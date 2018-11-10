EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
  2198  14
Все про:увольнение (1483) Национальная гвардия (1120)

 Кривенко уволен с поста первого заместителя командующего Нацгвардии

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Кривенко с поста первого заместителя командующего Национальной гвардии и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ датирован 10 ноября и обнародован на сайте Главы государства.

Кривенко был назначен первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины 18 апреля 2014 года.

Родился 20 апреля 1958 с. Глинск Светловодского района Кировоградской области. В 1979 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. С 1998 года проходит службу во внутренних войсках. Прошел путь от командира взвода до заместителя командующего внутренних войск МВД Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководство Нацгвардии "подарило" застройщику квартир на 100 млн, - "Наші гроші". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3096206
 
   
 Топ комментарии
 
Мабуть не впевнений петя в особистій відданості пана Кривенко напередодні виборів.. От в сємочко - петя впевнений на всі сто відсотків..
 показать весь комментарий
 
Подождем результатов первого тура, а после него возможен такой экстрим, что в отставку нынешних чиновников будут отправлять по команде «Пли!.
 показать весь комментарий
 
Видать чувак на вопрос "способны ли вы отдать приказ избивать и расстреливать протестующих" ответил НЕТ. Плюс назначен не великим будкостроителем и тем более сразу после Майдана (а значит возможно по требованию шатунской общественности, тогда ещё имевшей влияние), плюс фамилия некошерная и происхождение не юзовско-винницкое. Все правильно сделал Пьотр Лексееч
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мабуть не впевнений петя в особистій відданості пана Кривенко напередодні виборів.. От в сємочко - петя впевнений на всі сто відсотків..
 показать весь комментарий
 
 
Видать чувак на вопрос "способны ли вы отдать приказ избивать и расстреливать протестующих" ответил НЕТ. Плюс назначен не великим будкостроителем и тем более сразу после Майдана (а значит возможно по требованию шатунской общественности, тогда ещё имевшей влияние), плюс фамилия некошерная и происхождение не юзовско-винницкое. Все правильно сделал Пьотр Лексееч
 показать весь комментарий
 
 
Подождем результатов первого тура, а после него возможен такой экстрим, что в отставку нынешних чиновников будут отправлять по команде «Пли!.
 показать весь комментарий
 
 
Як сонцесяйного сина Карпат Ніколає Чаушеску в свій час?
 показать весь комментарий
 
 
До чого тут выбори , не зрозуміло .
 показать весь комментарий
 
 
до того, что без семочка порошенко и в первый туръ не попадётъ
 показать весь комментарий
 
 
порошенко готовит мусарню для правильного подсчёта голосов ?
 показать весь комментарий
 
 
Бред сивой кобылы , так как Президент занят более важными делами , чем выборы ! А от вашим мураевам и прочей шелупени , только выборы в голове ! Их не интересует Украина , а только власть и кремлевское бабло!
 показать весь комментарий
 
 
Рахуватиме голоси ЦВК , а не хтось інший ! Це у вас на паРаше мусорня , а в Україні поліцейські !
 показать весь комментарий
 
Кривенко уволен с поста первого заместителя командующего Нацгвардии

Не прошел полиграф?
 показать весь комментарий
 
Набежала конторская сволочная шпана путиноидов-дебилов. Совсем безмозглая. Генералу исполнилось 60 лет-предельный возраст для службы генералов. Ну и идиотов вырастила орда.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКривенко уволен с поста первого заместителя командующего Нацгвардии
 
 
 
 
 
 вверх