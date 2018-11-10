 Российский акт шпионажа дает повод Австрии сменить курс и отдалиться от Путина, - Der Standard

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в статье влиятельной австрийской газеты Der Standard.
"Закулисная сторона шпионского дела остается неизвестной. Но она в любом случае дает правительству повод отстраниться еще на чуть большую дистанцию от Путина. То, что это происходит, является хорошим знаком", - говорится в публикации под названием "Российский акт шпионажа: повод для коррекции курса".
Как отмечает автор Эрик Фрей, тот факт, что Кремль завербовал и забросил своих шпионов по всему миру, никого не должен удивлять. Как и не надо было удивляться, что Австрию это не обошло стороной. По его убеждению, и раздутая драматичность, продемонстрированная канцлером Себастианом Курцем (OVP) и министром обороны Марио Кунасеком (FPO) во время утренней пресс-конференции по поводу инцидента, лишь показывает, на каких шатких ногах стоит политика этих партий – "Австрийской народной партии (OVP) и "Австрийской партии свободы" (FPO) – по России.
"В лице FPO сейчас в правительстве находится партия, чьи функционеры обожают Путина и воспринимают Россию как настоящего союзника. Это дискредитирует страну в Европейском Союзе и заставляет канцлера Себастиана Курца, который хочет позиционировать себя как проевропейского, находить сложный баланс. Так, Вена критикует наложенные из-за Украины санкции, но всегда голосует за их продление", - говорится в статье.
В конце концов, эта политика "вышла из колеи". Невысылки вместе с другими странами ЕС российских дипломатов за "дело Скрипаля", многочисленные поездки представителей правительства в Россию и даже тот же свадебный танец Кнайссль с Путиным привело к тому, что Австрию среди партнеров по ЕС воспринимают как ненадежную. Это не мешает FPO, но мешает многим в OVP, отмечает автор.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..
В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.
сначала староневестой испугали...а теперь ваще..."отдалиться"?
как свадебный генерал и то провалили свою миссию... стареет х.ло... дряхлеет п*дло
Хоть и коварен и хитёр.
И всё косит он правым глазом,
Испуги выдавая разом.
Ведь,что положено Богам,
Он знает задом,видно,сам.
"не долго музыка играла, не долго фраер танцевал". Усе коту під хвіст танці на весіллі в Австрії.
10.11.2018 - 10:30
Известный своими, далекими от принципов «дипломатии здорового человека», выходками и высказываниями глава МИД РФ Сергей Лавров, в очередной раз «отличился», причем так, что чисто теоретически ему мог бы грозить длительный срок тюремного заключения в его же стране.
Накануне в Москву прибыли представители группировки «Талибан» (как принято писать в СМИ РФ, «запрещенной на территории Российской Федерации») для участия в переговорах по ситуации в Афганистане, при помощи которых Россия рассчитывает повысить свое геополитическое влияние на ситуацию в регионе. В пятницу российские СМИ облетело фото, на котором видно, как глава МИД РФ находится в компании представителей запрещенного в России «Талибана». За информационным потоком сам факт такого общения отошел на второй план. Вместе с тем, вызывает вопросы то, почему «светочу» российской дипломатии позволено то, за что рядовым россиянам грозит реальный уголовный срок?
Слава Украине!Дзякуй Америка!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке..
Взять побольше денег у кремлялядей (не официально)...
Потом (официально) найти шпиона и сразу же ПТН ПНХ...
В місті Санкт-Петербург вранці у суботу, 10 листопада 2018 року, загорівся гіпермаркет "Лента" на Обвідному каналі, 118. Пожежники отримали повідомлення про це о 8:30 ранку
Наразі пожежу локалізовано, вона має 2-ий ранг складності, передає Fontanka.ru.
На місці працюють 197 рятувальників.
Площа горіння склала 4800 кв. м, при цьому 3200 кв. м вже обвалилося, оскільки будівля споруджена з металевих конструкцій, що не витримують високих температур нагріву.
Постраждалих немає, 100 осіб вивели з крамниці.
За попередньою інформацією, загоряння трапилося у відділі з рослинною олією, а як мокші раділи , як раділи , коли горів маслозавод в Одесі , на тому тижні !
Австрийские власти заподозрили полковника в отставке в передаче информации Москве. Из-за инцидента глава МИДа Карин Кнайсль отменила визит в Россию, эксперты допускают ухудшение отношений с Евросоюзом
Карин Кнайсль и Владимир Путин (справа) (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)
В чем подозревают Россию?
В пятницу, 9 ноября, стало известно о раскрытии в Австрии предполагаемого агента российских спецслужб - офицера австрийской армии, который в течение последних 20 лет передавал информацию Москве. Об этом утром в пятницу написала газета Krone Zeitung. Информацию изданию подтвердил пресс-секретарь Министерства обороны Австрии.
