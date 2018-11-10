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 США в ближайшее время не будут размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, - Болтон

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время не планируют размещать в Европе ракеты, которые запрещены американо-российским Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в Париже заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Соединенные Штаты в ближайшем будущем не намерены размещать в Европе ракеты, которые запрещены ДРСМД", - сказал он.

По его словам, этот вопрос относится к категории "глобальной стратегии" как самих США, так и НАТО, и Вашингтон ведет с союзниками по блоку тесные консультации по данной проблеме, надеясь на согласование позиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будет полезно, если Россия уйдет из Крыма и Донбасса, - советник Трампа по безопасности Болтон

Он в очередной раз обвинил российскую сторону в нарушении положений договора.

Одновременно он отметил, что ряд стран, в том числе Китай, Иран, Пакистан, Индия и Северная Корея также располагают ракетами, которые подпадают под ДРСМД.

В связи с этим, по словам Болтона, США считают, что договор устарел, что является одной из причин решения о выходе из него.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096208
 
 
 Топ комментарии
 
А можно на Донбассе и в Херсонской области их разместить?
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У Пуйла уже денег нет,а бех денег путь только в жопу.
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А можно на Донбассе и в Херсонской области их разместить?
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Нафіга? Ці ракети є на кораблях НАТЬІ в Чорному морі.
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Ну тогда не удивляйтесь,если хуйло полезет дальше.
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Ну желательно его там увидеть,но оно увы будет и дальше разжигать конфликты.Без вяличяя его самого свои же холопы забьют молотками)))
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У Пуйла уже денег нет,а бех денег путь только в жопу.
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Ближайшее время понятие очень растежимое- пару недель ,например или часов даже)
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Буратино Трампа подлил масла в пасть Хуйлу.....
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США вместо России начинают антикитайскую компанию.России все пофиг,у них какойто страшный договор с китаезами.Хотя когда очень надо (например сговор против Турции в Сирии,или помощь Израилю) нач.генштабов втихую встречаются в США.
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мы это знаем. на этой неделе точно не разместят. А на следующей, это дело далекой перспективы.
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Удивил прям Естественно, их нужно сначала сконструировать и произвести. "Першинги" то попилили.
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Американцы здраво мыслят. И не подставят без нужды под удар партнеров. Это и есть дружественные отношения.
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Эксклав Израиля?
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можно ставить, не помешает, хоть рашка сама себя сожгёт,

США найближчим часом не будуть розміщувати в Європі ракети середньої і меншої дальності, - Болтон - Цензор.НЕТ 4655
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В паРашке торговые центры раскрашивают в цвета украинского флага?
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а шо не сожгет то утопит. в болотах мордовии.
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Очередной позор российского флота. Буксир тащит через Босфор новейший боевой корабль "Вышний Волочек" у которого сломался китайский двигатель - «Дело в том, что на корвете проекта "Буян-М" должен был по проекту быть установлен немецкий двигатель MTU, но из-за санкций (Германия отказалась) были вынуждены юзать похожий, но лицензионный китайский старой старой модели»
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Тогда уж позор китайского моторостроения
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топливо, мотор был сделан для дизтоплива.
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Сьогодні не будуть розміщувати ракети. А завтра подивимось ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША в ближайшее время не будут размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, - Болтон
 
 
 
 
 
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