 Наемники ЧВК "Вагнера" в Сирии получали 250-300 тысяч рублей. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, на странице "Ху#вый москаль" в Твиттере опубликован отрывок текста решения Центрального районного суда г. Тольятти, Самарской области, от 13 февраля 2018 года. Один из свидетелей рассказал, что в Сирии наемникам РФ платили 250 000-300 000 рублей.

"Свидетель ФИО18 пояснил, что со сторонами знаком. Со слов ФИО2 ему известно, что с 2014 года он ездил в командировки по 4-6 месяцев, три раза был в Сирии, в учебном лагере. ФИО2 получал около 80000 рублей, когда находился в командировках, то получал по 250 000-300 000 рублей. Заработанные деньги ФИО2 откладывал, на что-то копил, бывая у него дома он (свидетель) денег не видел. Токарева А.В. работала кассиром в ночном клубе "Бессонница", там с ней ФИО2 познакомился, потом она не работала. Со слов ФИО2 деньги ему перечислялись на две банковские карты.



Свидетель ФИО19 пояснил, что истцы приходятся ему родственниками, ответчик жена брата. Со слов ФИО2 ему известно, что с 2014 года он принимал участие в командировках, три раза ездил в Сирию, охранял нефтяные вышки, зарабатывал от 250 000 рублей, поясняя, что деньги копит на квартиру. Этот разговор состоялся летом 2016 года, на речном вокзале, во время прогулки. Он (свидетель) не спрашивал, как ФИО2 копит деньги, сколько накопил денег, не говорил", - говорится в документе.

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