 "Росляков действовал в одиночку": Следком РФ отчитался о расследовании трагедии в Керчи

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Следкома РФ, об этом доложили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания с руководителями "Главного следственного управления по Республике Крым", "следственных управлений" по оккупированному Севастополю, а также Волгоградской, Ростовской областям и Краснодарскому краю.
Отмечается, что в рамках расследования допросили 650 человек и следствию удалось восстановить маршрут Рослякова в день теракта в Керчи.
"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно сообщению СК, создан психологический портрет Рослякова, детально исследуется его личность, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления. Также назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
помпа стоит штуку бакинских + на разрешение + боеприпасы !!!
кому лапшу вешаете ???
Источник: https://censor.net.ua/n3096211
Патрони...
кто финансировал "плохиша" ???
Ответ: слово ЕЩЁ могут написать как ИСЧО, или ИСТЧО
ещёистчо вариант с мягким знаком - ИСЬЧО.
Помню, в начале 90-х мужик из ЖЭКа (кацап, скорее всего) писал в какой-то коммунальной писульке слово "счётчик" как ЩОЧЧЕГ. За несколько лет до того, как это стало олбанским йазыгом.
Заочний вирок ґавторові надпису: зґвалтувати до ґепілептичного нападу, запхати снігурів в усі отвори та розіп'яти у трусіках.
скорее всего его фсб научило
и шмалял он не с этого ржавого турка - а с автоматического чегото!!!
Вот так. Понимает, что тупое быдло, и вполне этим довольна.
Вот так. Если украинская вата видит вокруг себя мир, языковую толерантность и более-менее приемлемую (пусть и с проблемами) жизнь, но по раша-ТВ будут распятия и снегири на её же улице обитания - вата поверит в распятия и снегирей.
В сентябре 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске произошли чудовищные террористические акты. Начнем с теракта, который мог оказаться самым страшным, но был предотвращен. 22 сентября случилось незапланированное: в Рязани сотрудники ФСБ были замечены при закладывании «сахарных» мешков с гексогеном в спальном микрорайоне Дашково-Песочня.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UxghUMbtiTk
паРашкинцам вредно для здоровья смотреть это видео.....
До писюна ещё не досмотрел... страшновато чё-то, но смотрю...
Ох спасибо, подняло настроение!
(с) кажется, Герберт Уэллс