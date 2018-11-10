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 "Росляков действовал в одиночку": Следком РФ отчитался о расследовании трагедии в Керчи

По результатам анализа материалов по делу о массовом убийстве в керченском колледже 17 октября сделан вывод, что стрелок Владислав Росляков действовал в одиночку.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Следкома РФ, об этом доложили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания с руководителями "Главного следственного управления по Республике Крым", "следственных управлений" по оккупированному Севастополю, а также Волгоградской, Ростовской областям и Краснодарскому краю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму решили заранее искать среди школьников "потенциальных террористов", - The Daily Storm

Отмечается, что в рамках расследования допросили 650 человек и следствию удалось восстановить маршрут Рослякова в день теракта в Керчи.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению СК, создан психологический портрет Рослякова, детально исследуется его личность, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления. Также назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Росляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи. ВИДЕО камер наблюдения

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3096211
 
 
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Тихий,спокойный Крым... Еще четыре года назад. Ну,шо ? Нравится ?
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Тихий,спокойный Крым... Еще четыре года назад. Ну,шо ? Нравится ?
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После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

помпа стоит штуку бакинских + на разрешение + боеприпасы !!!
кому лапшу вешаете ??? "Росляков действовал в одиночку": Следком РФ отчитался о расследовании трагедии в Керчи - Цензор.НЕТ 9677
Источник: https://censor.net.ua/n3096211
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пытаюсь на этой ветке отыскать рьяных "борцунов за справедливость" в Украине.....Но там где нет Порошенка,Тимошенко и т.д., а есть откровенные расисько-кацапские косяки ,они "почему-то" отсутствуют !?!?!
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20 000 RUB = 294,46 USD по курсу на 10.11.2018.

кто финансировал "плохиша" ??? "Росляков действовал в одиночку": Следком РФ отчитался о расследовании трагедии в Керчи - Цензор.НЕТ 1572
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))))) ели прочитал !!!! не понял пока не взглянул на боковой номер ))))
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Загадка: В каком слове из 3-х букв кацапы делают 4 а то и 5 ошибок?
Ответ: слово ЕЩЁ могут написать как ИСЧО, или ИСТЧО
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Есть ещё истчо вариант с мягким знаком - ИСЬЧО.
Помню, в начале 90-х мужик из ЖЭКа (кацап, скорее всего) писал в какой-то коммунальной писульке слово "счётчик" как ЩОЧЧЕГ. За несколько лет до того, как это стало олбанским йазыгом.
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Нет, ну если пойти в лесопосадку и дунуть забористых шишек - то можно начать некрозрением читать потаённые мистические руны и арканы, скрытые в елях и соснах...
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Просто когда критикуешь безграмотных нужно писать грамотно.
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Свого часу Симеон Полоцький з Київської Академії вчив мокшу грамоті...Але з тих часів пройшло майже 400 років...отож, забувають потихеньку...

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Аж оченята рогом полізли.
Заочний вирок ґавторові надпису: зґвалтувати до ґепілептичного нападу, запхати снігурів в усі отвори та розіп'яти у трусіках.
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А, это тот следком парашии который возбуждает дела против украинцев защищающих свою землю, и ни сном ни духом о всех тех ублюдках-оккупантах прилезших к нам сюда.. Ясно, дебильные "выводы" фашистов лживых не интересны
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Хуйло действовал в одиночку. Диагноз фсб
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Главное что нет биндеровцев и можно умереть в России, а там хоть камни с неба !!))
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Какой талантливый мальчик: после Хуйла и Геббельса заслуженное 3-е место. "Росляков действовал в одиночку": Следком РФ отчитался о расследовании трагедии в Керчи - Цензор.НЕТ 9812
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Росс-ляков россіян лякає...каламбур, аднака...ги-ги...мабуть довго прізвище підбирали...
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на крысме живут терминаторы
скорее всего его фсб научило
и шмалял он не с этого ржавого турка - а с автоматического чегото!!! "Росляков діяв сам": Слідком РФ відзвітував про розслідування трагедії в Керчі - Цензор.НЕТ 5528
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и что самое интерестное - кАцапы все это хАвают...
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Я как-то рассказывал - одна кацапская хабалка (криптолюбительница усрусского мира) из пролетариата ещё и огрызалась на попытки её переубедить - "ой, только не надо мне тут! Я шо, самая вумная? Я баба простая, на телевидении поумнее меня сидят, а моё дурье дело - слушать, шо там говорят, а думает пусть лошадь, у неё голова большая".
Вот так. Понимает, что тупое быдло, и вполне этим довольна.
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P.S.: и ещё из её типичных фраз - "я смотрю только российские каналы, там хоть можно посмотреть, шо у нас тут происходит".
Вот так. Если украинская вата видит вокруг себя мир, языковую толерантность и более-менее приемлемую (пусть и с проблемами) жизнь, но по раша-ТВ будут распятия и снегири на её же улице обитания - вата поверит в распятия и снегирей.
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Нет такого говна, которое не мог бы схавать кацап.
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Как всегда вранье постоянное кремлевское, кацапы схавают и будут верить. Ведь так хуйло хочет видеть.
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ЕСли Песков "метет пургу" иногда,то СЛЕДКОМ ГОВНОСТАНА метет ее постоянно.
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конечно все сам...курсы прошел, купил, спланировал, взорвал и самоубился...

