 Российский акт шпионажа дает повод Австрии сменить курс и отдалиться от Путина, - Der Standard

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в статье влиятельной австрийской газеты Der Standard.

"Закулисная сторона шпионского дела остается неизвестной. Но она в любом случае дает правительству повод отстраниться еще на чуть большую дистанцию от Путина. То, что это происходит, является хорошим знаком", - говорится в публикации под названием "Российский акт шпионажа: повод для коррекции курса".

Как отмечает автор Эрик Фрей, тот факт, что Кремль завербовал и забросил своих шпионов по всему миру, никого не должен удивлять. Как и не надо было удивляться, что Австрию это не обошло стороной. По его убеждению, и раздутая драматичность, продемонстрированная канцлером Себастианом Курцем (OVP) и министром обороны Марио Кунасеком (FPO) во время утренней пресс-конференции по поводу инцидента, лишь показывает, на каких шатких ногах стоит политика этих партий – "Австрийской народной партии (OVP) и "Австрийской партии свободы" (FPO) – по России.

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"В лице FPO сейчас в правительстве находится партия, чьи функционеры обожают Путина и воспринимают Россию как настоящего союзника. Это дискредитирует страну в Европейском Союзе и заставляет канцлера Себастиана Курца, который хочет позиционировать себя как проевропейского, находить сложный баланс. Так, Вена критикует наложенные из-за Украины санкции, но всегда голосует за их продление", - говорится в статье.

В конце концов, эта политика "вышла из колеи". Невысылки вместе с другими странами ЕС российских дипломатов за "дело Скрипаля", многочисленные поездки представителей правительства в Россию и даже тот же свадебный танец Кнайссль с Путиным привело к тому, что Австрию среди партнеров по ЕС воспринимают как ненадежную. Это не мешает FPO, но мешает многим в OVP, отмечает автор.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..

В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.

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