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 Наемники ЧВК "Вагнера" в Сирии получали 250-300 тысяч рублей. ДОКУМЕНТ

Наемникам ЧВК "Вагнера" во время командировок в Сирию платили 250 000-300 000 рублей.

Как передает Цензор.НЕТ, на странице "Ху#вый москаль" в Твиттере опубликован отрывок текста решения Центрального районного суда г. Тольятти, Самарской области, от 13 февраля 2018 года. Один из свидетелей рассказал, что в Сирии наемникам РФ платили 250 000-300 000 рублей.

"Свидетель ФИО18 пояснил, что со сторонами знаком. Со слов ФИО2 ему известно, что с 2014 года он ездил в командировки по 4-6 месяцев, три раза был в Сирии, в учебном лагере. ФИО2 получал около 80000 рублей, когда находился в командировках, то получал по 250 000-300 000 рублей. Заработанные деньги ФИО2 откладывал, на что-то копил, бывая у него дома он (свидетель) денег не видел. Токарева А.В. работала кассиром в ночном клубе "Бессонница", там с ней ФИО2 познакомился, потом она не работала. Со слов ФИО2 деньги ему перечислялись на две банковские карты.

Свидетель ФИО19 пояснил, что истцы приходятся ему родственниками, ответчик жена брата. Со слов ФИО2 ему известно, что с 2014 года он принимал участие в командировках, три раза ездил в Сирию, охранял нефтяные вышки, зарабатывал от 250 000 рублей, поясняя, что деньги копит на квартиру. Этот разговор состоялся летом 2016 года, на речном вокзале, во время прогулки. Он (свидетель) не спрашивал, как ФИО2 копит деньги, сколько накопил денег, не говорил", - говорится в документе.

Наемники ЧВК Вагнера в Сирии получали 250-300 тысяч рублей 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестеро бойцов ЧВК "Вагнера" уничтожены в Сирии в результате взрыва, - "Новая газета"

Источник: https://censor.net.ua/n3096203
 
 
 Топ комментарии
 
В гробах карманов нет, в безымянной яме в пустыне тем более
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зависть у защитников Украины? ты думаешь они там защищает свою землю из за денег, серёзно, ты так думаешь???
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радуемся что твоих сниноцабак утилизируют - меньше в Украину припрётся...!
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)) а их бабы мечтали стать вдовами и урвать сразу мильон!!
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многим мечта сбилась, но ещё более многих обманули и сказали - а он добровольцом, мы его не отправляли.
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В гробах карманов нет, в безымянной яме в пустыне тем более
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Красивое "палево"... "Шило в мешке не утаишь..." - всё равно, рано или поздно, вылезет что-то наружу... Теперь-бы, отследить источник выплат... Для Гааги...
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Ключевое слово "получали". На тот свет денежные переводы не ходят.
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Лучше такие новости не писать, чтобы не вызывать зависть участников АТО.
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зависть у защитников Украины? ты думаешь они там защищает свою землю из за денег, серёзно, ты так думаешь???
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ты думаешь это украинец - посмотри кто ему лайкнул...!
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не знаю, глупость не подумав каждый может написать, люди тоже не безгрешны.
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Не подсказывайте, а то Гройсман и К ещё плату будут брать за участие в АТО.
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Или в ООС, как там сейчас войну называют.
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А та сам хочешь пойти повоевать бесплатно?
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в дтп в Украине болше людей гибнет чем в чвк. чужое видим радуемся
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радуемся что твоих сниноцабак утилизируют - меньше в Украину припрётся...!
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))) не убегай москаль от бендеровца умрешь усталым
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Это реклама для всех любящих русский мир, но почему- то проживающих в Украине.
Вперёд! Сирия ваш!
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В штабе ЧВК перед наступлением на Дэйр-эз-Зор 7 февраля: Товарищ командир! Получку до наступления выдавать или после? Ты дурак начфин? Конечно после, но на всякий случай пусть в ведомостях распишутся.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНаемники ЧВК "Вагнера" в Сирии получали 250-300 тысяч рублей. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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