В сентябре 1999 года в Буйнакске, Москве и Волгодонске произошли чудовищные террористические акты. Начнем с теракта, который мог оказаться самым страшным, но был предотвращен. 22 сентября случилось незапланированное: в Рязани сотрудники ФСБ были замечены при закладывании «сахарных» мешков с гексогеном в спальном микрорайоне Дашково-Песочня.

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А Кемерово????? Да кацапы тупо проглотили .Ведь что бы оправдать собственную трусость и немощ они будут обливать грязью всех и вся.Этот гибридный народец давно протух.Путин лишь показал всему миру,что население РФ это просто деградировавшие люди,которые превратились в безропотное стадо.
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САме так , *русскоязичная* бидломаса !! Саме це має на меті Росія , перетворити українців в *русскоязичнчю * будломассу , яка з годом розчиниться в більш чисельній *русскоязичной* бидломасі росєян !!))
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Следствие ФСБ показало, что ФСБ в теракте участия не принимало )))))
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До оккупации Крыма не было всяких ватных уродов , типа рослякова и террора . В Крым сунула своё немытое рыло раша , теперь там тьма , страх , упадок .
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Вот мне как то по фиг на всех крысчан,танцы,балалайки,мы на Родине,камни с неба,мне все равно кто их перестрелял один или группа,судьба предателей всегда была незавидной!
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У Кабаевой писюн...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UxghUMbtiTk

паРашкинцам вредно для здоровья смотреть это видео..... "Росляков діяв сам": Слідком РФ відзвітував про розслідування трагедії в Керчі - Цензор.НЕТ 954
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Лайк за Янину Соколову, какая приятная дамочка 😍 😍 😍
До писюна ещё не досмотрел... страшновато чё-то, но смотрю...
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Вклочья. Это даже опасно так ржать! "Росляков діяв сам": Слідком РФ відзвітував про розслідування трагедії в Керчі - Цензор.НЕТ 6936
Ох спасибо, подняло настроение!

"Росляков діяв сам": Слідком РФ відзвітував про розслідування трагедії в Керчі - Цензор.НЕТ 5459
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"Есть три вида лжи: ложь,наглая ложь,и статистика". М.Твен.
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"Но есть ещё четвёртый вид, за гранью добра и зла - махровый п-здёж кацапского ТВ"
(с) кажется, Герберт Уэллс
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Гордый независимый и свободолюбивый ,,народ Крыма,, можно поздравить. Ему ФСБ открыло истину (как на духу), что Росляков оказался суперкиллером собственного спецназа, который после выполнения неизвестного спецзадания, которое он сам себе придумал, в конце-концов самоликвидировался.. Дорогие крымчане, закройте варежки и утритесь. Вас поимели "Росляков діяв сам": Слідком РФ відзвітував про розслідування трагедії в Керчі - Цензор.НЕТ 5409
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А свідком виступила та дівчина , яка будучи убитою давала інтервью кацапському тв.
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Там только автоматчиков было человек 10.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Росляков действовал в одиночку": Следком РФ отчитался о расследовании трагедии в Керчи
 
 
 
 
 
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