное не забывайте называть этих мразей мразями...)))
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В ананосе трёх статей censor.net.ua: последние новости

значится некая "Ахелдакова" - это кто ?
Вечер пятницы был трудным ?
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БЫДЛО
Сергей Ирза
Разве Ефремов не любит Россию?
Иль Макаревич? Ведь бред неподдельный!
Травля людей, разве разума сила?
Это недуг для России смертельный!
Это болезнь…, а ведь так уже было:
«Скопом ату его - вытравим гада!»
И убивало Романовых быдло,
И выползала зараза из ада!
И миллионы под корень! Под корень!
Разве они не любили Россию?
Травля людей, это страшное горе,
Это убийства и это насилие!
Разве Ефремов не любит Россию?
Иль Макаревич? Ведь бред неподдельный!
Травля людей, разве разума сила?
Это недуг для России смертельный!
04/04/2014
ВОТ И ВОЮТ
В Госдуме хотят лишить Андрея Макаревича государственных наград.
Сергей Ирза
В волчьей «стае», вой по-волчьи!
Вот и воют.., вот и воют…
Белым днём ли, тёмной ночью,
В волчьих душах нет покоя!
В волчьих душах только злоба -
Кто не воет, тот не в «стае»…
В ней следят за воем «в оба»,
Чтобы выть не перестали!
А не воешь, так «предатель»,
Обзовут «врагом народа»,
И будь сам сто раз Создатель,
В раз низвергнут с небосвода!
В волчьей «стае», вой по-волчьи!
Вот и воют.., вот и воют…
18/08/2014
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"Разве Ефремов не любит Россию?
Иль Макаревич? Ведь бред неподдельный!"

Если они любят рашку, то они враги Украины. "Це жахлива гидота. Скотина!": Ахеджакова запропонувала експерту Держдуми РФ позбавити її звання разом із Єфремовим - Цензор.НЕТ 3637
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Это ужасная гадость. Скотина!": Ахеджакова предложила эксперту Госдумы РФ лишить ее звания вместе с Ефремовым
 
 
 
 
 
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