В 11:00 мск ситуацию вокруг шпионского скандала прокомментировал канцлер Австрии Себастьян Курц. «Сейчас мы требуем от российской стороны прозрачной информации», - привела его слова Reuters. Курц не назвал имя шпиона, но уточнил, что это полковник, который начал работать на Москву в 1990-х годах. Он добавил, что подобные случаи не улучшат отношений между Россией и Евросоюзом, и назвал шпионаж в европейских странах «недопустимым».
Чем занимался австрийский «шпион»?
По данным Krone Zeitung, подозреваемый в шпионаже в интересах России был полковником и занимал «незаметный пост» в штабе австрийской армии. Он «действовал очень профессионально» и получил за свою работу €300 тыс., отмечает издание. По информации Krone Zeitung, каждые две недели предполагаемый шпион встречался со своим российским куратором «Юрием» и получал от него задания. Добытые сведения полковник передавал или с помощью зашифрованных писем, или посредством спутниковой связи. В результате работы «крота» Россия могла получить информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах и характеристиках высокопоставленных офицеров армии, написало австрийское издание.
В статье также говорится, что российские кураторы полковника получили информацию о его возможном разоблачении и приказали ему уничтожить все компрометирующие материалы. Австрийская контрразведка вовремя вмешалась и не дала ему это сделать, заполучив ценные улики, в том числе ноутбук подозреваемого, уточнила газета.
Ему вменяют статью о разглашении гостайны, по которой может грозить до десяти лет лишения свободы, заявили в прокуратуре Зальцбурга.
Вербовка офицеров - обычная практика для государств, которые враждуют между собой, отметил редактор отдела обороны журнала The Economist Шашанк Джоши, «ничего шокирующего или удивительного в этом нет». Хотя Австрия и не является членом НАТО, она участвует в других международных институтах, в частности в ЕС, а потому представляет для России потенциальный интерес, пояснил Джоши в разговоре с РБК.
Почему эпизод получил резонанс?
Австрия - один из главных союзников России в Европейском союзе. Россия стала первой страной за пределами ЕС, которую Себастьян Курц посетил после получения поста канцлера осенью 2017 года. В ответ на визит Курца в Россию в феврале 2018 года российский лидер Владимир Путин провел встречу с Курцем в июне. Это стало первой рабочей поездкой Путина после победы на президентских выборах в марте 2018 года.
Себастьян Курц (Фото: Valdrin Xhemaj / EPA / ТАСС)
После этого Путин и Курц встречались в августе на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, вышедшей замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. После церемонии лидеры провели краткую встречу в аэропорту города Грац, сообщали СМИ. Австрия также стала одной из немногих западных стран, принявших решение не высылать российских дипломатов после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Страны Запада подозревают, что отравлением Скрипалей стоит Москва.
В случае со шпионским скандалом власти Австрии подвергаются прессингу, чтобы продемонстрировать жесткость в отношении России, считает Штефан Майстер из Германского общества внешней политики. Как пояснил эксперт, сообщения о причастности россиян к шпионажу в Австрии следует рассматривать в контексте других инцидентов, в которых обвиняют Москву. Речь идет об отравлении Скрипалей и попытке взлома сети базирующейся в Нидерландах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). За обоими преступлениями, считают на Западе, стоят сотрудники Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). «В ЕС Австрию считают уязвимой из-за ее политической близости к России. Поэтому если была Австрия не стала адекватно реагировать на выявление шпиона, это могло подтвердить опасения тех, кто настаивает на жестком подходе к Москве», - сказал Майстер РБК. «Австрия считает важной задачу укрепления своей репутации в глазах партнеров по ЕС», - добавил аналитик.
Шпионский скандал произошел на фоне попыток Великобритании ввести санкции против высокопоставленных руководителей Главного управления Генштаба. Великобритания надеется заручиться поддержкой в вопросе введения новых санкций со стороны Франции и Германии. Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных сотрудников ведомства, говорилось в статье The Times от 9 ноября. В сентябре этого года премьер-министр Тереза Мэй объявила, что Британия намерена препятствовать работе российских спецслужб. «Мы углубляем наше понимание того, чем ГРУ занимается в [европейских] странах, и раскрываем информацию об их работе и их методы и делимся этими данными с союзниками», - заявила тогда Мэй. В статье Krone Zeitung упоминается, что информацию о «кроте» австрийцы получили от «дружественной спецслужбы», но какой именно, не указано. Австрийская газета Der Standard сообщила, что сведения могла передать немецкая разведка.
Британия ведет информационную кампанию в отношении российских спецслужб, уверен Джоши. При этом за передачей информации об австрийском офицере могли стоять спецслужбы различных государств, допустил он. По словам Джоши, за разведывательной деятельностью России внимательно следят и другие государства, включая страны Прибалтики. «Не стоит забывать и о том, что информацию о вмешательстве в президентские выборы США 2016 года Вашингтону передали в том числе такие страны, как Нидерланды и Эстония», - напомнил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/09/11/2018/5be568a19a7947be04df4cf8?from=newsfeed